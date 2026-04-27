IBM Aspera Enterprise WebApps

高速なデータ・コラボレーションと配信を実現する、統合されたWebアプリケーション
IBM Aspera Enterprise WebAppsは、高速なファイル・コラボレーションとデータ配信を単一のエクスペリエンスで実現する、最新のWebアプリケーションです。これまで複数のアプリケーションで提供されていたAsperaの主要機能を統合しています。これにより、オンプレミス、クラウド、およびハイブリッド環境において、大規模なデータ・セットのセキュアな共有、配信、および管理をより効率的に行えます。
制御されたワークスペースと権限管理により、チームやパートナーによるファイルおよびフォルダーのセキュアなアップロード、ダウンロード、および共有を可能にします。
ファイル・サイズ、距離、またはネットワークの状態に関わらず、世界規模で大容量ファイルやデジタル・パッケージを確実に送受信します。
複雑なスクリプトを作成することなく、オンデマンドまたはスケジュール実行のワークフローを作成し、高速転送とデータ配信を自動化します。
単一のアプリケーションから、転送のリアルタイムな監視、ユーザーやワークスペースをまたいだアクティビティーの追跡、レポート作成、さらにユーザー、ストレージ、およびエンドポイントの管理が可能です。
セキュアなコラボレーション、ファイル配信、自動転送、および管理を単一のWebアプリケーションで実現します。
長距離や不安定なネットワーク環境下でも、大規模なデータ・セットを高速かつ確実に転送します。
管理、監視、およびレポート作成の一元化により、業務の複雑性を低減します。