お客様の組織に適したSecurity Guardium Data Encryption製品を選ぶ

Guardium® for File and Database Encryption 一元化されたキー管理、特権ユーザーのアクセス制御、詳細なデータ・アクセス監査ログにより保存されたデータを暗号化し、構造化データベース、非構造化ファイル、クラウド・ストレージ・サービスを保護しながら、コンプライアンス・レポートを作成します。

Guardium® for Cloud Key Management キー・ローテーションの自動化や有効期限管理など、暗号化キーのライフサイクル全体を管理することで、キー管理を一元化し、複雑さと運用コストを削減します。独自の鍵の持ち込み(Bring Your Own Key:BYOK)のカスタマー鍵管理は、暗号キー、またはその作成で使用されるテナント・シークレットの分離、作成、所有権、および失効に対応しています。

Guardium® for Data Encryption Key Management Guardiumソリューションだけでなく、サード・パーティーのデバイスやデータベース、クラウド・サービス、アプリケーションのキーを一元管理します。暗号化キー交換の業界標準プロトコルであるKMIPに対応し、一連の共通ポリシーによりキーを管理できるようになります。