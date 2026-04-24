攻撃者は、攻撃ライフサイクル全体を加速させるためにフロンティア・モデルの兵器化を強めており、現在および新興のモデルによって、破壊的な攻撃を開始するために必要な時間と専門知識が削減されています。攻撃能力がより自動化され、エージェント型へと進化するにつれ、組織には、同様に自律的、協調的、かつ継続的なセキュリティー・プログラムが必要になります。

IBM Autonomous Securityは、マシン・スピードでのインテリジェンス、意思決定、および対応を実現する、マルチエージェント型のサービスです。ガバナンス、リスク、ID、および脅威オペレーションにわたって相互運用可能なデジタルワーカーをオーケストレートすることにより、脅威がより自動化、適応型、およびAI駆動型になる中で、セキュリティー・プログラムの運用方法を再構築します。

IBM Autonomous Securityは、エクスポージャーとランタイム環境を継続的に分析し、最小限の人間の介入でポリシーを適用し、検知と封じ込めを調整します。このプロセスにより、エクスポージャー・ウィンドウが短縮され、加速された攻撃の封じ込めが迅速化されるとともに、セキュリティーおよびコンプライアンス・ポスチャーのためのガバナンスとリスク・システムに関する継続的な洞察が得られます。