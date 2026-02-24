ビジネス・ポリシーからガバナンスされた意思決定へ、数時間で実現します。IBM Decision Intelligenceにより、 自然言語で記述されたポリシーは、 ガバナンスと監査に対応した意思決定フローへと変換され、 安心してデプロイできる状態になります。

その結果：より迅速なアクション、エラーの削減、ROIへの測定可能な道筋を実現します。