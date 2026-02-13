データ管理ソフトウェア

データを統合・ガバナンスし、企業全体で信頼できるリアルタイムAIを実現

青と紫の色合いのカラフルなアイコンをあしらった、AIと自動化を表現したフラット・タイルを並べた3Dレンダリング

信頼でき、スケーラブルなAIの基盤

IBMのConverged Data Foundationにより、信頼性が高くコスト効率に優れたAIと分析を迅速に実現します。Converged Data Foundationは、すべてのクラウドとシステムにまたがるデータを統合する、オープンでハイブリッド、責任あるガバナンスを備えたアーキテクチャーです。データ統合の自動化、インテリジェンスによる文脈の付与、信頼できるポリシー主導のアクセス制御により、お客様は価値実現までの時間を短縮し、AIの利用を拡大し、意思決定の品質を高め、迅速で測定可能なビジネス・トランスフォーメーションを示すことができます。

ソフトウェアのデモを見る

エンタープライズAIエージェント向けのAI対応データ

IBM watsonx.dataは、ガバナンスを適用したAI対応データを提供し、信頼性の高いAIエージェントの拡張を支援します。安定したデータ基盤が、企業全体のAI成功の中核になります。

 

分断されたデータをエンタープライズ対応のインテリジェンスへ

リアルタイムの文脈を備えたAI対応データ

統一されたセマンティック・レイヤーとメタデータ・レイヤーを通じて、エージェントが企業データを接続し、文脈化し、ガバナンスできるリアルタイムのコンテキスト・ファブリックを提供します。
ハイブリッド・データの最適化

データ・リネージュとAIの洞察が得られた理由を明確にし、クラウド支出、ボトルネック、コンプライアンス・リスク、AIの障害を削減します。
データ検出、ガバナンス、保護

規制の整備が進む中、信頼性、監査性、コンプライアンスを基盤に据えることで、AIの拡大に伴う露出リスクを低減します。
エージェント型AI

既存データを活用して迅速に実装できる、ガバナンスを備えた高精度なアプローチで、AIアシスタントとエージェントを迅速に展開できます。
データ統合とアクセスの簡素化

データ・チームとの往復を減らし、ビジネス・ユーザーがセルフサービスで利用できるようにします。リアルタイムのアイデア創出、分析、イノベーションを促進します。
AIの探索、ガバナンス、保護

最初からセキュリティーとガバナンスを組み込み、手戻りを防ぎ、承認サイクルを短縮し、メトリクスを統一して、安全なデプロイメントを加速します。
耐量子の導入準備

脆弱なアルゴリズムを可視化し、「今は収集し、後で復号する」攻撃への露出を低減します。
高度なメインフレーム分析とAI

分析とAIを活用して、抽出、変換、ロード（ETL）のコストとレイテンシーを削減します。洞察の獲得とリアルタイムの意思決定を加速します。
メインフレームのセキュリティーとコンプライアンス

エンドツーエンドの可視性を確保し、統制を適用し、脅威をリアルタイムで検知します。さらに、迅速な整合性検証と復旧により継続性を確保します。
Gartner社のロゴ

市場リーダーとして評価*
 
  • 2024 Magic Quadrant for Data Integration Tools
 
  • 2024 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

注目のIBMデータ管理ソフトウェアはこちら

IBM watsonx.data

IBM watsonx.dataは、オープンでハイブリッド、ガバナンスを備えたデータ・ストアです。データがどこにあってもすべてのデータを活用し、分析とAIを拡大できます。

40％
AI精度の向上（従来のRAG比）
50％
ワークロード最適化によるデータウェアハウス・コストの削減
IBM watsonx.dataのインフラストラクチャー・マネージャーのスクリーンショット
IBM watsonx.dataの金融トランザクションのスクリーンショット

IBM watsonx.data integration

IBM® watsonx data integrationは、統合されたコントロール・プレーンにより、データ統合の将来性を確保するために設計された適応型データ統合ツールです。パイプラインの度重なる書き換え、ツールの乱立、増え続ける技術的負債という悪循環を断ち切ります。

IBM watsonx.data intelligence

IBM® watsonx.data intelligenceはメタデータを活用し、オンプレミスやパブリック／プライベート／ハイブリッドクラウド環境全体でデータ資産を発見します。さらに、データ資産のキュレーションとガバナンス適用を支援します。

110%
重要タスクの自動化と高品質で信頼性と安全性の高いデータ・セットの作成による生産性の向上
90%
データ管理の効率化によるデータ・エンジニアの工数削減
IBM watsonx.dataのデータ・エクスプローラーのスクリーンショット
IBM watsonx.dataの予測プレビューのスクリーンショット

IBM Planning Analytics

IBM Planning Analyticsは、計画立案、予測、レポート作成機能を備えたビジネス・パフォーマンス管理用ソフトウェアです。

25％
手作業のスプレッドシート・モデリングをなくすことによる時間短縮
83％
サプライチェーン予測の迅速化

IBM Cognos Analytics

IBM® Cognos Analyticsは、データを高度な分析と、行動につながるインサイトへと変換し、的確なビジネス意思決定を支援する信頼できるAIコパイロットです。

86％
より迅速かつ正確なレポート作成
9％
総売上高の増加率
IBM Cognos Analyticsの新しいダッシュボードのスクリーンショット
IBM® Db2 Warehouse on Cloudのダッシュボードのスクリーンショット

IBM Db2

IBM® Db2は、ミッションクリティカルなワークロードを実行するデータベースです。低遅延のトランザクションとリアルタイム分析を、クラウド、ハイブリッド、オンプレミスのあらゆる環境で実現します。

70％
クエリー応答時間の短縮によるレポート生成の迅速化
4x
インフラストラクチー・ャコストの削減

IBM SPSS Statistics

包括的な統計分析プラットフォームIBM® SPSS Statisticsは、組織や個人がデータから信頼に足る洞察を抽出できる設計です。堅固な統計的テスト、予測モデリング、回帰、予測に、データ準備の合理化と分析の自動化を組み合わせています。PythonとRの拡張性、スケーラブルなライセンシング、デプロイメントの柔軟性を組み込んでいるため、あらゆるレベルのユーザーが、データから、根拠に基づくデータ駆動型の意思決定へ、確信を持って移行できます。

IBM SPSS Statisticsのスクリーンショット
次のステップ

IBMとともにデータ管理の取り組みを開始技術の専門家とともに、すぐに価値を実現しませんか。
脚注

* Gartnerは、調査出版物に記載されているいかなるベンダー、製品、サービスも推奨するものではありません。また、技術の利用者に対し、最も高い評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerのリサーチ&アドバイザリー組織の見解で構成されており、事実の記述と解釈されるべきものではありません。Gartnerは、この調査に関して、商品性または特定目的への適合性に関する保証を含め、明示または黙示を問わず一切の保証を否認します。