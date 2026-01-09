データルームに相談：Bay Point Advisors社がプライベートマーケット分析のための安全なRAGプラットフォームを構築した事例
顧客が重要な財務判断を迅速に下せるよう、Bay PointはAtlasを構築しました。これは、顧客が安全なデータルーム内の情報と会話形式でやり取りできるよう設計された、AI搭載のプラットフォームです。
顧客が重要な財務判断を迅速に下せるよう、Bay PointはAtlasを構築しました。これは、顧客が安全なデータルーム内の情報と会話形式でやり取りできるよう設計された、AI搭載のプラットフォームです。
正確性と安全性は、投資判断における2つの重要な要件です。投資機会を検討する際、金融機関は多くの場合、投資家が「GO」または「ノー」の意思決定を下すために必要なすべてのデュー・デリジェンス資料を保管する、安全なデータ・ルームを作成します。しかし、投資機会は多くの場合、短期間で消え去るものです。数千件に及ぶPDF、財務スプレッドシート、重要な契約書、その他の文書を確認して意思決定を行うには、あまりにも時間がかかります。
Bay Point Advisors社は、アトランタに拠点を置く投資運用会社で、従来の投資家が見落としがちなプライベート・マーケットの機会に注目しています。顧客が迅速に重要な財務判断を下せるように、Bay Point社はAtlasを構築しました。これは、顧客がデータ・ルーム内の情報と会話形式でやり取りできるよう設計されたAI搭載プラットフォームです。ユーザーは、融資条件、契約条項、リスク・ノート、その他取引に不可欠な情報を手作業で確認する代わりに、直接質問することで、データ・ルーム内の非公開文書に基づいた根拠のある回答をミリ秒単位で受け取ることができます。
金融環境で実用的に運用するため、Atlasプラットフォームは以下の要件を満たす必要がありました。
Atlasは、検索拡張生成（RAG）でセマンティック検索とAIによる要約を組み合わせることで、この課題に対応しています。
Atlasは、Bay Pointの.NETおよびAngularスタックとIBM watsonx.data上のAstra DB、Azure Blob Storage、Azure OpenAI、SQLメタデータ・レイヤーを組み合わせて構築されています。このアーキテクチャは、連携した2つのパイプラインを中心に設計されています。
顧客が質問を送信すると、Atlasはユーザーを認証し、SQLメタデータ層からコンテキストを取得して、承認されたドキュメントのみが検索に含まれるようにします。ルームIDや権限レベルなどのドキュメント関連メタデータは、厳密なフィルタリングに使用されます。
質問とユーザー・コンテキストはAstra DBに送信され、Astra DBはテキストをベクトル化のためにAzure OpenAI埋め込みモデルに転送します。質問とユーザーコンテキストはAstra DBに送信され、テキストはAzure OpenAI埋め込みモデルに転送されベクトル化されます。結果として得られたベクトルは、Astra DBのベクトル・ストアを照会するために使用され、最も関連性の高いテキスト・チャンクと関連するメタデータが取得されます。
その後、Atlasはユーザーの質問、プロンプト指示、過去のチャット履歴、取得したチャンクをAzure OpenAIチャット・モデルに送信し、引用を含む根拠ある自然言語応答を生成します。
Bay Pointの従業員がドキュメントをルームにアップロードすると、AtlasはファイルをAzure Blob Storageに移動し、メタデータをSQLデータベースに記録します。テキストは抽出されて管理しやすいセグメントに分割され、各チャンクにはアクセス制御とトレーサビリティを確保するメタデータが付与されます。
その後、各チャンクはベクトル・データベースに送られ、Azure OpenAI埋め込みモデルでベクトル化されます。結果として得られたベクトルは、ドキュメントID、ルーム識別子、権限メタデータとともに、Astra DBのベクトル・データベースに書き込まれます。
チャンクは独立して保管されるため、ドキュメントの置換や更新には部分的な再インデックス作成だけで済み、運用コストと複雑さが軽減されます。
Atlasを構築するには、プライベート市場のワークフローに求められる厳格さを満たすため、いくつかの慎重なエンジニアリング上の判断が必要でした。
Atlasは、埋め込み処理に1つのモデルを、回答生成に別のモデルを使用しています。この分離により、検索精度が向上し、単一の多目的モデルよりも一貫性のある要約を生成できます。
RESTインターフェースと.NET SDKを備えたAstra DB Data APIにより、エンジニアリング・チームは既存コードベースにベクトル操作を統合する際の摩擦を最小限に抑えられました。これにより、新しい言語を導入したり追加インフラを展開したりする必要がなくなります。
権限は、取り込み時に設定されたメタデータに基づきチャンク単位で適用されます。検索時には、承認されたチャンクのみが考慮されるため、ユーザーが閲覧可能なドキュメントからのみ回答が取得されます。
ドキュメントを変更、置換、または削除する場合、Atlasはデータ・セット全体を再処理する必要がありません。影響を受けるファイルのみを再インデックスするため、取り込みは高速かつ管理しやすくなります。
Bay Pointのエンジニアリング・チームは、IBMの直接サポートチャネルと実装ガイダンスを活用して開発を加速しました。これは、検索ワークフローの設計や埋め込みパラメータのチューニングにおいて特に重要でした。サポート・チームはLangflow（IBMの直感的なドラッグ・アンド・ドロップ式開発GUI）を使用し、Bay PointチームがAtlasプロジェクトのアーキテクチャー要件と全体的な実現可能性を視覚的に把握できるよう支援しました。
Atlasは、クライアントとアナリストがプライベート市場のデータを活用する方法を大幅に改善し、以下のような成果をもたらします。
このプラットフォームは、静的な非構造化ドキュメント・セットを検索可能な会話型ナレッジレイヤーに変換し、デュー・ディリジェンス・ワークフローを加速します。
Atlasはエージェント型AIに向けて進化しており、自律的なプロセスにより、非公開ドキュメント、公開データ・セット、そして市場情報の両方を活用し、投資に関連する新しい情報を得ることができます。想定される将来の機能は以下の通りです。
この進歩により、Atlasは事後対応型の質問応答からプロアクティブ型（事前対応型）のインテリジェンスへと進化します。
Atlasは、RAGがプライベート市場投資の制約下で、安全かつ確実に運用できることを示しています。Astra DBは、Atlasのセマンティック検索を支えるベクター・ストレージ、低レイテンシー、RESTベースの統合を提供します。Azure OpenAIは、根拠のある引用豊富な応答を合成する推論層を提供します。
これらのコンポーネントを組み合わせることで、Bay Point Advisors社は、プライベート・マーケットのデュー・ディリジェンスを、自社データに基づき金融業界のセキュリティー要件に適合した、迅速で会話型で管理可能な体験に変革することができます。