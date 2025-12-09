企業は、AIを組織全体で拡張する際に、データや統合の複雑性、適切なスキルの不足、セキュリティーやコンプライアンス上のリスクなど、さまざまな課題に直面しています。IBM® Power AI製品とIBM Spyre Accelerator for Power（ISAP、アイサップ）は、フルスタックの最適化を通じてこれらの障壁を取り除きます。その結果、IBM Powerは、エンタープライズAIのワークロードのために設計された、高速で柔軟かつ安全なプラットフォームを提供します。