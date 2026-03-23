AIの活用。高い適応性。煩雑な作業を軽減し、効率的に運用したいデータベース管理者向けに設計されています。
IBM Db2 Genius Hubは、AI搭載のコンソール・エクスペリエンスであり、エージェント型の機能によりDb2自律型データベースを強化します。Db2資産全体の性能シグナルと運用コンテキストを継続的に相互に関連付けます。チームは、IBMの専門知識に裏打ちされた最適な推奨事項により、何が変わったのか、なぜ変化したのか、次に何をすべきかを迅速に理解できます。これは、安全で統制のとれたヒューマン・イン・ザ・ループの自律運用によって実現されるため、チームは生産環境全体の透明性と制御を維持しながら、自分のペースで自律性を採用できます。
企業の信頼を目的として構築されたDb2 Genius Hubは、手作業の負担を軽減し、チームを事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型の管理へと移行させることで、アップタイムを向上させ、ダウンタイムのリスクを軽減します。
管理コストを25％削減
クリティカルなタスク、チューニングやパッチ適用を自動化します。各アクションは観察可能で可逆的であるため、制御を犠牲にすることなく運用の自律性を確保できます。
アクティビティ：
手作業による介入を30％削減
使用パターンを継続的に監視し、異常を早期に検知します。これにより、SEV-1インシデントの可能性が減り、計画された作業が消火活動よりも優先されるようになります。
アクティビティ：
IBMの専門分野のエキスパートによる記事を読み、他のDb2ユーザーの経験から学び、ご自身のベスト・プラクティスを共有する機会もぜひご活用ください。