IBM Storage FlashSystem 7600

脅威検知を迅速化し、性能と電力効率を向上させます。

IBM Storage FlashSystem 7600サーバー・モジュール
画面上に3人が表示されたWebセミナーのイラスト
バーチャル・ライブ・イベント：2026年2月に到来するストレージの未来
IBMのストレージの次なる進化が登場し、企業にもたらす可能性を再定義します。これにより、よりスマートなAI駆動型の未来基盤が実現します。2026年2月10日火曜日午前9時（米国東部標準時）にご参加ください
レジリエンスの再考：未来に備えたAI駆動型サイバー・レジリエンス戦略の構築
サイバー攻撃は加速しており、規制は厳しくなっています。ストラテジーは万全ですか？録画をご視聴ください。

ミッドレンジ・ワークロードで堅牢なパフォーマンスを発揮

IBM Storage FlashSystem 7600は、IBM FlashSystemの高度な機能をすべてサポートし、現代の企業に求められるパフォーマンス、容量、接続性の優れたバランスを提供する、コスト効率の高いストレージ・ソリューションです。シンプルでスマート、かつ安全性に優れた、卓越したパフォーマンスを提供します。

 オンデマンドWebセミナー：最新の脅威に対抗するIBM Power Cyber Vaultで、データ・セキュリティーを今すぐ強化
高性能の冗長性

2Uストレージ・エンクロージャー・ドロワー内に最大24台のNVMe高可用性フラッシュ・デバイスを配置するとともに、3つのサイトにネットワークベースの複製を用意することで、単一故障点を防止します。
あらゆる規模の環境に対応する拡張性

スマートな自己最適化ソリューションは管理が容易で、組織の成長に伴うストレージの課題を克服できます。
手頃な価格で価値の高いソリューション

手頃なパッケージの高密度フラッシュ・ストレージには、圧縮やAIを活用した予測分析が含まれています。
徹底的なサイバー・レジリエンス

FlashCore Module 5（FCM5）は、MKモデルを使用してすべてのI/Oからのデータを継続的に監視し、ランサムウェアなどの異常を1分未満で検知します。1

IBM FlashSystemで削減できるコストを確認する

TCOとFlashSystemによる節約額を概算するために、ストレージ環境の詳細を入力してください。

レビュー

仕様

仕様：
単一エンクロージャー内の実効最大容量：
- 7.2 PBe 		最大帯域幅：
- 55 GB/秒
形式：
- 2Uエンクロージャー		最大I/Oポート数：
- 32
FlashSystem Gridの実効最大容量：
- 230 PBe		メモリー：
- 768 GB
- 1.5 TB

接続性：（オプション）
- 32 GB/秒 FCまたはNVMe/FC
- 25/10 GB/秒 iSCSIまたはNVMe/TCP
- 100/40 GB iSCSIまたはNVMe/TCP
- 64 GB/秒 FCまたはNVMe/FC

最大IOPS（4K読み取りヒット）
- 4.3M

FlashSystemのオプションに関する詳細をご覧ください。

主要なフラッシュ・ストレージ製品の技術的な詳細、機能、ユースケースについて説明しています。

システムの比較

迅速、高性能、手頃な価格

エンタープライズ品質の組み込みソフトウェアとOSを活用して、既存のストレージ・システムに新たな命を吹き込み、間近に迫るサイバー攻撃から保護します。スペースに制約のあるエッジ・ロケーション向けのコンパクトな設計で、オンプレミスとハイブリッド向けの堅実な機能を備えています。エッジ・ストレージ、仮想環境、コンテナ環境に最適です。

お客様事例

サーバールームの廊下
Evolution Systems

Evolution Systemsは、IBM Storage FlashSystemテクノロジーを使用してパフォーマンスを向上させ、顧客のニーズに合わせてストレージを柔軟に調整します。

 お客様事例を読む
会議室でデジタル・タブレットを使うビジネスウーマン
Data Action社

Data Actionは、高性能のIBM FlashSystemを使用してIBM® QRadar SIEMソリューションをホストしており、セキュリティー脅威の分析と対応を大幅に改善します。

 お客様事例を読む
近代的な住宅街に新しいアパートや、舗道と木々が植わった緑の中庭のある秋の街並みの画像
Micro Strategies社

Micro Strategies社は、IBM Storageのポートフォリオを使用して、クライアントがサイバー攻撃を素早く特定し、復旧するのに役立つマネージド・セキュリティー・サービス、DataVaultを開発しました。

 お客様事例を読む
サーバー・ラックが並ぶデータセンターで、機器をチェックしながら仕事について話し合う作業員たち
リスク管理

IBM Business PartnerのVohkus社は、継続的な成長のためにIBM FlashSystem 7300ストレージを中心に構築されたリスク管理のコンサルティングを提供しています。

 お客様事例を読む

ユースケース

ストレージのサステナビリティー
エネルギー効率の高い高密度のデータ・ストレージに投資すると、環境保護に貢献できます。
完全自動化のデータセンター
すべてのデータを1カ所で表示し、AI主導のデータ階層化を利用します。
サイバー・レジリエンスをさらに強化
サイバー攻撃が発生した場合に、中断することなく迅速にデータを復旧します。
ストレージ・データの分析
フラッシュ・ストレージ分析で構築されたツールを使用し、ストレージ分析を高速化して、洞察を得るまでの時間を短縮します。

参考情報

無料評価版
オンプレミスで利用可能な無料評価版（国または地域一覧を参照）
オンデマンドのWebセミナー
さらなるパワーとスピードを備え、操作は簡単なIBM FlashSystem。
動画
データセンターの限界を再定義するIBM Storage。
分析レポート
IBM FlashSystemによりストレージ・コストが40％～90％削減。
次のステップ

ビジネス・ニーズに合わせたIBM Storage FlashSystemの構成のサポートについては、アドバイザーにお問い合わせください。

脚注

IBM Researchによる内部実験では、ランサムウェアが暗号化プロセスを開始してから1分以内に検知されたことが実証されています。この実験は、4.1ファームウェアをロードした6つのFCMを搭載したFlashSystem 5200で行われました。5200には、8.6.3GAレベルのソフトウェアがロードされていました。5200に接続されているホストでは、XFSファイルシステムを使用してLinuxが実行されていました。この特定のケースでは、WannaLaughと呼ばれるIBMランサムウェア・シミュレーターが使用されました。取得した結果を受け取るには、基盤となるシステムがFCM4.1と互換性があり、バージョン8.6.3 GAレベルのソフトウェアがロードされている必要があります。

2 5:1のデータ削減を想定