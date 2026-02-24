信頼性、説明可能性、将来性を備えたAI搭載の意思決定
ビジネス・ポリシーをAIが作成した意思決定へと数時間で変換し、設計段階からのガバナンスにより、大規模に運用スピード、透明性、規制対応への信頼性を実現します。
AI搭載アシスタントにより、ポリシーを意思決定モデルに変換します。
より高度な成果を実現するために、ルール、機械学習、生成AIを組み合わせます。
すべての意思決定は、透明性、監査可能性、コンプライアンスを備えています。
SaaSネイティブで、柔軟に拡張でき、ビジネスの成長に合わせて拡張可能です。
ビジネス・ポリシーからガバナンスされた意思決定へ、数時間で実現します。IBM Decision Intelligenceにより、 自然言語で記述されたポリシーは、 ガバナンスと監査に対応した意思決定フローへと変換され、 安心してデプロイできる状態になります。
その結果：より迅速なアクション、エラーの削減、ROIへの測定可能な道筋を実現します。
IBM® watsonxを搭載したDecision Assistantを使用して、ビジネス・ポリシーを追跡可能なルールに変換します。ビジネス・ユーザー向けに設計され、コンプライアンス担当者から信頼を得て、ITによる導入を加速します。
個別ツールをつなぎ合わせる複雑さを排除します。単一の統合環境で意思決定の構築、ガバナンス、デプロイを行うことで、トランスフォーメーションを加速し、運用リスクを低減します。
IBM Decision Intelligenceは、ライフサイクル全体にわたるトレーサビリティーを提供します。この機能はポリシー作成からビジネス成果に至るまでをカバーし、意思決定の可視性、監査可能性、信頼性の確保を実現します。
クリック、カート、プロモーション、約束された日付のすべてが意思決定です。これらの意思決定が分散したツールや分断されたチームにまたがって存在すると、小売業者は利益率を損ない、重要な機会を逃します。IBM Decision Intelligenceは、料金体系、プロモーション、品揃え、オムニチャネル・フルフィルメントに対応する、ガバナンスされたAI駆動型の基盤を提供し、システムが顧客と同じ精度とスピードで動くことを可能にします。意思決定を成長へとつなげ、勘に頼った判断から脱却しましょう。
信用リスク、不正シグナル、決済ルーティング、回収ストラテジーはすべて秒単位で変化しますが、多くの金融機関（FI）は依然として脆弱なルールと不完全なデータでこれらの判断を行っています。IBM Decision Intelligenceは、承認精度を高め、損失を低減し、顧客の信頼を向上させるリアルタイムのクロスプラットフォーム意思決定レイヤーを追加します。バランスシートを左右する意思決定を、透明性と制御を組み込んでモダナイズしましょう。
病床、ケアパス、承認、要員配置、支払いなど、ヘルスケアでは、コンテキストをほとんど共有しない意思決定が数多く存在します。IBM Decision Intelligenceは、臨床、運用、財務のロジックを、透明性の高いAI支援レイヤーに統合し、患者フロー、ケアの質、収益の健全性を強化します。より迅速な承認、より明確なケアパス、より少ない遅延。すべてをガバナンスされ、説明可能で、成果重視の形で実現します。
在庫が動き、注文が変化し、輸送レーンが途切れ、予測が揺らぐなど、サプライチェーンの現場では、こうした変化が絶えず起きています。サプライチェーンを遅らせるのは一度の大きな混乱ではなく、共通の信頼できる情報源を持たないまま行われる数千もの調整されていない意思決定です。IBM Decision Intelligenceは、需要、コスト、キャパシティー、サービス、リスクを高速かつ説明可能な推奨事項に統合し、影響が顕在化する前にチームが行動できるよう支援します。後手に回るのではなく、先を見越して考えるサプライチェーンを構築しましょう。
解約シグナル、ネットワーク負荷、プラン設計、不正アクセス検知など、通信事業者は常に変化の中で運営されていますが、意思決定ロジックがそのスピードに追いつかないことが少なくありません。IBM Decision Intelligenceは、加入者、デバイス、利用状況、ネットワークのインテリジェンスを、ガバナンスされた単一の意思決定基盤に統合し、解約抑止、パーソナライゼーション、サービス保証、収益保護を支援します。説明可能で、測定可能かつスケーラブルな意思決定により、商用戦略とネットワーク・ストラテジーの整合を実現します。
月額料金
月額1,500米ドル*
意思決定の実行数
最大100,000件／月
追加利用
追加1,000件の意思決定ごとにUSD 10
共同執筆者
最大10名のアクティブ・ユーザー
環境
事前構成済みの環境を1つを含む
Essentialsプランの内容