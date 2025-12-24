GMOあおぞらネット銀行株式会社（以下、GMOあおぞらネット銀行）は、「銀行のIT化」ではなく「IT企業が銀行機能を提供する」をテーマに、自由度が高く、スピード感のある金融ソリューションを提供するネット銀行です。

インターネットバンキングやスマートフォンアプリの利用が急増する中、社内エンジニアによるシステムの内製を行う同社では、変化する顧客ニーズにいち早く応えるべく新たなアプリケーション開発を続けてきました。しかし、デジタルチャネルの利用が増えるにつれ、問題発生時のトランザクションの追跡に時間がかかるなど課題が生じるようになりました。

この課題に対応するには、ピーク時間帯の把握やパフォーマンス可視化といった、事前に対策を取るための体制が必要でしたが、従来の監視ツールでは、複雑に連携するシステム間の依存関係や追跡が困難で、障害の根本原因特定に多くの時間を要していたのです。

この状況は顧客体験にも影響を及ぼし、サービス応答遅延やログインエラーの断続的な発生を引き起こしていました。一部の顧客からは「振込処理が完了しているのか不明」「操作途中で止まる」といった問い合わせが相次ぎました。社内でも処理状況の把握が困難で、経営層やリスク管理部門からは説明責任への懸念が示されていました。このままでは、顧客離れや金融庁からの改善要請など、事業継続に重大な影響を及ぼす可能性がありました。