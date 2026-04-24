エージェント型サイバーセキュリティー攻撃に大規模に対抗
攻撃者は、攻撃ライフサイクル全体を加速させるためにフロンティア・モデルの兵器化を強めており、現在および新興のモデルによって、破壊的な攻撃を開始するために必要な時間と専門知識が削減されています。攻撃能力がより自動化され、エージェント型へと進化するにつれ、組織には、同様に自律的、協調的、かつ継続的なセキュリティー・プログラムが必要になります。
IBM Autonomous Securityは、マシン・スピードでのインテリジェンス、意思決定、および対応を実現する、マルチエージェント型のサービスです。ガバナンス、リスク、ID、および脅威オペレーションにわたって相互運用可能なデジタルワーカーをオーケストレートすることにより、脅威がより自動化、適応型、およびAI駆動型になる中で、セキュリティー・プログラムの運用方法を再構築します。
IBM Autonomous Securityは、エクスポージャーとランタイム環境を継続的に分析し、最小限の人間の介入でポリシーを適用し、検知と封じ込めを調整します。このプロセスにより、エクスポージャー・ウィンドウが短縮され、加速された攻撃の封じ込めが迅速化されるとともに、セキュリティーおよびコンプライアンス・ポスチャーのためのガバナンスとリスク・システムに関する継続的な洞察が得られます。
ARGOは、リアルタイムのサイバー・リスク管理と規制コンプライアンスをオーケストレートすることで、組織を自律的に評価し、変革するAI活用のデジタルワーカーです。インテリジェントな自動化と適応型ガバナンスを通じて、ARGOはサイバー・リスクのエクスポージャーをビジネス目標に合わせ、継続的コントロール管理（CCM）を通じて修復を実行します。その結果、サイバー戦略を事前対応型で実行し、リスク・エクスポージャーを低減し、組織のレジリエンスを強化する、エンド・ツー・エンドのサイバーセキュリティー・ガバナンス・プログラムが実現します。
ADAは、AIデジタルワーカーを使用して、アプリケーション、アイデンティティー、データ、ネットワーク、およびクラウド環境を継続的に保護します。このツールは、常時モニタリングやポリシー適用の自動化、迅速な修復を既存のIT／セキュリティー・ツール全体に導入することで、従来の手動チェックを不要にします。ADAは、セキュリティー・チームに負担をかけることなく、セキュリティー基盤を自己調整して防御を強化し、コンプライアンスをサポートし、運用リスクを低減します。
ATOMは、個々のAIエージェントの枠を超えて自律的なセキュリティー・オペレーションを実現する、エージェント型AIシステムです。この自動化は、複数のエージェントを編成し、脅威のライフサイクル全体にわたって相互に作用・連携させることで機能します。脅威ハンティングの自動化、脅威検知の迅速化、調査計画の作成と実行、修復手順の実施までを実現します。ATOMは、セキュリティー・チームが誤検知や低リスクの脅威ではなく、高リスクの脅威に集中できるように管理、編成します。
AIが企業を急速に再構築し、新たな攻撃対象領域をもたらす中で、従来のセキュリティー・モデルは通用しなくなっています。Palo Alto Networks社との提携による調査。
IBMセキュリティー・サービスのアソシエイト・パートナーであるJohn Velisarisが、Richmond Advisory Group社のホストと対談します。
サイバーセキュリティーが、断片的なデータ収集から、統合された全社的なサイバー・リスク・インテリジェンス・レイヤーへとどのように移行しているかをご確認ください。