IBM Cloud上のRed Hat AI

IBMとRed Hatによって構築された安全でスケーラブルなオープン・プラットフォームを使用して、AIとハイブリッドクラウドのストラテジーを加速します。

スケーラブルに。AI対応。オープン。フレキシブル。

Red Hat AI製品を見る InstructLabを使い始める
青の色合いの2層の幾何学パターンを形成する正方形と長方形の図

Red HatとIBM CloudのAI対応ソリューション

Red Hat AI on IBM Cloudは、ハイブリッドクラウド環境全体でAIおよび機械学習のワークロードを構築、トレーニング、カスタマイズ、デプロイするための一貫した安全な方法を提供します。このポートフォリオは、オープンソースのイノベーションとエンタープライズ・グレードのクラウド・インフラストラクチャーを組み合わせて、ITチームが運用の複雑さを軽減し、AI導入を加速できるよう支援します。このポートフォリオは、信頼性の高いAIインフラストラクチャーと、プロトタイプから本番環境への移行を迅速化する必要がある組織向けに設計されています。
カスタマイズ

独自のエンタープライズ・データを使用してモデルをカスタマイズします。
準備する

一貫したハイブリッドクラウド・プラットフォームにAIワークロードをデプロイします。
GPU最適化

GPUに最適化されたインフラストラクチャーでトレーニングと推論を拡張します。
ガバナンス

環境全体にセキュリティー、ガバナンス、コンプライアンスを適用します。

IBM Cloud上のRed Hat AI製品ソリューション

オープンかつハイブリッドなエンタープライズ・グレードのAIプラットフォーム。3つのソリューション。

 Red Hat AI on IBM Cloudソリューション概要の詳細はこちら

AIアプリケーションを大規模に構築、デプロイ、管理

OpenShift AI on IBM Cloudは、Red Hat OpenShiftを統合型のMLOpsおよび生成AIツールと統合します。ハイブリッドクラウド環境全体でAIワークロードを管理するための、一貫性のあるKubernetesベースのプラットフォームを提供します。

主な機能

  • AIのトレーニングと推論のために最適化されたインフラストラクチャー

  • エンドツーエンドのモデル・ライフサイクル管理のための統合パイプライン

  • インテリジェントな自動スケーリングを備えたGPU対応コンピューティング・オプション

  • エンタープライズ・グレードのセキュリティー、コンプライアンス、オブザーバビリティー

  • IBMとRed Hatが共同で提供する一元的なサポート

OpenShift AI は、AI の運用および本番環境へのデプロイメントのための信頼性が高く安全な基盤を提供します。

AIワークロード向けの安全で高性能なオペレーティング・システム

Red Hat Enterprise Linux AI（RHEL AI）は、クラウド、データセンター、エッジの各拠点でLLMを実行し、カスタマイズするための安定した環境を提供します。オープンソースのGranite® モデルファミリーとInstructLabツールが含まれており、チームはすぐに使用できるAI開発・デプロイメント環境を手に入れることができます。

主な機能

  • エンタープライズ・セキュリティーとライフサイクル管理
  • GPUおよびAIアクセラレーター向けに最適化されたサポート
  • ハイブリッドクラウド全体にわたるポータブルなデプロイメント
  • 標準的なRHELプロセスに沿った一貫したオペレーション
 

RHEL AIは、エンタープライズAIワークロードに安全で予測可能な基盤を提供します。

IBMとRed Hatのロゴ

マネージド・サービスでエンタープライズAIモデルをカスタマイズ

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloudは、完全な再トレーニングを必要とせずに大規模な言語モデルをカスタマイズできるフルマネージド・サービスです。合成命令生成を使用して、新しい動作、スキル、ドメイン知識を追加し、GPUコストを削減してモデル開発を高速化します。

InstructLabの主な機能：

  • 企業データによるモデルのカスタマイズ
  • 従来のファイン・チューニングよりも低いインフラストラクチャー要件
  • データ保護のためのセキュアなIBM Cloud環境
  • チーム間の標準化されたワークフロー
 

InstructLabは、ビジネス・ニーズとガバナンス要件に合ったAIモデルをより迅速に構築する方法を提供します。

IBM Cloud上のRed Hat AIを選ぶ理由

Red Hat AI on IBM Cloudは、ハイブリッドクラウド全体でAIワークロードをパイロット環境から本番環境に移行するための、安全で一貫性のあるスケーラブルな基盤を提供します。
AI導入の加速

合理化されたツールと自動化されたワークフローにより、本番までの時間が短縮され、モデルのカスタマイズが簡素化されます。

 ハイブリッドクラウドの整合性

クラウド環境とオンプレミス環境全体で統一された運用エクスペリエンスにより、チームはより信頼性の高いAIのデプロイと管理ができるようになります。

 エンタープライズ・セキュリティーとコンプライアンス

組み込み制御機能が、機密性の高いワークロードのデータ保護、ガバナンス、規制要件に対応します。

 スケーラブルなAIインフラストラクチャー

GPUに最適化されたコンピューティング、ストレージ、ネットワークは、大規模にトレーニングと推論に必要な性能を提供します。

 信頼性が高く正確なAI

高品質なデータ、検証済みモデル、堅牢な展開オプションがシステムの精度と意思決定の向上に寄与します。

 運用コストの削減

最適化されたインフラストラクチャーとより効率的なモデル・カスタマイズ手法により、参考情報の使用と全体的なコストを削減できます。

 保護設計

セキュリティーとプライバシーの管理は、規制上のニーズをサポートするのに役立ちます。

 エンド・ツー・エンドのAIプラットフォーム

サーバーやストレージからオーケストレーションやモデルライフサイクル管理まで、このプラットフォームは複雑さを軽減し、一貫した運用をサポートします。

お客様事例

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緑のフィールドにいるテニスボールのクローズアップ
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IBMで顧客対応チーム間のコラボレーションを変革。
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全米オープンのデジタル体験を加速する。

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