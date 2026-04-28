APIはデジタル・トランスフォーメーションとAIを促進します。一方、手動のワークフロー、APIの無秩序な拡大、断片化されたツールはチームの速度を低下させます。IBMは、APIライフサイクル全体をAI搭載のオートメーションと統合してAPI管理を簡素化すると同時に、APIをAIエージェントに公開するためのエンタープライズ・グレードのガバナンスを提供しています。これにより、開発者は制御を損なうことなく、より迅速に成果物を提供できるようになります。