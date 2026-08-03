オープンでスケーラブルな1つのアーキテクチャーで、リアルタイムの運用データ、ベクトル検索、エンタープライズ・コンテキストを活用し、AIアプリケーションを強化する
課題
多くのAIアプリは、静的なコンテンツ、遅延したパイプライン、孤立したシステムに依存しています。しかし、最も価値の高いユースケースは、トランザクション、顧客とのやり取り、イベント、アプリのシグナルなど、常に変化する運用データを必要とします。データへのアクセスが困難であったり、アクティベーションが遅かったりすると、AIは現実世界での意思決定や行動を支援するのではなく、パイロット段階にとどまってしまいます。
ソリューション
watsonx.dataは、オープン・フォーマット、目的に合ったエンジン、企業データ資産全体でのインテリジェントなアクセスを通じて、組織が運用データをAI対応のコンテキストへと変換することを支援します。リアルタイム・ワークロードには、高スループットの読み取りと書き込み、低遅延、常時可用性を実現するように設計されたCassandraベースのNoSQLエンジンであるAstra DBが含まれます。Astra DBは、30以上のリージョンにわたるAWS、Google Cloud、Azureでフルマネージド・クラウド・サービスとして提供されます。
イベント、トランザクション、インタラクション、アプリケーション・シグナルを発生と同時に記録します。イベント・データはリアルタイム処理プラットフォームを通じてストリーミングし、運用データは低遅延アクセスを実現するために高性能なNoSQLエンジンに保管します。
ライブ・ストリームを継続的に強化して処理し、CassandraベースのNoSQLエンジンを備えたwatsonx.dataを通じて保管して提供します。運用データをベクトル検索やエンタープライズ・コンテキストと組み合わせると同時に、高スループットの読み取りと書き込みをサポートします。
パーソナライズされたエクスペリエンス、IoT（モノのインターネット）、銀行、小売、サプライチェーンのユースケースにリアルタイムのコンテキストを提供します。ミリ秒単位の意思決定をサポートするために必要なスケール、セキュリティー、オープン性をチームにもたらします。
NoSQLワークロード向けのフルマネージド・エンタープライズ・グレードのプラットフォームにより、運用負担が軽減されます。クラスター管理、パッチ適用、チューニングの複雑さが大幅に排除され、チームはインフラストラクチャーの維持ではなく、アプリケーションの構築と実行に集中できるようになります。 一元化されたツール、オートメーション、より効率的なリソース利用により、TCOを削減します。
使い慣れたAPI、柔軟なデータ・モデル、マネージド・インフラストラクチャーを使用して、リアルタイム・アプリケーションをより迅速に構築および拡張します。低遅延、柔軟な拡張性、クラウドおよびリージョンにわたるグローバルな可用性により、高スループットのワークロードをサポートするため、チームは迅速かつ自信を持ってデプロイメントから本番環境に移行できます。
運用データ、分析データ、ベクトル・データを目的に合ったアーキテクチャーに統合し、リアルタイムの成果とAI対応のユースケースをサポートします。データ資産全体でエンタープライズ・グレードのセキュリティー、ガバナンス、オープン性を維持しながら、複雑なパイプラインを使用せずにライブ・データへの低遅延でのアクセスを実現します。
急速に変化する運用データに常時アクセスできるため、推奨事項、旅行と注文、ウォレット、支払い、特典をサポートできます。
車両の追跡、在庫の可視化、出荷状況の更新を、リアルタイムの取り込みと処理によって強化します。
レスポンシブな検索、パーソナライズ、キャンペーン・エクスペリエンスを、低遅延および高スループットで大規模に提供します。
高速な読み取り、書き込み、コンテキスト検索を必要とする支払い処理、不正アクセス検知、取引システムをサポートします。
アプリケーションのシグナル、デバイス・イベント、ネットワーク・パフォーマンス・データをリアルタイムで取り込み、対処します。