Db2 Genius Hubが次世代の自律機能を追加

2026年の初めに、Db2 Genius Hubが提供する新しいDb2自律型データベース・エクスペリエンスを導入しました。AIエージェントのネットワーク上に構築されたDb2 Genius Hubは、保守、エージェント型回復、エージェント・レスポンスという3つのコア領域にわたってデータベース管理者を強化するように設計されています。
Think 2026では、自律的進化の次の段階として、Db2 Genius Hubを、推奨するAIから、人間の監督の下で定義されたガードレールの範囲内で行動するAIに移行します。これまでのところ、Db2 Genius Hubは設計段階からのアドバイザリーとして、チームがテレメトリーを分析し、可能性のある根本原因を明らかにして、運用上の問題を回避できるように支援してきました。
現在、Db2 Genius Hubは、洞察と実行の間のギャップを埋め始めています。
今後の最大のステップは実行です。このリリースにより、Db2 Genius HubのAIエージェントは、ユーザーの承認を得てデータベース・オペレーションを提案し、実行できるようになりました。つまり、チームは本番環境で起こっていることの管理を諦めることなく、診断から行動へとより直接的に移行できるのです。
多くのインシデントの中で最も遅い部分は、問題が発見されていないことです。推奨事項を適切なステップに変換し、検証し、安全に実行することです。承認されたアクションは、人を排除することなくそのギャップを埋めます。
例えば、エージェントは、構成の更新やインデックスの作成などの特定の運用ステップを提案し、DBAがそれをレビューして承認するのを待って実行することができます。Genius Hubの役割はもはや、何が起こったのかを説明し、次に何をすべきかを提案するだけではありません。これで、次のステップの実行を支援できるようになります。
チームがすでに使用しているツールから、Db2 Genius Hubをより使いやすくしています。
Genius Hubエージェント用のMCPアクセスにより、MCPクライアントはDb2 Genius Hubに接続し、既存のワークフロー内でその機能を直接使用できます。MCPは、AIアプリケーションを外部のツールやシステムに接続するためのオープン・スタンダードであり、チームがすでに使用している広範なツールにGenius Hubを組み込む実用的な方法です（モデル・コンテキスト・プロトコル）。
これにより、Db2 Genius Hubをスタンドアロンのコンソールを超えて、より広範な運用環境に拡張することができます。
一部の問題は、データベースの遠隔測定だけでは診断できません。これらはホスト・サーバーからの下位レベルの信号を必要とし、多くの場合、CPU、メモリー、ストレージ、オペレーティング・システムの状態が、実際に動作の原因となっているものを説明します。新しいDb2 Genius Hub Remoteによって提供される安全なホストレベルのアクセスにより、IBMのAIは、ホストレベルのコンテキストをダッシュボードと分析ワークフローに組み込むことができ、チームに問題判断のためのより深いパスと、症状から根本原因、解決まで、より直接的なルートを提供します。
AIタスク自動化のサポートを追加しています。Db2 Genius Hubは、ポイント・イン・タイムのやりとりを超えて、データベース・チームの継続的な運用リズムの一部になりつつあります。
AIベースの自然言語によるスケジューリングにより、DBAはGenius Hubに平易な英語での反復作業の処理を依頼できるようになりました。DBAでは、「毎朝8時にバックアップを実行して」と指示すると、スクリプト、カレンダー、リマインダーを組み合わせることなく、日常的な運用目的をスケジュール化されたアクションに変えることができます。
これにより、Genius Hubの役割が変わります。もはや、何かが壊れたときだけではありません。これは、日常的なデータベース作業を行う方法の一部になります。
Genius Hubの実行場所と方法を拡大しています。今年の初め、Amazon Bedrock、IBM watsonx.ai、およびAMD Mi300チップセット（純粋にオンプレミス導入用）でのDb2 Genius HubのAI推論サポートを開始しました。
このリリースにより、お客様がAI推論に使用できるプラットフォームのセットが、オンプレミス展開用のMicrosoft AI Foundry、Google Vertex AI、Intel Gaudiチップにまで拡張されています。これにより、お客様はデータベースがオンプレミスまたはクラウドのどこに存在するかに関係なく、Genius Hubを活用したDb2の自律機能を自由にデプロイできます。
IBMでは、クラウド・サービスとしてDb2 Genius Hubを導入し、お客様がコンソールを自分でデプロイして操作する必要がない管理オプションを提供しています。
価値実現までの最短短縮を望むチームのために、Db2 Genius Hub SaaSはより簡単に開始できる方法を提供します。これにより、Db2 SaaSのお客様や、マネージド・モデルを希望するDb2のお客様は、独自のコンソール・デプロイメントを実行するオーバーヘッドなしに、Genius Hubにアクセスできるようになります。
Db2 Genius Hubは、何をすべきかを指示できるAIとして始まりました。今度はお客様の代行をしてくれます。それが、このリリースの背景にある変化です。単に機能が充実しただけではなく、インテリジェントな支援から監視付きの自律運用への移行における新たなステージに移行したことにもなります。
これらの機能は2026年6月から展開予定です。