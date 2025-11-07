クラウドやコンテナの普及に伴い、企業のIT運用は従来の自社環境中心から、外部リソースを柔軟に活用するモデルへと移行しています。トヨタ紡織株式会社（以下、トヨタ紡織）も例外ではなく、AWSなどのクラウド環境が日々の業務を支えていました。

しかし、クラウド拡張が進む一方で、リソースの可視化やコスト管理に課題を抱えるようになりました。 利用が終了したサーバーが稼働し続けていたり、常時稼働する必要のないサーバーが稼働していたりといった状況が、IT部門の運用負荷とコスト増につながっていました。加えて、当時のクラウド運用は社内チームメンバーが個別にツール開発を行っている属人的な状態で、リソースやコストが外から見えづらく、ブラックボックス化されていました。

障害対応や他部門からの要望があった際にも、場当たり的なリソース見直しが中心となり、不要なコストをさらに生んでいたのです。