Daimler Trucks NA社は、DevOpsモデルとIBM® UrbanCode® Deployソフトウェアを使用してアプリケーションの配信を管理することで、アプリケーション開発者を運転席に置き、アプリケーションの導入を迅速化し、品質と管理を向上させます。

ビジネス上の課題 Daimler Trucks North Americaは、増え続けるITアプリケーションの需要に応えるために、断片化して時間がかかるアプリケーション開発および導入プロセスを置き換える必要がありました。

変換 Daimler Trucks NA社は、ソフトウェア「IBM UrbanCode Deploy」導入し、DevOpsアプリケーション配信モデルをサポートします。開発者は、コーディングから自動展開およびロールバックまでアプリケーションを管理します。

結果 3,000時間の節約 アプリケーションの展開とリビジョンを開発者の手に委ねることにより、 約94%高速化 自動デプロイによるアプリケーション配信 改善 アプリケーションの品質とガバナンス

ビジネス上の課題の詳細 ビジネス需要に応える 現在のほとんどの組織と同様、Daimler Trucks NA社のITサービスチームも、事業をサポートする新しいアプリケーションに対する需要が高まり続ける状況に直面していました。同部門は、できる限り多くのソフトウェア配信プロセスを自動化するツールと人材を見つけるという長期目標を設定しました。イノベーションと自動化の機が熟した分野の1つは、アプリケーションの導入でした。 同社のアプリケーション展開モデルは、いくつかの理由により持続不可能になっていました。まず、ソフトウェアの構築と展開のプロセスは、別部門の独立した機能でした。ビルド・チームがコードを作成すると、アプリケーションのデプロイメントに対する責任は放棄されます。それは、本質的には「パッケージを壁の向こう側に投げる」ことになります。 Daimler Trucks NA社のITサービス・カスタマーサポート担当テクニカルアナリスト兼DevOpsチャンピオンのNick Wylde氏は、この状況を次のように語っています。「アプリケーションをインストールした後、正常に動作しないという理由で、ミドルウェア・チームが真夜中に電話を受けることがあるかもしれません。たとえその原因が開発者に属するコーディングの問題だったとしても、ミドルウェア・チームは、正常に機能させるために一生懸命取り組んでいました。」 第二に、デプロイメント・プロセスに時間がかかり、ミスが起こりやすかったのです。ミドルウェア・チームがアプリケーションを受け取ったとき、30を超える手順の書かれた作業文書に沿って進めました。誰かが手順のいずれかを間違って実行した場合、その人はその手順に戻ってプロセスをやり直す必要がありました。その結果、初期インストールであれアップデートであれ、各デプロイメントには少なくとも1時間、場合によってはそれ以上かかることがありました。さらに、明確な自動ロールバック・パスがなかったため、問題を修正するにはデプロイメント・チームによる手作業がさらに必要でした。 最後に、ファイルの処理やソース管理への追跡可能性に関して強制力のあるルールやポリシーがほとんどありませんでした。ガバナンスの欠如により、ファイルがあるサーバーまたはアプリケーションから別のサーバーまたはアプリケーションに手動で渡されるため、既存または新しいアプリケーションに簡単にエラーが発生する可能性があります。 Wylde氏は次のように述べています。「アプリケーションの展開が不十分またはバグが多く、修正が遅いと、ビジネスに悪影響を及ぼします。たとえば、ディーラーの部品在庫を管理するアプリケーションに欠陥があった場合、影響が波及してしまいます。トラックが店内で立ち往生し、外出できません。フリートは儲かっていないトラックの代金を支払っており、私たちは部品を売ることができないので損をしています。」

IBM UrbanCode Deployを使用すると、開発者を運転席に置いておくことができます。それらは、プロセスを管理し、アプリケーション(同社の製品)を所有しています。 Nick Wylde Technical Analyst for IT Services and Customer Support Daimler Trucks North America

概要と経緯の詳細 DevOpsモデルへの移行 Daimler Trucks NA社は、アプリケーション展開の自動化に焦点を当てた DevOpsモデルに移行することを決定しました。Wylde氏によると、DevOpsモデルの最初のルールは「自分が構築し、自分が所有する」です。開発者は、単にアプリケーションをミドルウェア・エンジニアに引き渡して展開してトラブルシューティングを行うのではなく、そのアプリケーションの所有者になります。」 既存のソフトウェア・プラットフォームとシームレスに統合できるツールを探していた同社は、IBM UrbanCode Deployアプリケーション・リリース自動化ソリューションを選びました。UrbanCode Deployソフトウェアは、分散データセンター、クラウド、仮想化環境に対して、アプリケーション、ミドルウェア、データベースの変更を、必要に応じてオンデマンドまたはスケジュールでオーケストレーション、自動化、デプロイするDevOpsアプローチをサポートします。賢固な可視性、トレーサビリティ、監査機能を組み合わせています。Daimler Truck NA社は、自社のデータセンターでのオンプレミスの設置を選択しましたが、このソリューションはIBM Cloud™ 導入にも最適化されています。 「他の製品も検討しました。しかし、当社で必要しているすべての要件の全範囲で満たすことはできませんでした。WebSphere®とは話しませんでしたし、他のプラットフォームと統合されていませんでした。コンフィグレーションも行うことができませんでした。当社は、DevOpsソリューションを探していましたが、UrbanCode Deploy が私たちの基準をすべて満たす唯一の製品でした。」と、Wylde氏は話します。 UrbanCode Deployソフトウェアを使用すると、開発者は自由にコーディングしてデプロイできます。「開発者にキーが与えられ、開発者が製品に対して真の責任を持つようになります。」と、Wylde氏は述べています。このソリューションには、自動ロールバック機能もあります。Wylde氏は次のようにコメントしています。「開発者がアプリケーションをプッシュして正常に機能しなかった場合、ミドルウェア・チームが真夜中に電話を受けることはありません。その時は、開発者が電話を受けます。アプリケーション、バグなど、すべてのボールは開発者にあります。」