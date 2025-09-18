IBMビジネスパートナーであるVohkus社は、継続的な成長とコスト削減のためにリスク管理コンサルティングを提供しています。
高度に規制された業界で事業を展開する国際的なリスク管理コンサルティング会社は、ストレージの最適化を望んでいました。同社は4カ国にデータセンターを運営しており、10年間にわたり同じベンダーのインフラストラクチャーを使用していました。しかし、ベンダーのサポートが終了すると、データセンターの信頼性、パフォーマンス、容量が低下し始めました。ダウンタイムやデータ損失が発生すれば、業務の中断につながるだけでなく、評判リスクや損害賠償の可能性もありました。
そのコンサルティング会社は、差し迫った課題を解決し、分散したインフラを統合したいと考えていました。そこで同社は、フットプリントを最適化し、運用のレジリエンスを高め、継続的な国際的成長を支援し、コストを削減できるアドバイザーを探し始めました。
そのコンサルティング会社は、信頼できるアドバイザーとしてIBMビジネスパートナーであるVohkus社に相談しました。高度な技術力とコンサルティング力を活かし、Vohkus社は企業の戦略的テクノロジー導入を支援し、計画から日常の運用管理に至るまであらゆる段階でサポートしています。
Vohkus社のエンタープライズ・セールス・スペシャリスト責任者であるDave Johnson氏は、次のように述べています。「当社はベンダーに依存しない立場にあるため、各顧客の特定のニーズに対応できるテクノロジーに注力できます。今回の場合は、IBM Storage Platformソリューションが最適だと判断しました。IBMとのパートナーシップが、契約の成立に大きく貢献しました。私たちは緊密な連携を提案できましたが、他の入札者は分断されたように見えるアプローチを提案していました」。
IBMと協力し、Vohkus社はコンサルティング会社向けに新しいインフラストラクチャーを設計しました。各拠点にIBM FlashSystem 7300ストレージを配置し、専用のIBM Storage Networking SAN64B-6スイッチをペアで導入する構成です。これらはすべて、IBM Storage Insights ProおよびIBM Spectrum Controlプラットフォームで管理されています。
Vohkus社のエンタープライズ・セールス・スペシャリストであるAndrew Gillan氏は、次のように述べています。「IBM FlashSystem 7300は、コンサルティング会社が求める容量、パフォーマンス、コスト効率を提供します。しかし、このソリューションが他とは絶対的に一線を画していたのは、管理の容易さと、第4世代IBM FlashCore Moduleに組み込まれたサイバー・レジリエンスの素晴らしさでした」。
IBM FlashCore Module（FCM4）は、標準的な2.5インチ・フォームファクターを採用した高性能ソリッドステートドライブの製品群です。FCM4は、ランサムウェアに対する追加防御として、統合されたほぼリアルタイムのAI強化型脅威検知を提供します。さらに、このストレージの保護コピー機能は、改ざん不可能でエアギャップ化されたデータスナップショットを提供します。データが侵害された場合や業務が中断した場合でも、コンサルティング会社は既知の正常な時点から復旧でき、通常わずか60秒以内で対応可能です。
Vohkus社のコンサルティング会社のデータセンターへの最初のデプロイメント成功は、他の3つのデプロイメントプロジェクトで繰り返し行われるモデルとして機能することでしょう。国際的な展開力と優れたプロジェクト管理能力に、IBMの支援が加わることで、プロジェクトを円滑なひとつの移行として実現することが可能になります。
IBM FlashSystemアレイによって実現される少なくとも2対1のデータ削減率と3対1のパフォーマンス向上率により、コンサルティング会社は重要な業務を維持しながら事業を拡大できるという安心感を得ています。さらに、IBM FlashSystemの脅威検知機能と保護コピー機能により、コンサルティング会社はダウンタイムやデータ損失に対する防御を強化し、運用のレジリエンスを高めています。
Gillan氏は次のように述べています。「以前、当社のお客様は3つの異なるテクノロジープラットフォームを使用していました。現在では、IBM Storage Insights ProとIBM Spectrum Controlによって全体の環境を一元的に管理できるようになり、生産性と効率が向上しています」。このソリューションにより、ストレージの設置スペースは60ラックユニットからわずか6ラックユニットへと削減されました。これは、複雑さ、消費電力、冷却負荷を大幅に削減し、総所有コスト（TCO）の低減しただけではなく、コンサルティング会社の環境戦略にも合致しています。
Johnson氏は次のように締めくくっています。「今回のプロジェクトを通じて、IBMとの関係は大きく深まりました。他の業界でIBMと共に市場に参入する機会が生まれれば、専門知識を結集し、共に他のお客様を支援できることを楽しみにしています」。
Vohkus社は、あらゆる形態のビジネスITについて、コンサルティング、提供、デプロイメント、サポート、管理を行っています。アウトソースされたインフラからe調達や製品サポートに至るまで、同社は運用コストを削減し、より効率的な業務の進め方を実現してきた豊富な実績を持っています。
