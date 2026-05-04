IBM Db2 Genius Hubは、データベースのオペレーションにインテリジェンスと自律性を直接もたらすように設計されたAI搭載のコンソール体験です。Db2資産全体の性能シグナルと運用コンテキストを継続的に相関させ、専門家による最適な推奨事項によって、何が変更されたか、なぜそれが起こったのか、次に何をすべきかを迅速に理解できるようにします。



このエクスペリエンスの中核にあるのがAI推論です。Db2 Genius Hubによって生成されるすべての推奨事項、説明、洞察は、多くの場合、複雑な実稼働規模の環境で、ライブ運用データに対してAIモデルを効率的に実行する機能に依存しています。



この機能をオンプレミスで提供するには、性能、応答性、拡張性に関する要件が厳しくなります。AIは、実行可能なために十分な速度と、信頼できる十分な一貫性を持ち、シームレスに既存の企業インフラストラクチャーに統合できる十分な効率性を備えている必要があります。

ここで、Intel Gaudi推論が推論サーバーとして重要な役割を果たします。Gaudiを活用してAI推論ワークロードを高速化することで、Db2 Genius Hubは、オンプレミスのエアギャップDb2環境全体でのAIの運用方法を強化します。Gaudiのマルチカード・アーキテクチャーとRedHat vLLMエンジンを、LLMの同時インスタンス実行のサポートと組み合わせることで、推論ワークロードの効率的な分散と高い同時リクエストのシームレスな処理が可能になります。この設計により、各リクエストに対して最適なレイテンシーを維持し、オンプレミス・デプロイメントにおけるDb2 Genius Hubのユーザー・エクスペリエンスをより応答性が高く、一貫性のある、高度なものにします。



これらの改善は、手作業のオーバーヘッドを削減し、実稼働環境での透明性、説明可能性、制御を維持しながら、チームを事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型のデータベース管理に移行するというDb2 Genius Hubの使命を直接サポートします。