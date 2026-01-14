5ミリ秒で銀行業務：Bud Financial社がIBM watsonx.data上にデータ・インテリジェンス・プラットフォームを構築した方法

Bud Financial社のエンジニアリング・チームは、IBMのテクノロジーをアーキテクチャーに組み込み、97%超の精度で5ミリ秒未満で金融取引で強化します。
Bud Financial社（Bud）は銀行、信用組合、フィンテックが生のトランザクション・データを顧客インテリジェンスに変換するサポートを行い、そのインテリジェンスがリアルタイムの行動洞察、パーソナライズされたサービス、情報に基づく意思決定をサポートします。
ロンドンを拠点とするBud社の顧客は、フィンテックの新興企業から世界的な銀行まで多岐にわたります。同社の大口顧客は1,000万人を超える小売ユーザーにサービスを提供しており、毎月5億件を超える取引を処理しています。この規模により、あらゆる段階で信頼性と正確性が求められます。最も主要な顧客の1つであるHSBCは、2019年にBud社のテクノロジーを採用し、非常に感銘を受けたため、後に投資家になりました。
IBMとBud社のエンジニアリング・チームは協力して、各金融取引を5ミリ秒未満かつ97％超の精度で強化するアーキテクチャーを構築しました。このアーキテクチャーは、購入品を分類し、販売者をマッピングし、地理位置情報とカテゴリーを追加し、繰り返し発生するパターンや異常なパターンを検知することによって機能するため、銀行は取引が発生した瞬間にリアルタイムの洞察を明らかにすることができます。
Bud社の主な目標は、銀行の顧客インテリジェンス層として機能し、金融データの強化を通じて行動の全体的な視点を提供することです。
顧客が購入（たとえば、コーヒーを1杯）すると、Bud社のシステムは銀行から未加工の取引データを受信し、それを分類します（例：食品→コーヒー→コーヒーショップ）。次に、販売者を特定し、ロゴと場所を追加して、購入が繰り返されているかどうかを判断します。
このプロセスは、ユーザーが支払い通知を受け取る前に行われます。強化された情報は銀行のシステムに戻され、以下を可能にします：
技術的な制約に一切の言い訳は通用しません。すべてのオペレーションは、クレジット・カード取引の承認ループ内で完了する必要があり、追加の遅延や誤検知は許されません。支払いのラベル付けを間違えると、紛争や不要な不正行為の発生につながる可能性があります。したがって、Bud社の設計は、速度と確実性を優先し、誤った結果を招くリスクよりも、不確実な分類をスキップします。
Bud社のアーキテクチャーは、毎日発生する数百万件のトランザクションにおいて、ほぼリアルタイム（5ミリ秒未満）のエンリッチメントと97％超の精度を実現するように設計されています。このシステムは、IBM® watsonx.dataの一部であるAstra DBを統合しています。Google BigQueryとBudの独自モデルをモジュール式パイプラインに変換し、世界規模でのリアルタイム分類、コンテキスト化、分析をサポートします。
Bud社の取り込みエンジンは、複数のデータ・ソース、Real-Time Payments、バッチ・バンキング・フィードに接続しており、さまざまなクライアント・システムとの統合が可能です。各デプロイメントは、金融機関のデータ・レジデンシー規制に準拠するために、地域内または国内で実行できます。
Bud社の社内AIモデルは、取り込み時にトランザクション・データを分析します。各イベントは分類され、市場情報と地理情報で強化され、ミリ秒単位でクライアントに返されます。データを保管せずにエンリッチメントの成果を直接使用する銀行もあれば、ダウンストリーム分析のためにエンリッチメントされたトランザクションを保管する銀行もあります。
Bud社のアーキテクチャーは、MySQLからセルフマネージドのApache Cassandra®へ、そして最終的にAstra DBへと3段階を経て進化しました。この移行により、マルチ環境やハイブリッド環境を含む多様な銀行ワークロードをサポートするために必要な性能と運用の簡素性が実現しました。これには、データを国内に保持する必要がある状況や、インフラストラクチャーを銀行のデータセンターの近くに配置する必要がある状況が含まれます。
