当社は、IBMをグローバル・テクノロジー・パートナーに選び、IBM Cloudをベースとしたハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーの開発をサポートすることで、より良いサービスの提供や顧客体験の向上を継続的に実現しています。 Fernando Boza COO Banco Sabadell S.A. MaaS360は、セキュリティーに関して非常に高い評価を得ています。さらに、ユーザーにはさまざまなオプションが用意されており、システムの安定性も向上しています。 Mohamed ElNahas Head of Information Security Attijariwafa bank ユーザー・インターフェースの使いやすさが気に入っています。ポータル間の切り替えや移動が素早く簡単にできます。また、すぐに使えるデフォルトのポリシーがあり、それをカスタマイズして素早く設定できる点も気に入っています。 Review collected by and hosted on G2.com