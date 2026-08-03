課題

多くのAIアプリは、静的なコンテンツ、遅延したパイプライン、孤立したシステムに依存しています。しかし、最も価値の高いユースケースは、トランザクション、顧客とのやり取り、イベント、アプリのシグナルなど、常に変化する運用データを必要とします。データへのアクセスが困難であったり、アクティベーションが遅かったりすると、AIは現実世界での意思決定や行動を支援するのではなく、パイロット段階にとどまってしまいます。