Knox Media Hubは、大量の高価値メディア資産を管理するコンテンツ所有者、放送局、配信企業、スポーツ放送権所有者にサービスを提供します。これらの資産は、ローカリゼーション、バージョン管理、ポストプロダクション、ストリーミングや放送プラットフォームへの配信のために、サプライチェーン内で常に動きます。

クラウドネイティブのメディア資産管理および配信プラットフォームであるKnox Media Hubは、テラバイト単位の時間に敏感な4KおよびUHDファイルをグローバルに最大速度、信頼性、セキュリティーで転送できるようにする必要がありました。従来のファイル転送方法では、遅延、運用の複雑さ、リスクが発生していました。

Knox Media Hubは、メディア・サプライチェーンをつなぐ「接着剤」としての使命を果たすために、プラットフォームに直接組み込んで、クラウドベースのメディア・ワークフロー向けにグローバル規模で確実に動作できる、エンタープライズ・グレードの高速転送ソリューションを必要としていました。