信頼性、説明可能性、将来性を備えたAI搭載の意思決定

IBMは、2026年Gartner® Magic Quadrant™の意思決定インテリジェンス・プラットフォーム部門でリーダーに選出されました。

よりスマートで安全な意思決定を、ポリシーから成果まで数時間で実現

 

ビジネス・ポリシーをAIが作成した意思決定へと数時間で変換し、設計段階からのガバナンスにより、大規模に運用スピード、透明性、規制対応への信頼性を実現します。

 今後の展望を見る：製品ロードマップの主なポイントはこちら
自然言語による意思決定

AI搭載アシスタントにより、ポリシーを意思決定モデルに変換します。
ハイブリッドAIを内蔵

より高度な成果を実現するために、ルール、機械学習、生成AIを組み合わせます。
説明可能な信頼性

すべての意思決定は、透明性、監査可能性、コンプライアンスを備えています。
制限なく大規模に展開

SaaSネイティブで、柔軟に拡張でき、ビジネスの成長に合わせて拡張可能です。

仕組み

ビジネス・ポリシーからガバナンスされた意思決定へ、数時間で実現します。IBM Decision Intelligenceにより、 自然言語で記述されたポリシーは、 ガバナンスと監査に対応した意思決定フローへと変換され、 安心してデプロイできる状態になります。

その結果：より迅速なアクション、エラーの削減、ROIへの測定可能な道筋を実現します。

ポリシーをコード不要で意思決定に変換

IBM® watsonxを搭載したDecision Assistantを使用して、ビジネス・ポリシーを追跡可能なルールに変換します。ビジネス・ユーザー向けに設計され、コンプライアンス担当者から信頼を得て、ITによる導入を加速します。

IBM Decision Intelligenceダッシュボードの製品の画面。「Decision Model」タブがアクティブな状態で、「AgeRangeCheck」「CoverageLimitCheck」「HealthStatusCheck」を含む生命保険の加入可否に関するルールをスクロール可能なパネルに表示

AI、ルール、データを設計段階から統合

個別ツールをつなぎ合わせる複雑さを排除します。単一の統合環境で意思決定の構築、ガバナンス、デプロイを行うことで、トランスフォーメーションを加速し、運用リスクを低減します。

IBM Decision Intelligence統合環境ワークフロー図の製品の画面。「Modeling（15）」タブがアクティブな状態で、「リスク・スコア」や「Insurance」などの詳細基準を含むローン承認の意思決定フローチャートに関する決定モデル・プロンプトの結果を表示

説明可能な意思決定

IBM Decision Intelligenceは、ライフサイクル全体にわたるトレーサビリティーを提供します。この機能はポリシー作成からビジネス成果に至るまでをカバーし、意思決定の可視性、監査可能性、信頼性の確保を実現します。

IBM Decision Intelligenceダッシュボードの製品の画面。「Modeling（15）」タブがアクティブな状態で、返済および企業スコアの範囲列を含むグレーディング・テーブルを表示し、各行に対応する値を示すとともに、右側にロジック・エディターを配置

業界

クリック、カート、プロモーション、約束された日付のすべてが意思決定です。これらの意思決定が分散したツールや分断されたチームにまたがって存在すると、小売業者は利益率を損ない、重要な機会を逃します。IBM Decision Intelligenceは、料金体系、プロモーション、品揃え、オムニチャネル・フルフィルメントに対応する、ガバナンスされたAI駆動型の基盤を提供し、システムが顧客と同じ精度とスピードで動くことを可能にします。意思決定を成長へとつなげ、勘に頼った判断から脱却しましょう。

IBM Decision Intelligenceダッシュボードの製品の画面。「Discount Calculator」決定モデルで「Step 2 of 4 completed!」がアクティブな状態を表示し、割引計算、顧客カテゴリー評価、注文金額アセスメントなどの相互接続されたモジュールと、ラベル付きノードおよび矢印を含むフロー図を表示

信用リスク、不正シグナル、決済ルーティング、回収ストラテジーはすべて秒単位で変化しますが、多くの金融機関（FI）は依然として脆弱なルールと不完全なデータでこれらの判断を行っています。IBM Decision Intelligenceは、承認精度を高め、損失を低減し、顧客の信頼を向上させるリアルタイムのクロスプラットフォーム意思決定レイヤーを追加します。バランスシートを左右する意思決定を、透明性と制御を組み込んでモダナイズしましょう。

IBM Decision Intelligenceダッシュボードの製品の画面。「Car Loan Approval Service」インターフェースで「Policy document」タブがアクティブな状態で、「Step 1 of 4 completed!」が強調表示され、年齢要件、収入確認、クレジット・スコアのしきい値、ローン金額条件などの適格性基準を構造化されたポリシー・テキスト・パネルに表示

