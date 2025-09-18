Vohkus社のコンサルティング会社のデータセンターへの最初のデプロイメント成功は、他の3つのデプロイメントプロジェクトで繰り返し行われるモデルとして機能することでしょう。国際的な展開力と優れたプロジェクト管理能力に、IBMの支援が加わることで、プロジェクトを円滑なひとつの移行として実現することが可能になります。

IBM FlashSystemアレイによって実現される少なくとも2対1のデータ削減率と3対1のパフォーマンス向上率により、コンサルティング会社は重要な業務を維持しながら事業を拡大できるという安心感を得ています。さらに、IBM FlashSystemの脅威検知機能と保護コピー機能により、コンサルティング会社はダウンタイムやデータ損失に対する防御を強化し、運用のレジリエンスを高めています。

Gillan氏は次のように述べています。「以前、当社のお客様は3つの異なるテクノロジープラットフォームを使用していました。現在では、IBM Storage Insights ProとIBM Spectrum Controlによって全体の環境を一元的に管理できるようになり、生産性と効率が向上しています」。このソリューションにより、ストレージの設置スペースは60ラックユニットからわずか6ラックユニットへと削減されました。これは、複雑さ、消費電力、冷却負荷を大幅に削減し、総所有コスト（TCO）の低減しただけではなく、コンサルティング会社の環境戦略にも合致しています。

Johnson氏は次のように締めくくっています。「今回のプロジェクトを通じて、IBMとの関係は大きく深まりました。他の業界でIBMと共に市場に参入する機会が生まれれば、専門知識を結集し、共に他のお客様を支援できることを楽しみにしています」。