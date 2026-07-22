SAP向けのセキュリティー・サービスとテクノロジー

SAPソフトウェアに、データとIDを中心に据えた包括的なサイバーセキュリティー・ソリューションを活用

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眼鏡をかけたアフリカ系米国人の女性VRプログラマーが、複数の画面を備えたコンピューターで考えながらコードを記述している様子を横から撮影した写真

SAPソフトウェアの保護

SAPソフトウェア・ソリューションは現代の企業を支える基盤であり、重要なデータを処理して、主要なビジネス・プロセスを推進しています。SAPソフトウェアのセキュリティーは、新たに出現するサイバー脅威や新しく発見された脆弱性から守るうえで不可欠です。

AI駆動型のセキュリティー対策を組み込むことで、IBMはデジタル・インフラストラクチャーにさらなる保護層を追加するITセキュリティー・サービスとテクノロジーを提供し、企業全体のサイバー・レジリエンスを強化します。

データ・セキュリティー

SAPソフトウェア・ソリューションには、大量の機密データが保管されています。これらのソリューションを保護することは、このデータの機密性、完全性、可用性を維持し、不正なアクセス、改ざん、開示から守るうえで不可欠です。

IBM® Guardiumは、クラウド、データベース、アプリケーション間を移動するデータに包括的な保護と可視性を提供し、SAPソフトウェアだけでなく、その周辺環境のセキュリティーも確保します。
特権ユーザーのアクティビティー監視

最小権限の原則を適用し、業務上必要なデータにのみアクセスできるようにします。このアプローチにより、第三者や特権ユーザーによるSAPおよび企業の機密データへのアクセスを監視、管理できます。
データの一元化と簡素化

IBM® Guardiumは、オンプレミスのほか、Amazon AWS、Google、IBM® Cloud、Microsoft Azure、Oracle OCIなどのクラウド・プラットフォームへのSAP導入に対応し、ハイブリッドクラウド全体を移動する企業データを保護します。
規制対応用の事前構築済みテンプレート

規制対応用の事前構築済みテンプレートと、コンプライアンス報告を自動化するワークフローを活用します。プロセスの合理化により、監査レポートを迅速に作成し、総所有コストを削減するとともに、コンプライアンス体制を強化できます。
事前構築済みの統合

対応可能な優先度の高いイベントは、SIEM、SOAR、PAM、その他のITSM/SecOpsツールとの事前構築済みの統合を通じて自動的に共有されます。これにより、インシデント対応のオーケストレーションを自動化し、対応を迅速化できます。

IDおよびアクセス管理

IBM® Verifyは、高度なID検証によって機密データを保護し、SAPアプリケーションへの不正アクセスを防止します。IDファブリックを中心とするAI搭載のIDおよびアクセス管理（IAM）プラットフォームです。IBM® Verifyは、SAP環境のハイブリッド化に対応し、さまざまな種類のビジネス・アプリケーションにまたがるIDを効果的にオーケストレーションして管理します。対象となるアプリケーションは、モダナイズされたクラウドネイティブのSAP SaaSツールからオンプレミスのSAP環境まで多岐にわたります。
SSO、MFA、パスワードレス認証の有効化

シングル・サインオン（SSO）、多要素認証（MFA）、パスワードレス認証を有効にします。リスクが高い状況では、アクセスを制限するか、アクセス要求を評価します。
SAPソフトウェア全体のユーザー・アクティビティーを可視化

クラウド、SaaS、オンプレミスの各環境に導入されたSAPソフトウェアとそのアプリケーション全体で、ユーザー・アクティビティーを包括的に可視化します。アクセス・フローを継続的にマッピングし、侵害されたID、シャドー・アクセス、外部に露出した資産などを検知して対応します。
IDの自動化と管理

SAP NetWeaverベースのアプリケーションとSAP Cloud環境のIDを、ユーザーの入社初日から退職までのライフサイクル全体にわたって自動化、管理します。
アカウントの継続的な検出と管理

未知のアカウントや特権アカウントを継続的に検出、管理し、異常なユーザー・アクティビティーを監視します。プラットフォームに依存しないボールト機能を使用して、シークレットを安全に保管、管理します。

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