病床、ケアパス、承認、要員配置、支払いなど、ヘルスケアでは、コンテキストをほとんど共有しない意思決定が数多く存在します。IBM Decision Intelligenceは、臨床、運用、財務のロジックを、透明性の高いAI支援レイヤーに統合し、患者フロー、ケアの質、収益の健全性を強化します。より迅速な承認、より明確なケアパス、より少ない遅延。すべてをガバナンスされ、説明可能で、成果重視の形で実現します。

IBM Decision Intelligenceダッシュボードの製品の画面。「MRI Request Decision Service」ワークフローで「Decision Model」タブがアクティブな状態で、「Step 2 of 4 completed!」が強調表示され、「MRIRequest」から「CoverageCheck」「ClinicalEvaluation」「PreAuthEvaluation」へと3つの分岐が伸び、「MRIRequestOutcome」に収束するフロー図を表示

在庫が動き、注文が変化し、輸送レーンが途切れ、予測が揺らぐなど、サプライチェーンの現場では、こうした変化が絶えず起きています。サプライチェーンを遅らせるのは一度の大きな混乱ではなく、共通の信頼できる情報源を持たないまま行われる数千もの調整されていない意思決定です。IBM Decision Intelligenceは、需要、コスト、キャパシティー、サービス、リスクを高速かつ説明可能な推奨事項に統合し、影響が顕在化する前にチームが行動できるよう支援します。後手に回るのではなく、先を見越して考えるサプライチェーンを構築しましょう。

IBM Decision Intelligenceダッシュボードの製品の画面。「Supplier Compliance Validation」ワークフローで「Decision Model」タブがアクティブな状態で、「Step 4 of 4 completed!」が強調表示され、「Supplier」から「ComplianceResult」へと複数の矢印が相互接続された分岐を表示

解約シグナル、ネットワーク負荷、プラン設計、不正アクセス検知など、通信事業者は常に変化の中で運営されていますが、意思決定ロジックがそのスピードに追いつかないことが少なくありません。IBM Decision Intelligenceは、加入者、デバイス、利用状況、ネットワークのインテリジェンスを、ガバナンスされた単一の意思決定基盤に統合し、解約抑止、パーソナライゼーション、サービス保証、収益保護を支援します。説明可能で、測定可能かつスケーラブルな意思決定により、商用戦略とネットワーク・ストラテジーの整合を実現します。

IBM Decision Intelligenceダッシュボードの製品の画面。「Retention Decision Service」ワークフローで「Decision Model」タブがアクティブな状態で、「Step 2 of 4 completed!」が強調表示され、「CustomerProfile」から「ChurnRiskAssessment」「LifetimeValueCategory」「Payment Status Evaluation」へと3つの分岐が伸び、「RetentionStrategy」に収束し、最終ステップの「RetentionAction」へ進むフロー図を表示

料金体系とパッケージ — 複数の支払いオプションが利用可能

IBM Decision Intelligence – Essentialsプラン

 

月額料金

 

月額1,500米ドル*

意思決定の実行数

最大100,000件／月

追加利用

追加1,000件の意思決定ごとにUSD 10

共同執筆者

最大10名のアクティブ・ユーザー

環境

事前構成済みの環境を1つを含む

Essentialsプランの内容
  • AI搭載Decision Assistant
    • 生成AIを使用して、ポリシーのテキストから意思決定モデルを直接生成
  • ローコードの意思決定モデリング
    • 直感的なWebインターフェースによるガバナンスされた意思決定フローの構築、編集、デプロイ。IDEは不要
  • ハイブリッドAI エンジン
    • ビジネス・ルール、予測型MLモデル、生成AIのインサイトを単一の意思決定フローに統合
  • 説明可能性とガバナンス
    • すべての成果は透明性と監査可能性を備え、エンタープライズ標準に準拠
  • シームレスなML統合
    • watsonx.aiやその他のプラットフォームのモデルを持ち込み、予測型の意思決定に活用
  • 組み込みの検証とテスト
    • デプロイメント前の意思決定ロジックのテストと微調整
  • 安全性の高いSaaSアーキテクチャ
    • エンタープライズ・グレードの拡張性、ロールベースのアクセス制御、設計段階からのデータ分離

* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。

参考情報

最新情報

新機能と機能強化はこちら

 コミュニティー

IBM Decision Intelligenceユーザー・コミュニティーはこちら

 資料

IBM Decision Intelligenceの公式ドキュメンテーションはこちら

 Webセミナー

IBM Decision Intelligenceの最新情報と今後の展開：強化された主要な機能より大きなインパクト
次のステップ

30日間のトライアルを開始して、IBM Decision Intelligenceのすべての機能にフルアクセス

脚注

*支払い方法、および国または地域の購入資格の詳細については、こちらのページをご覧ください。