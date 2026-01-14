5ミリ秒で銀行業務：Bud Financial社がIBM watsonx.data上にデータ・インテリジェンス・プラットフォームを構築した方法

Bud Financial社（Bud）は銀行、信用組合、フィンテックが生のトランザクション・データを顧客インテリジェンスに変換するサポートを行い、そのインテリジェンスがリアルタイムの行動洞察、パーソナライズされたサービス、情報に基づく意思決定をサポートします。

ロンドンを拠点とするBud社の顧客は、フィンテックの新興企業から世界的な銀行まで多岐にわたります。同社の大口顧客は1,000万人を超える小売ユーザーにサービスを提供しており、毎月5億件を超える取引を処理しています。この規模により、あらゆる段階で信頼性と正確性が求められます。最も主要な顧客の1つであるHSBCは、2019年にBud社のテクノロジーを採用し、非常に感銘を受けたため、後に投資家になりました。

IBMとBud社のエンジニアリング・チームは協力して、各金融取引を5ミリ秒未満かつ97％超の精度で強化するアーキテクチャーを構築しました。このアーキテクチャーは、購入品を分類し、販売者をマッピングし、地理位置情報とカテゴリーを追加し、繰り返し発生するパターンや異常なパターンを検知することによって機能するため、銀行は取引が発生した瞬間にリアルタイムの洞察を明らかにすることができます。