Db2 Genius Hubが次世代の自律機能を追加

今後の最大のステップは実行です。このリリースにより、Db2 Genius HubのAIエージェントは、ユーザーの承認を得てデータベース・オペレーションを提案し、実行できるようになりました。つまり、チームは本番環境で起こっていることの管理を諦めることなく、診断から行動へとより直接的に移行できるのです。

多くのインシデントの中で最も遅い部分は、問題が発見されていないことです。推奨事項を適切なステップに変換し、検証し、安全に実行することです。承認されたアクションは、人を排除することなくそのギャップを埋めます。

例えば、エージェントは、構成の更新やインデックスの作成などの特定の運用ステップを提案し、DBAがそれをレビューして承認するのを待って実行することができます。Genius Hubの役割はもはや、何が起こったのかを説明し、次に何をすべきかを提案するだけではありません。これで、次のステップの実行を支援できるようになります。