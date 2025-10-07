IBM watsonx Assistant for Z：エージェント型AIにより、メインフレームのIT管理にインテリジェンスとオートメーションを導入

一部のIBM Zソフトウェア製品は、watsonx Assistant for Zを活用し、対話型AIチャットとフレームワークを活用して、生産性を向上させ、メインフレームのユーザー・エクスペリエンスを簡素化するように設計された豊富な新機能を提供しています。

watsonx Assistant for Zは、アラートの監視から問題の解決に向けてユーザーを導くITオペレーターを支援するように設計されています。ファシリテーターとして機能するため、適切なAIエージェントにリクエストをルーティングすることで、根本原因、過去のコンテキスト、推奨される次のアクションが単一の会話フローで明らかになり、複数ツールのインターフェースを切り替える必要性を排除できます。IBM® Concert for Zなどの製品でAIチャットとエージェントのランタイム・エクスペリエンスを強化することで、watsonx Assistant for Zはインシデント修復をサポートするコンテキスト認識型の応答を推進します。

その成果として、オペレーターは重要なアラートに優先順位を付け、問題を迅速に理解し、アシスタント内で直接是正措置を講じることができます。このソリューションは、平均解決時間を短縮し、システムの信頼性を向上させ、チームがより価値の高い作業に集中できるように設計されています。