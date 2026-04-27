IBM Aspera Enterprise WebApps

IBM Aspera Enterprise WebAppsは、高速なファイル・コラボレーションとデータ配信を単一のエクスペリエンスで実現する、最新のWebアプリケーションです。これまで複数のアプリケーションで提供されていたAsperaの主要機能を統合しています。これにより、オンプレミス、クラウド、およびハイブリッド環境において、大規模なデータ・セットのセキュアな共有、配信、および管理をより効率的に行えます。