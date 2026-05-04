IBM Db2 Genius HubがAI推論でGoogle Vertex AIとIntel Gaudiをサポートするようになりました

本日、Google Vertex AIおよびIntel Gaudi AIアクセラレーターのサポートを正式に導入し、当社の使命の次のステップとして、比類のない柔軟性と性能を提供することを嬉しく思います。
IBMは、データはただサイロにあるべきではないと考えてきました。お客様のエンタープライズ・インテリジェンスを推進するエンジンになる必要があります。そのためIBM Db2 Genius Hubを立ち上げました。これは、Db2環境の管理と最適化の方法を変革し、自律的なデータベース・エクスペリエンスを提供するために設計された、統合されたエージェント型でAI駆動型のオペレーション・レイヤーです。
当初から、Genius Hubは最も要求の厳しいAIワークロードを処理するように構築され、Amazon Bedrock、AMD Instinctアクセラレーター、NVIDIA H100 Tensor Core GPUのネイティブ・サポートを提供し、エージェント型AIエクスペリエンスを強化しました。
本日、Google Vertex AIおよびIntel Gaudi AIアクセラレーターのサポートを正式に導入し、当社の使命の次のステップとして、比類のない柔軟性と性能を提供することを嬉しく思います。
急速に進化する生成AIの環境において、「1つのサイズが全てにフィットする」ことは神話です。企業は、自社固有のレイテンシー要件、コスト構造、データ主権のニーズに最も適したハードウェアとクラウド・エコシステムを選択する能力を必要としています。
サポートをGoogle Vertex AIとIntel Gaudiに拡大することで、Db2のお客様は思い通りに、自由にAI推論を構築・拡張できるようになります。
クラウドが俊敏性を提供する一方で、多くの顧客、特に金融や医療のような規制の厳しい業界の顧客は、オンプレミス環境のセキュリティーを必要としていることを理解しています。
Db2 Genius Hubは、ハイブリッドクラウド時代に向けて設計されています。独自のファイアウォールの内側にデータを保管している場合でも、クラウドでグローバルにスケーリングする場合でも、当社がサポートします。
絶対制御とデータ・グラビティーを優先する場合、Db2 Genius Hubは自社のデータセンター内の高性能ハードウェアをサポートします。以下の力を活用できます。
クラウド・ファースト戦略の場合、Db2は主要なプロバイダー間での「同等の」互換性を確保し、アプリケーションを書き換えることなくワークロードを移動できます。
「データとのチャット」から、AIがタスクを推論、計画、実行できる「エージェント型AI」への移行には、堅牢なインフラストラクチャーが必要です。IBM Db2 Genius Hubは、多様なチップとクラウド・プラットフォームをサポートすることで、データベースが単なるストレージ容量ではなく、次世代のAIエージェントのための高速ランチパッドであることを保証します。
モダナイズの準備はできていますか？現在Db2をご利用のお客様は、Db2 AI Editionsにアップグレードして、Genius Hubとこれらの新しい推論機能にフル・アクセスできます。