Astra DBは現在、Bud社の主要なトランザクション・データ保管として機能しており、クライアントのホスティング要件を満たしながら、予測できない量の急増に対応できるように設計されています。
顧客間の洞察を必要とするクライアントのために、Bud社は強化されたトランザクションをBigQueryにストリーミングし、大規模な分析、パターン検知、レポート作成を可能にします。トランザクションのワークロードと分析のワークロードを分離することで、Bud社はデータ処理の速度と詳細さの両方を維持することができます。
Bud社のエンリッチメント・モデルは、すべて社内でトレーニングおよび保守されています。大規模な基盤モデルは、ハルシネーションを防ぎ、説明可能性を確保するために、意図的にリアルタイム・ループから除外されます。代わりに、Bud社は人間のラベラーによってサポートされる独自のモデルに依存しており、人間のラベラーは新しいトランザクション・タイプや比類のないトランザクション・タイプを継続的に検証します。このアプローチにより、透明性とガバナンスを維持しながら、97%を超える分類精度が得られます。
Bud社のシステムは、精度、信頼性、5ミリ秒未満の性能という3つの交渉の余地のない要件に基づいて最適化されています。誤検知（分類を間違えるなど）は顧客の混乱や紛争を引き起こす可能性があるため、エンリッチメント・エンジンは、推測的な分類よりも正確性と説明可能性を優先します。同時に、パイプライン全体が支払い承認ループ内で動作する必要があります。つまり、すべてのエンリッチメント決定は、エンドユーザーに目に見える遅延を増やすことなく、数ミリ秒で完了する必要があります。
こうした問題を防ぐため、Bud社はあいまいなトランザクション・カテゴリーを人間がレビューできる監視プロセスを構築しました。同社のアプローチは、オブザーバビリティーと地域適応性も重視しており、各クライアントはコンプライアンスのニーズに応じて、マルチテナント環境または専用環境にデプロイするかを選択できます。
Bud社のエンリッチメント・エンジンは、97%以上の精度、5ミリ秒未満のレイテンシー、2,000万の販売業者と3,000万の拠点をグローバルにカバーしており、これにより銀行はユーザーのエクスペリエンスを低下させることなく、大規模に取引の分類とコンテキスト化を実現できます。
Bud社の顧客向け財務管理製品であるEngageは、顧客が支出行動をより明確かつ信頼できる形で把握できるようにすることで、デジタル・チャネルの利用増加に役立ちます。
別のBud社製品であるAssessは、充実した取引データを使用して、リアルタイムの手頃な価格と支出パターンを評価することで、「シン・ファイル」の借り手（信用履歴が限られている顧客）を評価し、金融機関がより多くの情報に基づいた公平な信用決定を下せるよう支援します。
Bud社のエクスペリエンスは、財務における効果的なAIには、オートメーションと人間による判断の両方が必要であることを強調しています。チームの「ヒューマン・イン・ザ・ループ」設計により、モデルは新しい販売業者タイプ、支払いカテゴリー、ライドシェアや「後払い」取引の出現など、進化する支出パターンに対応し続けることができます。
継続的な監視と再トレーニングにより、エンリッチメント・システムの正確性、適応性、説明可能性が維持され、規制対象の業種・業務でデプロイされるAIの中核となる価値が維持されます。
Bud Financial社のリアルタイム・データ・プラットフォームは、Astra DBが現代の銀行ワークロードに必要な規模と精度を満たす低遅延でグローバルに分散されたデータ・オペレーションをどのように実現しているかを示しています。Astra DBによるCassandraのパフォーマンスとBigQueryの分析リーチの組み合わせにより、Bud社はリアルタイムのエンリッチメントと長距離洞察生成の両方を実現する統合アーキテクチャーを実現しています。
Bud社の次のステップは、トランザクション・インテリジェンスと分析インテリジェンスの融合であり、顧客理解をさらにリアルタイムに近づけることです。
Astra DBがトランザクション基盤を提供することで、Bud社はプラットフォームの拡張を進め、銀行規模でリアルタイムで説明可能なインテリジェンスを提供しています。