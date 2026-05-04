IBM Db2 Genius HubがAI推論でGoogle Vertex AIとIntel Gaudiをサポートするようになりました

IBMは、データはただサイロにあるべきではないと考えてきました。お客様のエンタープライズ・インテリジェンスを推進するエンジンになる必要があります。そのためIBM Db2 Genius Hubを立ち上げました。これは、Db2環境の管理と最適化の方法を変革し、自律的なデータベース・エクスペリエンスを提供するために設計された、統合されたエージェント型でAI駆動型のオペレーション・レイヤーです。

当初から、Genius Hubは最も要求の厳しいAIワークロードを処理するように構築され、Amazon Bedrock、AMD Instinctアクセラレーター、NVIDIA H100 Tensor Core GPUのネイティブ・サポートを提供し、エージェント型AIエクスペリエンスを強化しました。

本日、Google Vertex AIおよびIntel Gaudi AIアクセラレーターのサポートを正式に導入し、当社の使命の次のステップとして、比類のない柔軟性と性能を提供することを嬉しく思います。