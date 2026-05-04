IBM Db2 Genius Hubは、データベースのオペレーションにインテリジェンスと自律性を直接もたらすように設計されたAI搭載のコンソール体験です。
企業がAIの実験から大規模な運用化に移行するにつれ、1つの現実が明らかになります。AIは企業のデータが存在する場所で確実に動作しなければなりません。多くの組織にとって、AIモデルを本番システムに近い場所でローカルで実行し、妥協するのではなく一貫性を重視して管理・構築されることを意味します。
この文脈では、AI推論が重要な役割を果たします。推論とは、AIが信号を解釈し、洞察を生成し、リアルタイムで行動を導く真の価値を提供することです。エンタープライズ・データベースなどのミッションクリティカルなシステムの場合、推論の性能は運用の信頼性とユーザー・エクスペリエンスに直接影響します。
これは、IBM Db2 Genius HubがAI駆動型の自律性を実現する基盤であり、Intel Gaudi推論がオンプレミスのAIエクスペリエンスを向上させるのに役立ちます。
IBM Db2 Genius Hubは、データベースのオペレーションにインテリジェンスと自律性を直接もたらすように設計されたAI搭載のコンソール体験です。Db2資産全体の性能シグナルと運用コンテキストを継続的に相関させ、専門家による最適な推奨事項によって、何が変更されたか、なぜそれが起こったのか、次に何をすべきかを迅速に理解できるようにします。
このエクスペリエンスの中核にあるのがAI推論です。Db2 Genius Hubによって生成されるすべての推奨事項、説明、洞察は、多くの場合、複雑な実稼働規模の環境で、ライブ運用データに対してAIモデルを効率的に実行する機能に依存しています。
この機能をオンプレミスで提供するには、性能、応答性、拡張性に関する要件が厳しくなります。AIは、実行可能なために十分な速度と、信頼できる十分な一貫性を持ち、シームレスに既存の企業インフラストラクチャーに統合できる十分な効率性を備えている必要があります。
ここで、Intel Gaudi推論が推論サーバーとして重要な役割を果たします。Gaudiを活用してAI推論ワークロードを高速化することで、Db2 Genius Hubは、オンプレミスのエアギャップDb2環境全体でのAIの運用方法を強化します。Gaudiのマルチカード・アーキテクチャーとRedHat vLLMエンジンを、LLMの同時インスタンス実行のサポートと組み合わせることで、推論ワークロードの効率的な分散と高い同時リクエストのシームレスな処理が可能になります。この設計により、各リクエストに対して最適なレイテンシーを維持し、オンプレミス・デプロイメントにおけるDb2 Genius Hubのユーザー・エクスペリエンスをより応答性が高く、一貫性のある、高度なものにします。
これらの改善は、手作業のオーバーヘッドを削減し、実稼働環境での透明性、説明可能性、制御を維持しながら、チームを事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型のデータベース管理に移行するというDb2 Genius Hubの使命を直接サポートします。
オンプレミス環境で信頼できる高品質のAIエクスペリエンスを提供するには、テクノロジー・レイヤーやチーム間の緊密なコラボレーションが必要です。実際のワークロード、実際の同時実行性、実際のユーザー・エクスペリエンスに対する継続的な検証が必要です。
IBMとIntel社のコラボレーションの一環として、Db2 Genius HubはIntel Gaudi推論の実用的な現実世界の検証場として機能しました。焦点は、生の性能だけでなく、複数のリクエストが同時に到着し、コンテキストの理解が重要であり、応答の品質を一貫して維持する必要がある現実的なエンタープライズ・シナリオ下で推論がどのように動作するかに焦点を当てていました。
この取り組みの重要な部分には、Gaudiを推論サーバーとして使用して、Db2 Genius HubのAIエージェントを評価することが含まれていました。これには、コンテキスト検索やツール呼び出しワークフローなどのシナリオ全体で、徹底的なストレス・テストとドメイン固有の評価を実行し、ユーザーが本番環境でのシステムを操作する方法を反映させることが含まれています。これらのテストは、推論の性能と応答の品質が負荷状態でどのように維持されているかを理解するために、さまざまなレベルの同時実行で実行されました。
評価ごとに詳細な応答データとスコアリングが収集され、Intelのチームと共有されました。このフィードバック・ループにより、応答の一貫性から、より高い同時実行性での品質低下に至るまで、微妙な問題を特定し、それらに反復的に対処することが可能になりました。その後、改善点は再テストされ、再度測定され、さらに改良されました。
このコラボレーションは、AIイノベーションに対するエコシステム主導のアプローチの価値を浮き彫りにしています。ハードウェアの機能を実際のエンタープライズのユースケースに合わせることで、IBMとIntelはGaudiの本番AIへの準備を進め、最終的にはより応答性と信頼性の高いエンタープライズ・グレードのオンプレミスAIエクスペリエンスを実現することができました。