watsonx Assistantの分析機能が提供する貴重な洞察 watsonx Assistantは、ユーザーとバーチャル・アシスタント間の対話の概要を提供します。 重要な指標とKPIの視覚化と分析により、ユーザーと顧客が対処したいトピック、バーチャル・アシスタントがそれらのニーズを満たしているかどうか、提供するサービスを迅速に改善する方法を理解することができます。 watsonx Assistantのデモサイトはこちら 次の段階への準備 watsonx Assistantサブスクリプションのさまざまな料金体系オプションをご確認の上、今すぐ最初のAIアシスタントの構築をお試しください。 料金体系を参照

メリット 目標達成率(GCR) 作成したアクションの流れに対するユーザーの完了率を確認することで、チャットボットがどの程度成功しているかを簡単に理解できます。これにより、構築したコンテンツがお客様の要求を正常終了できるかどうか、またバーチャル・アシスタントによる、もしくは人間の担当者への意図的なハンドオフによってKPIを満たしているかどうかを知ることができます。 ブロッカーの解消 会話の流れが失敗する理由を理解するには、より詳しく考察してください。ユーザーは動きが取れなくなった状態ですか?ユーザーは違うアクションを探していましたか?お客様サポートの会話は放棄されましたか?エージェントにエスカレートされましたか?迅速に強化を特定して、必要なときにお客様が必要な答えを得やすくします。 会話ログ グループ・チャットボットは会話レベルでログ記録し、その会話内でお客様が行うさまざまなアクションを強調表示します。これにより、さらに精査したいときにはまだあらゆるメッセージを備えた全会話のビューを提供しながら、問題領域を理解するための迅速なトラブルシューティングが可能になります。 エンドツーエンド・ビュー watsonx AssistantとSegmentを使用すれば、チームは顧客とバーチャル・アシスタントの間の日々の会話すべてから生成されたチャットボットのデータ分析を、選択した数十のソリューションに組み込むことができます。このデータをクリーニング、合成し、Segmentの統合カタログに格納されている何百ものチャットボット分析ツール、未加工データ、ウェアハウス・ツールに接続します。真の顧客満足度を確認できます。 詳しくはこちら