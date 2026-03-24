世界中の作物生産者は、ますます困難な状況に直面しています。気候の変動により気象パターンの予測が困難になっているため、従来の灌漑方法では十分な収量が得られなくなりました。同時に、農業ビジネスはトレンドによって大きな影響を受けるため、成功には俊敏性が不可欠です。

SupPlantは、農家が灌漑を最適化して作物の収量を増やすのを支援するとともに、水の使用量を最適化して節水できるよう支援します。SupPlantは、専用の現場ハードウェアと独自のソフトウェアアルゴリズムを使用して、作物のリアルタイムのニーズに対応するカスタマイズされた推奨を農家に提供します。拡大を目指すSupPlantは、収集した豊富なデータを活用してセンサーレス・ソリューションを構築し、小規模～中規模の農場でもスマート灌漑を利用できることを認識しました。同時に、同社はB2B2Cオペレーションへ拡大し、種子・肥料・農薬の販売者が小規模な顧客とつながれるよう支援しました。同社はまたB2Gアプローチを採用し、政府が食料安全保障の状況を把握できるよう支援するとともに、国家レベルで重点を置くべき領域を理解するための保険的役割を果たしました。

「世界の農家の約90％は小規模で運営されています」と、SupPlant社の最高マーケティング責任者、Lior Naaman氏は語り始めます。「多くの場合、彼らはテクノロジーの経験がほとんどなく、ハードウェアを導入するためのリソースも不足しています。彼らのニーズに合わせて技術を再設計することで、世界中の作物の生産性を大幅に向上させることを目指しました。」

