IBM Aspera Enterprise WebApps

高速なデータ・コラボレーションと配信を実現する、統合されたWebアプリケーション

詳細はこちら
各地域を青いドットで強調した世界地図のイラスト

IBM Aspera Enterprise WebAppsは、高速なファイル・コラボレーションとデータ配信を単一のエクスペリエンスで実現する、最新のWebアプリケーションです。これまで複数のアプリケーションで提供されていたAsperaの主要機能を統合しています。これにより、オンプレミス、クラウド、およびハイブリッド環境において、大規模なデータ・セットのセキュアな共有、配信、および管理をより効率的に行えます。
ユースケース
中心のデバイスが3つの異なる地点に接続された、デジタル接続ネットワークのイラスト
安全なコラボレーション

制御されたワークスペースと権限管理により、チームやパートナーによるファイルおよびフォルダーのセキュアなアップロード、ダウンロード、および共有を可能にします。
点線で結ばれたブロックのイラスト
高速データ配信

ファイル・サイズ、距離、またはネットワークの状態に関わらず、世界規模で大容量ファイルやデジタル・パッケージを確実に送受信します。
白い円柱の周りに配置された青と緑のブロックのイラスト
データ移動の自動化

複雑なスクリプトを作成することなく、オンデマンドまたはスケジュール実行のワークフローを作成し、高速転送とデータ配信を自動化します。
白い円柱から青いキューブのグループへ、個別のキューブが転送されている様子を描いたイラスト
可視性と制御の一元化

単一のアプリケーションから、転送のリアルタイムな監視、ユーザーやワークスペースをまたいだアクティビティーの追跡、レポート作成、さらにユーザー、ストレージ、およびエンドポイントの管理が可能です。
効果と今後の展望
統合された1つのWebアプリケーション

セキュアなコラボレーション、ファイル配信、自動転送、および管理を単一のWebアプリケーションで実現します。

 
グローバルなスケールとスピード

長距離や不安定なネットワーク環境下でも、大規模なデータ・セットを高速かつ確実に転送します。
簡素化されたオペレーション

管理、監視、およびレポート作成の一元化により、業務の複雑性を低減します。
関連製品 IBM Aspera Sync
Aspera Syncが大容量ファイルの複製と同期を実現する方法をご覧ください。
IBM Aspera Enterprise
Aspera Enterpriseアプリケーションの製品群を利用することで、大容量のデータ・セットも素早く転送できます。
IBM Aspera Endpoint
ファイルの所在場所（オンプレミス、データセンター、パブリッククラウド）を問わず、どこからでもあらゆる場所へファイルを送信します。
IBM Aspera High-Speed Transfer Server
デスクトップ、モバイル、Webアプリを使用して、ファイルや大規模なデータ・セットの高速転送を実行できます。
次のステップ

IBM Asperaソフトウェアは、高速ファイル転送およびストリーミング・ソリューションにより、あらゆるサイズのデータをどんな距離でも移動します。

  1. 料金体系はこちら
  2. 無料評価版を試す