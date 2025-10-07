IBM watsonx Assistant for Z：エージェント型AIにより、メインフレームのIT管理にインテリジェンスとオートメーションを導入

IBMは、IBM Z向けのエージェント型AIフレームワークを提供するwatsonx Assistant for Zの新リリースを導入します。
このバージョンは、オペレーターがメインフレームを扱う方法をさらに簡素化および変革し、新たなレベルの生産性を解き放つ取り組みの始まりを示しています。
2024年の発売以来、watsonx Assistant for Zは、IBM Zの専門知識と企業の知識に基づいた対話型AIにより、メインフレームのユーザー・エクスペリエンスを簡素化することを目指してきました。クライアントは、既存のオートメーションをアシスタントのAIチャットにリンクすることができました。AIチャットは、承認されたユーザーが信頼できるワークフローをトリガーし、タスクを合理化できるように設計されています。
この新バージョンでは、エージェント型AI機能を導入することで生産性を一歩前進させています。watsonx Assistant for Zは、生成AIの枠を超えて、データ駆動型のインテリジェンスとカスタマイズ可能なワークフローのオートメーションを実現します。
従来のオートメーションは通常、あらかじめ決められた状況または手動ワークフローに限定されます。AIエージェントが応答を推進できるようになったことで、watsonx Assistant for Zはさらに進化しました。会話のニュアンスを理解し、複数ステップの対話を通じて推論し、固定されたルールではなく目標に基づいて意思決定を行うように設計されています。この変化は、最小限の監督のみを必要とする複雑なワークフローの自動化と実行、そして必要に応じて手動制御を追加することで、ユーザーとビルダーの両方のエクスペリエンスを変革します。watsonx Assistant for Zによって実現される新機能は次のとおりです。
このリリースにより、メインフレームのエコシステム全体でAIエージェントを構築および管理するためのスケーラブルなアーキテクチャーが導入されました。このサービスには、AIエージェントとアシスタント間のコラボレーションを可能にするマルチエージェント・オーケストレーションが含まれており、複雑なワークフローの自動化を支援します。
新しいエージェント・ビルダーを使用すると、チームは単純なものから複雑なものまであらゆるワークフローにカスタム・エージェントを作成できます。また、タスク固有のエージェントを迅速に作成するためのノーコード機能、高度なエージェント機能を実現するエージェント開発キット（ADK）を備えたプロコード・オプション、エージェントの使用状況、性能、信頼性に関する分析を提供します。これにより、目標主導型のインテリジェンスとスケーラブルなワークフロー自動化のために設計された、組織の既存の自動化を活用するエージェントを作成することで、チームは専門知識を民主化できます。
IBM watsonx Assistant for Zには、生産性を高めて価値をより迅速に実現するように設計された、事前構築済みのAIエージェントとサービスが含まれています。IBM Zスタック全体に構築されたエージェントは、生産性を加速させ、オペレーションを簡素化するように設計された豊富なエージェントのコレクションをクライアントに提供します。このフレームワークは、事前構築されたエージェント、IBM Z製品のエージェント、およびカスタム・サード・パーティー・エージェントを簡単にデプロイメントできるように構築されています。これらのエージェントは、システム監視、ワークロードのスケジューリング、オートメーション、サポートなどの分野にまたがることで、ITオペレーターが洞察を得て、重要なイベントに対処し、ワークフローを合理化できるようになります。OMEGAMONからの洞察の提示、ServiceNowによるインシデント対応の自動化、Zアップグレードの加速など、エージェント型フレームワークは、メインフレーム全体における一貫したインテリジェンスの構築に役立ちます。すぐに開始する、またはカスタム拡張機能を構築する際には、GitHubリポジトリーでドキュメンテーション、例、開発者リソースを参照できます。
一部のIBM Zソフトウェア製品は、watsonx Assistant for Zを活用し、対話型AIチャットとフレームワークを活用して、生産性を向上させ、メインフレームのユーザー・エクスペリエンスを簡素化するように設計された豊富な新機能を提供しています。
watsonx Assistant for Zは、アラートの監視から問題の解決に向けてユーザーを導くITオペレーターを支援するように設計されています。ファシリテーターとして機能するため、適切なAIエージェントにリクエストをルーティングすることで、根本原因、過去のコンテキスト、推奨される次のアクションが単一の会話フローで明らかになり、複数ツールのインターフェースを切り替える必要性を排除できます。IBM® Concert for Zなどの製品でAIチャットとエージェントのランタイム・エクスペリエンスを強化することで、watsonx Assistant for Zはインシデント修復をサポートするコンテキスト認識型の応答を推進します。
その成果として、オペレーターは重要なアラートに優先順位を付け、問題を迅速に理解し、アシスタント内で直接是正措置を講じることができます。このソリューションは、平均解決時間を短縮し、システムの信頼性を向上させ、チームがより価値の高い作業に集中できるように設計されています。
第4四半期に予定されているIBM Spyre Acceleratorサポートにより、クライアントはプラットフォームのセキュリティとサービス品質を維持しながら、エージェント型AIを備えたIBM Z上でwatsonx Assistantの機能全体を実行できるようになります。エージェントはLLMを利用してリクエストを適切にルーティングし、応答を照合し、ユーザーに意味のある応答を返します。Spyre Cardsを使用すると、これらの要求、意思決定、アクションがメインフレームから離れることはなく、すべてが最高レベルのセキュリティで確実に行われるようになります。Spyreの詳細についてはこちらをクリックしてください。1
