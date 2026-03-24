SupPlant社、世界初のセンサーレス・スマート灌漑ソリューションを構築
世界中の作物生産者は、ますます困難な状況に直面しています。気候の変動により気象パターンの予測が困難になっているため、従来の灌漑方法では十分な収量が得られなくなりました。同時に、農業ビジネスはトレンドによって大きな影響を受けるため、成功には俊敏性が不可欠です。
SupPlantは、農家が灌漑を最適化して作物の収量を増やすのを支援するとともに、水の使用量を最適化して節水できるよう支援します。SupPlantは、専用の現場ハードウェアと独自のソフトウェアアルゴリズムを使用して、作物のリアルタイムのニーズに対応するカスタマイズされた推奨を農家に提供します。拡大を目指すSupPlantは、収集した豊富なデータを活用してセンサーレス・ソリューションを構築し、小規模～中規模の農場でもスマート灌漑を利用できることを認識しました。同時に、同社はB2B2Cオペレーションへ拡大し、種子・肥料・農薬の販売者が小規模な顧客とつながれるよう支援しました。同社はまたB2Gアプローチを採用し、政府が食料安全保障の状況を把握できるよう支援するとともに、国家レベルで重点を置くべき領域を理解するための保険的役割を果たしました。
「世界の農家の約90％は小規模で運営されています」と、SupPlant社の最高マーケティング責任者、Lior Naaman氏は語り始めます。「多くの場合、彼らはテクノロジーの経験がほとんどなく、ハードウェアを導入するためのリソースも不足しています。彼らのニーズに合わせて技術を再設計することで、世界中の作物の生産性を大幅に向上させることを目指しました。」
SupPlantは、新製品「Plant ;)」の基盤としてIBM watsonx OrchestrateおよびIBM DataStaxを選びました。SupPlantが開発した洗練されたアルゴリズムと膨大なデータストアに基づき、Plant ;)は圃場の衛星画像を使用して、農家に週2回のパーソナライズされた天候・灌漑情報を提供し、異常気象や作物ストレスに関する臨時アラートも発信します。
SupPlantはIBM DataStaxを活用し、センサーや衛星から収集した非構造化データの取り込みと取得を自動化し、AI対応データとして強化しました。その後、SupPlantはwatsonx Orchestrateを使用して、農家が圃場を長期にわたり分析し、より深い洞察を得られるAIエージェントを開発しました。同時に、SupPlantは農産物販売者の見込み顧客を特定するAIエージェントを開発しました。
当初、SupPlantは50人の農家を対象に概念実証（PoC）プロジェクトを実施しました。強力なフィードバックループと反復プロセスにより、同社はPlant ;)を改良し、より使いやすくしました。たとえば、フロントエンドではこのソリューションがWhatsAppと統合されており、農家は馴染みのあるインターフェースで通知を受け取り、新しいソフトウェアをインストールする必要がありません。
Plant ;)の中心にあるIBMテクノロジーにより、SupPlantは成長を促進すると同時に、小規模農家が世界が依存する食料を生産できるよう支援します。重要なのは、SupPlantがPlant ;)を無料で提供していることです。農家はSupPlantを通じて種子、肥料、農薬を購入できますが、スマート灌漑技術はリソースに関係なく、誰でも利用できます。
「IBMのテクノロジーを活用することで、地元の農場との信頼を築き、農産物販売者に信頼できる見込み顧客を提供し、マーケティングを効率化して売上を伸ばすことができます」とNaaman氏は説明します。
現在、世界中で約50,000人の農家がPlant ;)を利用しており、SupPlantには毎日500〜1,000人の新規ユーザーが参加しています。同社はユーザー満足度80％を記録しており、ユーザーの80％がソリューションから送信される全メッセージを読み、30％は質問や投票への回答などでさらに関与しています。エンゲージメント率の高さは、より多くの農家が圃場について深い洞察を得て、変化する状況にも柔軟に対応し、作物を健康に保っていることを示します。
「農家がこれまで以上に効率的に作物を栽培できるよう、新しい機能の導入に絶えず取り組んでいます」とNaaman氏は締めくくりました。「規模を拡大しても、目標達成のために引き続きIBM技術に依存します。」
2016年設立のSupPlantは、水の節約と作物の生産性・収量向上を使命とする農業技術企業です。SupPlantはイスラエル、モロッコ、メキシコなど各国にオフィスを構え、約100名の従業員とともに、作物のリアルタイムのニーズを分析し、農家向けに実行可能な農学的インサイトを提供しています。
© Copyright IBM Corporation. 2026年2月。
IBM、IBMのロゴ、watsonx OrchestrateおよびDataStaxは、世界中の多くの国で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。