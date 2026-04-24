IBM Autonomous Security

エージェント型サイバーセキュリティー攻撃に大規模に対抗

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モニター上のデータを分析する2人の同僚

AI主導の自律型オペレーションによる事前対応型の防御

攻撃者は、攻撃ライフサイクル全体を加速させるためにフロンティア・モデルの兵器化を強めており、現在および新興のモデルによって、破壊的な攻撃を開始するために必要な時間と専門知識が削減されています。攻撃能力がより自動化され、エージェント型へと進化するにつれ、組織には、同様に自律的、協調的、かつ継続的なセキュリティー・プログラムが必要になります。

IBM Autonomous Securityは、マシン・スピードでのインテリジェンス、意思決定、および対応を実現する、マルチエージェント型のサービスです。ガバナンス、リスク、ID、および脅威オペレーションにわたって相互運用可能なデジタルワーカーをオーケストレートすることにより、脅威がより自動化、適応型、およびAI駆動型になる中で、セキュリティー・プログラムの運用方法を再構築します。

IBM Autonomous Securityは、エクスポージャーとランタイム環境を継続的に分析し、最小限の人間の介入でポリシーを適用し、検知と封じ込めを調整します。このプロセスにより、エクスポージャー・ウィンドウが短縮され、加速された攻撃の封じ込めが迅速化されるとともに、セキュリティーおよびコンプライアンス・ポスチャーのためのガバナンスとリスク・システムに関する継続的な洞察が得られます。
ケイパビリティ―
Autonomous Risk Governance Orchestrator（ARGO）

ARGOは、リアルタイムのサイバー・リスク管理と規制コンプライアンスをオーケストレートすることで、組織を自律的に評価し、変革するAI活用のデジタルワーカーです。インテリジェントな自動化と適応型ガバナンスを通じて、ARGOはサイバー・リスクのエクスポージャーをビジネス目標に合わせ、継続的コントロール管理（CCM）を通じて修復を実行します。その結果、サイバー戦略を事前対応型で実行し、リスク・エクスポージャーを低減し、組織のレジリエンスを強化する、エンド・ツー・エンドのサイバーセキュリティー・ガバナンス・プログラムが実現します。

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Autonomous Defense Agents（ADA）

ADAは、AIデジタルワーカーを使用して、アプリケーション、アイデンティティー、データ、ネットワーク、およびクラウド環境を継続的に保護します。このツールは、常時モニタリングやポリシー適用の自動化、迅速な修復を既存のIT／セキュリティー・ツール全体に導入することで、従来の手動チェックを不要にします。ADAは、セキュリティー・チームに負担をかけることなく、セキュリティー基盤を自己調整して防御を強化し、コンプライアンスをサポートし、運用リスクを低減します。

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Autonomous Threat Operations Machine (ATOM)

ATOMは、個々のAIエージェントの枠を超えて自律的なセキュリティー・オペレーションを実現する、エージェント型AIシステムです。この自動化は、複数のエージェントを編成し、脅威のライフサイクル全体にわたって相互に作用・連携させることで機能します。脅威ハンティングの自動化、脅威検知の迅速化、調査計画の作成と実行、修復手順の実施までを実現します。ATOMは、セキュリティー・チームが誤検知や低リスクの脅威ではなく、高リスクの脅威に集中できるように管理、編成します。

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エキスパートの紹介

Srinivas Tummalapentaの顔写真
サイバーセキュリティーサービス担当Distinguished Engineer兼CTO
Dave McGinnisの顔写真
サイバー脅威管理担当グローバル・パートナー
Dimple Ahluwaliaの顔写真
CyberDefend担当、グローバル・オファリング・リーダー
Fabio Camposの顔写真
サイバー・ストラテジーおよびリスク担当グローバル・オファリング・リーダー

洞察

上部にセキュリティー・アイコンがある紫色のキューブ
捉えどころのない脅威、柔軟な防御：大規模なAIのセキュリティー確保

AIが企業を急速に再構築し、新たな攻撃対象領域をもたらす中で、従来のセキュリティー・モデルは通用しなくなっています。Palo Alto Networks社との提携による調査。
セキュリティー侵害の可能性を示す画面とキーボードの接写
サイバーセキュリティーの未来を切り拓く

AIの採用と、目前に迫ったポスト量子時代に向かう企業にとって、なぜクリプト・アジリティーが喫緊の優先事項となっているのかをご確認ください。
赤い光のエフェクトを放つ抽象的な球体
X-Force Threat Intelligence Index 2026

脅威アクターの攻撃の手口と、事前に組織を保護する方法を理解します。
セキュリティー・イベントの参加者のライブ写真
エンタープライズ・セキュリティー保護のために実現可能なこと

IBMセキュリティー・サービスのアソシエイト・パートナーであるJohn Velisarisが、Richmond Advisory Group社のホストと対談します。
グラデーションの背景に透明なガラス・キューブ
2025年データ侵害のコストに関する調査

攻撃者はAIを標的にしており、AI関連のデータ侵害を受けた組織の97％が適切なアクセス制御を欠いていました。
夜のオフィスで、デスクに座りマルチ・スクリーンでコードを書くソフトウェア開発者
サイバー・リスク・インテリジェンス・レイヤーの構築：AIモデルから実行可能なセキュリティーへ

サイバーセキュリティーが、断片的なデータ収集から、統合された全社的なサイバー・リスク・インテリジェンス・レイヤーへとどのように移行しているかをご確認ください。
オフィスで議論するサイバー・リスク・スペシャリスト
リスク・データからビジネス上の意思決定へ：自律的なサイバー・リスク・プログラムの実現

自律型セキュリティーがどのように継続的にサイバー・リスクを測定し、 セキュリティー・オペレーションをビジネス成果に結び付けるために修復の優先順位を付けるかを探ります。

関連サービス

CyberDefend

IBM® CyberDefendは、AIのセキュリティーを確保し、暗号技術を変革し、IdOps、AppSec、およびクラウド環境を強化します。

 サイバー戦略とリスク

IBMのGRCサービスは、クラウド、オンプレミス、およびハイブリッド環境にわたる主要なサイバーセキュリティーと組織のデータ・ポイントを一元管理します。

 サイバー脅威管理

IBM TDRサービスにはMDRサービスも含まれ、投資資産を保護するとともに、AIによって価値を高められるよう支援します。
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