IBM Cloud上のRed Hat AI

OpenShift AI on IBM Cloudは、Red Hat OpenShiftを統合型のMLOpsおよび生成AIツールと統合します。ハイブリッドクラウド環境全体でAIワークロードを管理するための、一貫性のあるKubernetesベースのプラットフォームを提供します。

主な機能

AIのトレーニングと推論のために最適化されたインフラストラクチャー

エンドツーエンドのモデル・ライフサイクル管理のための統合パイプライン

インテリジェントな自動スケーリングを備えたGPU対応コンピューティング・オプション

エンタープライズ・グレードのセキュリティー、コンプライアンス、オブザーバビリティー

IBMとRed Hatが共同で提供する一元的なサポート

OpenShift AI は、AI の運用および本番環境へのデプロイメントのための信頼性が高く安全な基盤を提供します。