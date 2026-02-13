データ管理ソフトウェア

データを統合・ガバナンスし、企業全体で信頼できるリアルタイムAIを実現
IBMのConverged Data Foundationにより、信頼性が高くコスト効率に優れたAIと分析を迅速に実現します。Converged Data Foundationは、すべてのクラウドとシステムにまたがるデータを統合する、オープンでハイブリッド、責任あるガバナンスを備えたアーキテクチャーです。データ統合の自動化、インテリジェンスによる文脈の付与、信頼できるポリシー主導のアクセス制御により、お客様は価値実現までの時間を短縮し、AIの利用を拡大し、意思決定の品質を高め、迅速で測定可能なビジネス・トランスフォーメーションを示すことができます。
IBM watsonx.dataは、ガバナンスを適用したAI対応データを提供し、信頼性の高いAIエージェントの拡張を支援します。安定したデータ基盤が、企業全体のAI成功の中核になります。
統一されたセマンティック・レイヤーとメタデータ・レイヤーを通じて、エージェントが企業データを接続し、文脈化し、ガバナンスできるリアルタイムのコンテキスト・ファブリックを提供します。
データ・リネージュとAIの洞察が得られた理由を明確にし、クラウド支出、ボトルネック、コンプライアンス・リスク、AIの障害を削減します。
規制の整備が進む中、信頼性、監査性、コンプライアンスを基盤に据えることで、AIの拡大に伴う露出リスクを低減します。
既存データを活用して迅速に実装できる、ガバナンスを備えた高精度なアプローチで、AIアシスタントとエージェントを迅速に展開できます。
データ・チームとの往復を減らし、ビジネス・ユーザーがセルフサービスで利用できるようにします。リアルタイムのアイデア創出、分析、イノベーションを促進します。
最初からセキュリティーとガバナンスを組み込み、手戻りを防ぎ、承認サイクルを短縮し、メトリクスを統一して、安全なデプロイメントを加速します。
脆弱なアルゴリズムを可視化し、「今は収集し、後で復号する」攻撃への露出を低減します。
分析とAIを活用して、抽出、変換、ロード（ETL）のコストとレイテンシーを削減します。洞察の獲得とリアルタイムの意思決定を加速します。
エンドツーエンドの可視性を確保し、統制を適用し、脅威をリアルタイムで検知します。さらに、迅速な整合性検証と復旧により継続性を確保します。
IBM watsonx.dataは、オープンでハイブリッド、ガバナンスを備えたデータ・ストアです。データがどこにあってもすべてのデータを活用し、分析とAIを拡大できます。
IBM® watsonx data integrationは、統合されたコントロール・プレーンにより、データ統合の将来性を確保するために設計された適応型データ統合ツールです。パイプラインの度重なる書き換え、ツールの乱立、増え続ける技術的負債という悪循環を断ち切ります。
IBM® watsonx.data intelligenceはメタデータを活用し、オンプレミスやパブリック／プライベート／ハイブリッドクラウド環境全体でデータ資産を発見します。さらに、データ資産のキュレーションとガバナンス適用を支援します。
IBM Planning Analyticsは、計画立案、予測、レポート作成機能を備えたビジネス・パフォーマンス管理用ソフトウェアです。
IBM® Cognos Analyticsは、データを高度な分析と、行動につながるインサイトへと変換し、的確なビジネス意思決定を支援する信頼できるAIコパイロットです。
IBM® Db2は、ミッションクリティカルなワークロードを実行するデータベースです。低遅延のトランザクションとリアルタイム分析を、クラウド、ハイブリッド、オンプレミスのあらゆる環境で実現します。
包括的な統計分析プラットフォームIBM® SPSS Statisticsは、組織や個人がデータから信頼に足る洞察を抽出できる設計です。堅固な統計的テスト、予測モデリング、回帰、予測に、データ準備の合理化と分析の自動化を組み合わせています。PythonとRの拡張性、スケーラブルなライセンシング、デプロイメントの柔軟性を組み込んでいるため、あらゆるレベルのユーザーが、データから、根拠に基づくデータ駆動型の意思決定へ、確信を持って移行できます。
* Gartnerは、調査出版物に記載されているいかなるベンダー、製品、サービスも推奨するものではありません。また、技術の利用者に対し、最も高い評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerのリサーチ&アドバイザリー組織の見解で構成されており、事実の記述と解釈されるべきものではありません。Gartnerは、この調査に関して、商品性または特定目的への適合性に関する保証を含め、明示または黙示を問わず一切の保証を否認します。