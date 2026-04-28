ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で一元的に制御することで、APIの構築、保護、管理を迅速化
APIはデジタル・トランスフォーメーションとAIを促進します。一方、手動のワークフロー、APIの無秩序な拡大、断片化されたツールはチームの速度を低下させます。IBMは、APIライフサイクル全体をAI搭載のオートメーションと統合してAPI管理を簡素化すると同時に、APIをAIエージェントに公開するためのエンタープライズ・グレードのガバナンスを提供しています。これにより、開発者は制御を損なうことなく、より迅速に成果物を提供できるようになります。
セキュリティーとコンプライアンスのボトルネックにより、APIの提供が遅れています。開発者は、チームのスピードとコンプライアンスを維持するために、コードとしてのポリシーと自動化された保護策を必要としています。
ランタイムの多様性は、一貫性のないAPI設計を発生させる可能性があります。統合された標準と自動化されたポータルにより、チームはより迅速に構築とオンボーディングができます。
組織が成長するにつれて、APIの増加速度は加速します。統合された可視性とオートメーションにより、設計から廃止まで、APIのライフサイクル全体を大規模に管理します。
統合された監視ツールを使用してAPIの性能と使用状況の洞察をリアルタイムで把握し、ダウンタイムとエラーを削減します。
当社の製品は、企業がAPIを安全に設計、デプロイ、拡張してイノベーションを加速し、接続性を向上させ、デジタル・トランスフォーメーションを推進する上で役立ちます。
クラウドネイティブ・アプリケーションは、コンテナ化、マイクロサービス、オートメーション、DevOpsプラクティスを通じて、市場投入までの時間の短縮、拡張性の向上、管理の簡素化、コストの削減を実現します。IBM® Consultingのアプリケーション開発サービスは、リファレンス・アーキテクチャー、ツール、アクセラレーター、仮想デリバリー・モデル、マルチクラウド環境をサポートする業種・業務ソリューションなどを活用して、共創と共同実行を中心としたサービスを提供します。