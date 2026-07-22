SAPソフトウェア・ソリューションは現代の企業を支える基盤であり、重要なデータを処理して、主要なビジネス・プロセスを推進しています。SAPソフトウェアのセキュリティーは、新たに出現するサイバー脅威や新しく発見された脆弱性から守るうえで不可欠です。 AI駆動型のセキュリティー対策を組み込むことで、IBMはデジタル・インフラストラクチャーにさらなる保護層を追加するITセキュリティー・サービスとテクノロジーを提供し、企業全体のサイバー・レジリエンスを強化します。