IBM Automation Decision Services

ローコードでインテリジェントな意思決定の自動化
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文書処理製品画面のアイソメ図

AIを活用して、ローコードでインテリジェントな意思決定を行います

IBM Automation Decision Services（ADS）は使いやすいローコードなUIでビジネス上の意思決定をモデル化・管理するための ビジネス・オートメーション用ソフトウェア です。スタンドアロンとして使用することも、 IBM Cloud Pak for Business Automationに事前統合して、他のオートメーション・テクノロジーとともに使うこともできます。
ローコードUI

使いやすいローコードなUIでビジネス上の意思決定をモデル化します。
機械学習の統合

そのまま使用できる機械学習の統合により、予測的な意思決定を行えます。
コラボレーション

組織全体で中小企業向け規制に取り組めます。
シナリオ・シミュレーション

ビッグデータ分析により同じ決定事項の複数のバージョンのシミュレーションを行います。

ユースケース

Automation Decision Servicesのローン承認に関する製品画面
与信およびローンの承認

申請者が債務不履行に陥らない確信を持って融資申請を迅速に承認すると同時に、規制要件を管理し、公平性、一貫性、監査可能性を確保します。
Automation decision servicesによるプロモーションの製品画面
宣伝のパーソナリゼーション

顧客および貴社の歴史に関する知識に基づき、見込み客に受け入れられる可能性が高い宣伝を配信します。
Automation decision servicesによる不正アクセス検知の製品画面
不正アクセス検知

取引データに機械学習を適用して不正行為のパターンを検知し、収益性に影響を与える前に疑わしい取引にフラグを立てます。
Automation decision servicesによるオートメーションの製品画面
請求処理

リスクを管理し、運用コストを低く抑え、政府規制へのコンプライアンスを徹底しながら、請求を迅速に処理することで顧客体験を向上させます。
Automation Decision Servicesのローン承認に関する製品画面
与信およびローンの承認

申請者が債務不履行に陥らない確信を持って融資申請を迅速に承認すると同時に、規制要件を管理し、公平性、一貫性、監査可能性を確保します。
Automation decision servicesによるプロモーションの製品画面
宣伝のパーソナリゼーション

顧客および貴社の歴史に関する知識に基づき、見込み客に受け入れられる可能性が高い宣伝を配信します。
Automation decision servicesによる不正アクセス検知の製品画面
不正アクセス検知

取引データに機械学習を適用して不正行為のパターンを検知し、収益性に影響を与える前に疑わしい取引にフラグを立てます。
Automation decision servicesによるオートメーションの製品画面
請求処理

リスクを管理し、運用コストを低く抑え、政府規制へのコンプライアンスを徹底しながら、請求を迅速に処理することで顧客体験を向上させます。
ビジネスに直接影響を与える
より高い成果を実現

洞察を使用してデータが持つ潜在能力を引き出し、最適化し、ビジネス運営においてより多くの情報に基づいた意思決定を可能にします。ビジネスに影響が出る前に問題を検出し、対処します。

 
効率性の向上

一貫した効率的な事業運営を大規模に行えます。承認プロセスを自動化し、請求を処理し、新入社員と新規顧客のオンボーディングを行うだけではなく、コンプライアンス違反によりかかるコストを削減し、信用損失を回避します。
コンプライアンス管理

意思決定プロセスを書面で残すことにより、コンプライアンス監査をサポートします。法規制の変更に合わせて、ポリシーをアップデートします。複数の国や地域、チャネル、法規制での一貫性を推進します。
次のステップ

機能満載のオートメーション・テクノロジーがいかに業務を加速するかについて説明します。

  1. デモを見る（3:48）
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