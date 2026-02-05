IBM® Asperaは、メディア・サプライチェーン全体での高速かつ安全な転送を実現します。
Knox Media Hubは、大量の高価値メディア資産を管理するコンテンツ所有者、放送局、配信企業、スポーツ放送権所有者にサービスを提供します。これらの資産は、ローカリゼーション、バージョン管理、ポストプロダクション、ストリーミングや放送プラットフォームへの配信のために、サプライチェーン内で常に動きます。
クラウドネイティブのメディア資産管理および配信プラットフォームであるKnox Media Hubは、テラバイト単位の時間に敏感な4KおよびUHDファイルをグローバルに最大速度、信頼性、セキュリティーで転送できるようにする必要がありました。従来のファイル転送方法では、遅延、運用の複雑さ、リスクが発生していました。
Knox Media Hubは、メディア・サプライチェーンをつなぐ「接着剤」としての使命を果たすために、プラットフォームに直接組み込んで、クラウドベースのメディア・ワークフロー向けにグローバル規模で確実に動作できる、エンタープライズ・グレードの高速転送ソリューションを必要としていました。
Knox Media Hubは、IBM Asperaをプラットフォームに直接統合し、ファイル転送のボトルネックを解消してメディアオペレーションを簡素化しました。ユーザーは、Aspera on Cloud、ASCP、Shares Servers、Node-to-Node PushなどのAsperaサービスを使用して、メディア・ライブラリーを離れることなくコンテンツをアップロード、配信、提供できます。
この統合により、自動化されたワークフローの一部としてアップロードとダウンロードが高速化され、手動介入と運用上のオーバーヘッドが削減されます。お客様はシンプルで直感的なインターフェースを使用してニーズに最適な転送方法を選択でき、運用チームはすべての転送ジョブをきめ細かく可視化できます。
Knox Media Hubは、Asperaをネイティブ機能として埋め込み、ファイル転送をスタンドアロンのタスクから、エンドツーエンドのクラウド・メディア・ワークフローの一部としてシームレスで目に見えないものに変換しました。
IBM Asperaを使用することで、Knox Media Hubはプラットフォームから直接、世界規模での高速ファイル転送を可能にします。あらゆるサイズのメディア・ファイルを安全かつ確実に転送できるため、顧客は配信時間を短縮し、クラウドベースのメディア・ワークフローをサポートできます。
Knox Media Hubを使用しているクライアントは、同じ人員配置レベルで運用スループットを最大4倍に向上させています。転送が高速化されることで、放送局、スタジオ、配信事業者は配信期限を守り、パートナーとの連携を改善し、大規模に効率的に運用することができます。
このソリューションは、グローバルなオペレーション全体にわたって一貫した性能とサービス品質を維持しながら、顧客の需要に応じてKnox Media Hubの機能を拡張することをサポートしています。
Knox Media Hubは、エンド・ツー・エンドのメディア・サプライチェーンをサポートするクラウド・プラットフォームです。これにより、メディア組織はクラウド・ベースのメディア・ワークフローの単一インターフェイスからメディア資産を取り込み、管理、変換、配信できるようになります。
IBM Asperaがクラウド・ベースのメディア・ワークフロー向けに、どのように世界規模で高速ファイル転送を実現するかをご覧ください。
