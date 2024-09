IBM BigFixは、最初からパッチ導入プロセスを劇的に合理化し、ソフトウェアの使用データに対する信頼性を高め、ライフサイクル管理と電力管理プロセスを大幅に強化しました。 Dan Corcoran Director of Client Technology US Foods IBMのパートナーであるMiriaを含めIBMとの提携が気に入った理由は、両社の製品が高品質だからです。初めてこの製品を見たとき、他のシステムや機能と同様、最高品質だと思いました。 John Insley Director of Corporate Accounting Beverage Distribution Center Inc. (BDCI Inc.) IBM BigFixは、お客様の満足度を維持してくれます。データ・フォーマットを変更する必要がなく、ニーズに合わせて素早く簡単にシステムと統合できます。 Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH