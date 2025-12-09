エンタープライズAIのワークロードに対応するターンキー・ソリューションを実現するよう設計されています。
企業は、AIを組織全体で拡張する際に、データや統合の複雑性、適切なスキルの不足、セキュリティーやコンプライアンス上のリスクなど、さまざまな課題に直面しています。IBM® Power AI製品とIBM Spyre Accelerator for Power（ISAP、アイサップ）は、フルスタックの最適化を通じてこれらの障壁を取り除きます。その結果、IBM Powerは、エンタープライズAIのワークロードのために設計された、高速で柔軟かつ安全なプラットフォームを提供します。
データの発生時点で推論を改善し、自動化を導入することで、従業員がより付加価値の高い業務に集中できるようにします。
IBM watsonx.data、Red Hat OpenShift AI、Red Hat AI Inference Server、およびオープン・フレームワークと統合して、大規模データ・セットでの推論を加速します。*
AIを拡張するための信頼できる基盤を構築するため、セキュリティーとコンプライアンスをプラットフォームに直接組み込んでいます。
ワンクリックで導入できるターンキー・ソリューションから選択し、IBM Spyre Accelerator for Powerでセットアップを簡素化し、ワークロードを加速します。
企業ワークロード向けに最適化された、Spyre、watsonx.data、OpenShift AI、Red Hat AI Inference Serverを活用して、Powerサーバー上で従来型モデルと生成AIモデルを実行できます。
オンチップおよびオフチップのアクセラレーションと、従来型および生成AIワークロードの両方に最適化された、企業レベルのインフラストラクチャーを活用します。
AIを企業の知識ベースに直接組み込みます。Spyre Accelerator for Powerを使用し、バッチ・サイズとプロンプト・サイズを128に設定することで、知識ベース統合用の文書埋め込みを1時間あたり800万件以上処理します。3
ITの問題を予測し、インシデントを検知して修正し、容量の予測と計画を行います。
医療画像を解析し、バーチャル・アシスタントを活用して、保険金請求や電子カルテ（EHR）の照合を自動化します。
不正行為を検知し、マネー・ロンダリング対策を講じながら、リスク評価や引受プロセスを加速します。
保険金請求の管理、不正防止、引受の最適化、顧客対応の支援を行います。
IBM Power E1150は、データ集約型のワークロード向けに構築された4Uラック・サーバーで、最大120個のPower11プロセッサー・コアと16TBのDDR5メモリーを備えています。
IBM Power S1124は、基幹業務ワークロード向けに構築された4Uラック・サーバーで、信頼性と俊敏性を提供しながら、高度な拡張性、パフォーマンス、セキュリティーを実現します。
病院がAIとIBMの技術を活用してがん診断を効率化し、診断速度や精度を向上させ、高リスクな症例への集中的な対応を実現した事例を紹介します。
家族経営の流通業者が、IBM iとPowerを活用してランサムウェア攻撃から迅速に復旧し、重要な業務を回復するとともに、生成AIツールで業務のモダナイゼーションを推進した事例を紹介します。
物流企業がIBM iとPower上でAIを活用して、注文処理時間を80％短縮し、処理速度を5倍に向上させ、精度と顧客対応力を高めた事例を紹介します。
1. IBMが提供するカタログのAIサービスは、1つまたは複数のコンテナとして提供され、単一のデプロイメント・コマンドで導入できます。カタログ上のUIからクリックするだけで、該当するAIサービスのバックエンドでコマンドが実行されます。
2. IBMが提供するカタログに含まれるすべてのAIサービスでは、公開された業界標準APIを用いた単一構成により、上位サービスとバックエンドの推論サービスを分離できます。AI推論機能を必要とするあらゆるサービスは、OpenAI APIまたはwatsonx.ai APIに準拠した推論エンドポイント（Spyre endpoint、RH AI Inferencing Server、IBM Cloud、OpenAI、Azure、AWS、GCPなど）に接続して推論サービスを利用できます。サービスは、IBM PowerまたはIBM Power Virtual Server上で実行できます。
3. 社内テストでは、1枚のコンテナ・カードを使用して、プロンプト・サイズを128、バッチ・サイズを128に設定し、100万件のデータ・セットを処理した結果です。 結果は環境条件やワークロードの規模、ストレージの利用状況によって異なる場合があります。