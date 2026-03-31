IBM Cloud上のRed Hat AI

IBMとRed Hatによって構築された安全でスケーラブルなオープン・プラットフォームを使用して、AIとハイブリッドクラウドのストラテジーを加速します。
スケーラブルに。AI対応。オープン。フレキシブル。
Red Hat AI on IBM Cloudは、ハイブリッドクラウド環境全体でAIおよび機械学習のワークロードを構築、トレーニング、カスタマイズ、デプロイするための一貫した安全な方法を提供します。このポートフォリオは、オープンソースのイノベーションとエンタープライズ・グレードのクラウド・インフラストラクチャーを組み合わせて、ITチームが運用の複雑さを軽減し、AI導入を加速できるよう支援します。このポートフォリオは、信頼性の高いAIインフラストラクチャーと、プロトタイプから本番環境への移行を迅速化する必要がある組織向けに設計されています。
独自のエンタープライズ・データを使用してモデルをカスタマイズします。
一貫したハイブリッドクラウド・プラットフォームにAIワークロードをデプロイします。
GPUに最適化されたインフラストラクチャーでトレーニングと推論を拡張します。
環境全体にセキュリティー、ガバナンス、コンプライアンスを適用します。
オープンかつハイブリッドなエンタープライズ・グレードのAIプラットフォーム。3つのソリューション。
OpenShift AI on IBM Cloudは、Red Hat OpenShiftを統合型のMLOpsおよび生成AIツールと統合します。ハイブリッドクラウド環境全体でAIワークロードを管理するための、一貫性のあるKubernetesベースのプラットフォームを提供します。
主な機能
AIのトレーニングと推論のために最適化されたインフラストラクチャー
エンドツーエンドのモデル・ライフサイクル管理のための統合パイプライン
インテリジェントな自動スケーリングを備えたGPU対応コンピューティング・オプション
エンタープライズ・グレードのセキュリティー、コンプライアンス、オブザーバビリティー
IBMとRed Hatが共同で提供する一元的なサポート
OpenShift AI は、AI の運用および本番環境へのデプロイメントのための信頼性が高く安全な基盤を提供します。
Red Hat Enterprise Linux AI（RHEL AI）は、クラウド、データセンター、エッジの各拠点でLLMを実行し、カスタマイズするための安定した環境を提供します。オープンソースのGranite® モデルファミリーとInstructLabツールが含まれており、チームはすぐに使用できるAI開発・デプロイメント環境を手に入れることができます。
主な機能
RHEL AIは、エンタープライズAIワークロードに安全で予測可能な基盤を提供します。
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloudは、完全な再トレーニングを必要とせずに大規模な言語モデルをカスタマイズできるフルマネージド・サービスです。合成命令生成を使用して、新しい動作、スキル、ドメイン知識を追加し、GPUコストを削減してモデル開発を高速化します。
InstructLabの主な機能：
InstructLabは、ビジネス・ニーズとガバナンス要件に合ったAIモデルをより迅速に構築する方法を提供します。
Red Hat AI on IBM Cloudは、ハイブリッドクラウド全体でAIワークロードをパイロット環境から本番環境に移行するための、安全で一貫性のあるスケーラブルな基盤を提供します。
合理化されたツールと自動化されたワークフローにより、本番までの時間が短縮され、モデルのカスタマイズが簡素化されます。
クラウド環境とオンプレミス環境全体で統一された運用エクスペリエンスにより、チームはより信頼性の高いAIのデプロイと管理ができるようになります。
組み込み制御機能が、機密性の高いワークロードのデータ保護、ガバナンス、規制要件に対応します。
GPUに最適化されたコンピューティング、ストレージ、ネットワークは、大規模にトレーニングと推論に必要な性能を提供します。
高品質なデータ、検証済みモデル、堅牢な展開オプションがシステムの精度と意思決定の向上に寄与します。
最適化されたインフラストラクチャーとより効率的なモデル・カスタマイズ手法により、参考情報の使用と全体的なコストを削減できます。
セキュリティーとプライバシーの管理は、規制上のニーズをサポートするのに役立ちます。
サーバーやストレージからオーケストレーションやモデルライフサイクル管理まで、このプラットフォームは複雑さを軽減し、一貫した運用をサポートします。