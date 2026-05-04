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AI（人工知能） ITの自動化

IBM Db2 Genius HubがAI推論でGoogle Vertex AIとIntel Gaudiをサポートするようになりました

本日、Google Vertex AIおよびIntel Gaudi AIアクセラレーターのサポートを正式に導入し、当社の使命の次のステップとして、比類のない柔軟性と性能を提供することを嬉しく思います。

公開日 2026年05月4日

IBMは、データはただサイロにあるべきではないと考えてきました。お客様のエンタープライズ・インテリジェンスを推進するエンジンになる必要があります。そのためIBM Db2 Genius Hubを立ち上げました。これは、Db2環境の管理と最適化の方法を変革し、自律的なデータベース・エクスペリエンスを提供するために設計された、統合されたエージェント型でAI駆動型のオペレーション・レイヤーです。

当初から、Genius Hubは最も要求の厳しいAIワークロードを処理するように構築され、Amazon Bedrock、AMD Instinctアクセラレーター、NVIDIA H100 Tensor Core GPUのネイティブ・サポートを提供し、エージェント型AIエクスペリエンスを強化しました。

本日、Google Vertex AIおよびIntel Gaudi AIアクセラレーターのサポートを正式に導入し、当社の使命の次のステップとして、比類のない柔軟性と性能を提供することを嬉しく思います。

選択肢の幅を広げて、性能を向上

急速に進化する生成AIの環境において、「1つのサイズが全てにフィットする」ことは神話です。企業は、自社固有のレイテンシー要件、コスト構造、データ主権のニーズに最も適したハードウェアとクラウド・エコシステムを選択する能力を必要としています。

サポートをGoogle Vertex AIとIntel Gaudiに拡大することで、Db2のお客様は思い通りに、自由にAI推論を構築・拡張できるようになります。

  • Google Vertex AI：Db2データをGoogle CloudのフルマネージドAIプラットフォームとシームレスに統合して、機械学習モデルを簡単に構築、デプロイ、拡張できます。
  • Intel Gaudi：高性能でコスト効率の高いAIトレーニングと推論を活用します。特に、Intel Gaudi 3は、大規模なAIデプロイメントに向けて価格対性能比を最適化したいと考えている組織に強力な代替手段を提供します。

お客様の方法でデプロイメント：オンプレミスまたはクラウド

クラウドが俊敏性を提供する一方で、多くの顧客、特に金融や医療のような規制の厳しい業界の顧客は、オンプレミス環境のセキュリティーを必要としていることを理解しています。

Db2 Genius Hubは、ハイブリッドクラウド時代に向けて設計されています。独自のファイアウォールの内側にデータを保管している場合でも、クラウドでグローバルにスケーリングする場合でも、当社がサポートします。

1. オンプレミス（ファイアウォールの内側）

絶対制御とデータ・グラビティーを優先する場合、Db2 Genius Hubは自社のデータセンター内の高性能ハードウェアをサポートします。以下の力を活用できます。

  • NVIDIA：業界をリードするスループットを実現するH100およびH200 GPUを活用します。
  • AMD：高帯域幅メモリーとコンピューティング効率を実現するAMD Instinctアクセラレーターをデプロイします。
  • Intel： Intel Gaudiアクセラレーターを使用して、スケーラブルでコスト効率に優れたオンプレミスAIインフラを実現します。

2. クラウドの中で

クラウド・ファースト戦略の場合、Db2は主要なプロバイダー間での「同等の」互換性を確保し、アプリケーションを書き換えることなくワークロードを移動できます。

  • IBM Cloud：最新のIntel GaudiおよびNVIDIA Blackwell製品を特徴とする、最も統合されたDb2エクスペリエンスの基盤です。
  • AWS：Amazon BedrockおよびAWS管理サービスとの深い統合。
  • Google Cloud Platform（GCP）：Vertex AIのネイティブ・サポート機能が登場し、運用データと高度なAIモデルとのギャップを埋めます。

未来はエージェント型

「データとのチャット」から、AIがタスクを推論、計画、実行できる「エージェント型AI」への移行には、堅牢なインフラストラクチャーが必要です。IBM Db2 Genius Hubは、多様なチップとクラウド・プラットフォームをサポートすることで、データベースが単なるストレージ容量ではなく、次世代のAIエージェントのための高速ランチパッドであることを保証します。

モダナイズの準備はできていますか？現在Db2をご利用のお客様は、Db2 AI Editionsにアップグレードして、Genius Hubとこれらの新しい推論機能にフル・アクセスできます。

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IBM

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