Db2 Genius Hub：自律型エクスペリエンスを強化

AIの活用。高い適応性。煩雑な作業を軽減し、効率的に運用したいデータベース管理者向けに設計されています。

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Db2 Intelligence Centerの製品インターフェースの画面
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
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概要

IBM Db2 Genius Hubは、AI搭載のコンソール・エクスペリエンスであり、エージェント型の機能によりDb2自律型データベースを強化します。Db2資産全体の性能シグナルと運用コンテキストを継続的に相互に関連付けます。チームは、IBMの専門知識に裏打ちされた最適な推奨事項により、何が変わったのか、なぜ変化したのか、次に何をすべきかを迅速に理解できます。これは、安全で統制のとれたヒューマン・イン・ザ・ループの自律運用によって実現されるため、チームは生産環境全体の透明性と制御を維持しながら、自分のペースで自律性を採用できます。

企業の信頼を目的として構築されたDb2 Genius Hubは、手作業の負担を軽減し、チームを事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型の管理へと移行させることで、アップタイムを向上させ、ダウンタイムのリスクを軽減します。

ニュース
ペーパーフォームが不完全な円に入っているイラスト
Db2は、エージェント型時代の自律型データベースとして新たな標準を打ち立てます
Db2自律型データベース・エクスペリエンスは、新しくリリースされたIBM Db2 Genius Hubにより、Db2オペレーションに革命をもたらしています
主な機能
エージェント型保守

管理コストを25％削減

クリティカルなタスク、チューニングやパッチ適用を自動化します。各アクションは観察可能で可逆的であるため、制御を犠牲にすることなく運用の自律性を確保できます。

アクティビティ：

  • エンジンのインストールとアップデート
  • データベースの性能最適化
  • ヘルス・チェック
  • バックアップと復元の準備（近日提供予定）
  • 整合性チェックとクリーンアップ（近日提供予定）
エージェント的回復

手作業による介入を30％削減

使用パターンを継続的に監視し、異常を早期に検知します。これにより、SEV-1インシデントの可能性が減り、計画された作業が消火活動よりも優先されるようになります。

アクティビティ：

  • 異常検知と解決についてはデモをご覧ください
  • ロックの問題の解決
  • Query Spillingの解決
  • ワークロードキューの解決
エージェント型の対応

解決までの時間を30%短縮

問題が発生したら、何が変わったのか、なぜ重要なのか、どのように対処するのかを説明することで、根本原因の分析にかかる時間を節約できます。すべての推奨事項は監査可能であり、信頼の構築に役立ちます。

アクティビティ：

  • 性能の問題の判断
  • インシデント管理のための変更分析のデモをご覧ください
  • 対話型テレメトリーのデモをご覧ください
  • 複数ステップの推論を用いた深層調査
  • インシデント概要レポート
  • 高度な問題判別のためのLog Analysis

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IBMの専門分野のエキスパートによる記事を読み、他のDb2ユーザーの経験から学び、ご自身のベスト・プラクティスを共有する機会もぜひご活用ください。

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