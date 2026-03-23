IBM Db2 Genius Hubは、AI搭載のコンソール・エクスペリエンスであり、エージェント型の機能によりDb2自律型データベースを強化します。Db2資産全体の性能シグナルと運用コンテキストを継続的に相互に関連付けます。チームは、IBMの専門知識に裏打ちされた最適な推奨事項により、何が変わったのか、なぜ変化したのか、次に何をすべきかを迅速に理解できます。これは、安全で統制のとれたヒューマン・イン・ザ・ループの自律運用によって実現されるため、チームは生産環境全体の透明性と制御を維持しながら、自分のペースで自律性を採用できます。



企業の信頼を目的として構築されたDb2 Genius Hubは、手作業の負担を軽減し、チームを事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型の管理へと移行させることで、アップタイムを向上させ、ダウンタイムのリスクを軽減します。