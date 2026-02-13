データ管理ソフトウェア

IBMのConverged Data Foundationにより、信頼性が高くコスト効率に優れたAIと分析を迅速に実現します。Converged Data Foundationは、すべてのクラウドとシステムにまたがるデータを統合する、オープンでハイブリッド、責任あるガバナンスを備えたアーキテクチャーです。データ統合の自動化、インテリジェンスによる文脈の付与、信頼できるポリシー主導のアクセス制御により、お客様は価値実現までの時間を短縮し、AIの利用を拡大し、意思決定の品質を高め、迅速で測定可能なビジネス・トランスフォーメーションを示すことができます。