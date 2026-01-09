データルームに相談：Bay Point Advisors社がプライベートマーケット分析のための安全なRAGプラットフォームを構築した事例

正確性と安全性は、投資判断における2つの重要な要件です。投資機会を検討する際、金融機関は多くの場合、投資家が「GO」または「ノー」の意思決定を下すために必要なすべてのデュー・デリジェンス資料を保管する、安全なデータ・ルームを作成します。しかし、投資機会は多くの場合、短期間で消え去るものです。数千件に及ぶPDF、財務スプレッドシート、重要な契約書、その他の文書を確認して意思決定を行うには、あまりにも時間がかかります。

Bay Point Advisors社は、アトランタに拠点を置く投資運用会社で、従来の投資家が見落としがちなプライベート・マーケットの機会に注目しています。顧客が迅速に重要な財務判断を下せるように、Bay Point社はAtlasを構築しました。これは、顧客がデータ・ルーム内の情報と会話形式でやり取りできるよう設計されたAI搭載プラットフォームです。ユーザーは、融資条件、契約条項、リスク・ノート、その他取引に不可欠な情報を手作業で確認する代わりに、直接質問することで、データ・ルーム内の非公開文書に基づいた根拠のある回答をミリ秒単位で受け取ることができます。