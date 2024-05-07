クラウド・ネットワーク・ソリューションは企業が セキュアで可用性が高いグローバル・ネットワークを実装するのに役立ちます。 経験豊富なネットワーク・サービス・プロバイダーと協力し、ネットワーク・トラフィック・フローを最適化し、アプリケーションを保護・サポートし、個々のお客様のビジネス・ニーズに合わせることを可能にする固有の構成を設計し構築できます。
あらゆるワークロードのニーズに対応する多数の実装オプションによって、よりスムーズなクラウドでの実行と、より安全な「地上」での実行を実現します。
IBM Cloudネットワーク・サービスは、リソースを分離し、インターネットに接続するワークロードを保護する重要なセキュリティー機能を提供します。
IBM Cloudネットワークは、ますます拡大する一連のアプリケーション（特に高可用性が要求されるもの）のサポートを提供します。
ネットワークとアプリケーションのパフォーマンスを可視化して、すべてのリソースの管理を簡素化します。
クラウド・インフラストラクチャーを保護し、そのパフォーマンスを最適化します。
公衆インターネットを使用せずに、IBM Cloudプラットフォームに安全に接続します。
カスタム・ドメイン・ネーム・システム（DNS）ソリューションを追加する必要なく、ドメイン・ネームを安全かつ確実に管理および解決します。
IBM Cloud VPCのネットワーク間で送受信されるIPトラフィックに関する情報を収集します。
アプリケーション、ワークロード、APIを保護するために設計されたセキュリティー、信頼性、パフォーマンスの機能を使用します。
アプリケーションに高い可用性とネットワーク・パフォーマンスを提供します。
IBM Cloudの従来のインフラストラクチャーとVPCリソースを簡単にスケーリングおよび共有できるグローバル・ネットワークを構築する。
分離された安全性の高いクラウド環境を使用して、仮想マシンとアプリケーションを接続する。
世界中の顧客への高帯域幅コンテンツの配信を加速する。