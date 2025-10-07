エージェント型AIでIBM Zユーザーを支援

IBMは、生産性を向上させ、オペレーションを簡素化し、ユーザーがより自然かつ目標主導型の方法で作業できるように支援する新しいエージェント型AI機能の立ち上げにより、ユーザーによるIBM Zとの関わり方を再定義しています。
ユーザーが洞察を入手するか、システム・アップグレードを加速するか、日常業務を簡素化するか、ITサービス管理ソリューションによるインシデント対応を自動化するかにかかわらず、IBM® Zのフレームワークは、プラットフォーム全体に合理化されたインテリジェンスをもたらすために構築されています。
今年初めの革新的なIBM® z17発売の勢いを背景に、これは単なる進化ではなく、IBM Zエクスペリエンスの完全な再創造です。
当社のストラテジーは、エレガントかつシンプルでありながらも強力に計画されています。AIエージェントを実際のユーザーと実際のユースケースに基づいて構築するというもので、IBM Zの最も影響力のある2つのグループ、ITオペレーション、アプリケーション開発チームから始めます。
これらの機能は、会話のコンテキストを理解し、複数ステップのやり取りを通じて推論し、目標主導の意思決定を行い、複雑なワークフローを自動化することで、ITオペレーターが問題をより効率的に解決するのに役立ちます。これは、事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型のインテリジェントなシステム管理への有意義な移行を表しています。IBM® watsonx Assistant for Zは、IBM® Concert for Zなどの製品でのAIチャットとエージェントのランタイム・エクスペリエンスを強化し、効果的なインシデント修復をサポートする、文脈に即した応答を可能にします。
IBM watsonx Code Assistant for Zは、AIとオートメーションを活用して、メインフレーム・アプリケーションの開発とモダナイゼーションのライフサイクルのあらゆる段階を加速させるのに役立ちます。たとえば、エジプトの国家社会保険機構（NOSI）は、増大するビジネス需要に対応し、将来の拡張性をサポートするためにコア・アプリケーションのモダナイズに着手しました。watsonx Code Assistant for Zを使用することで、複雑なCOBOLコードの分析にかかる時間が最大94％、複雑なアプリケーションの理解にかかる時間が最大79％短縮されました。1watsonx Code Assistant for Zの最新の機能強化により、開発者は以下のことができるようになりました。
IBM Zは、AI統合を安全かつスケーラブルで、インパクトのあるものにするために設計された一連の基本サービスで、エンタープライズ・グレードのAIをサポートするために進化しています。これらのサービスは、IBM Z AIエコシステムのバックボーンを形成し、組織の既存のインフラストラクチャーと連携して次のことを行うように構築されています。
数十年にわたり、IBM Zは、世界中の業種・業務のミッションクリティカルなワークロードにおいて揺るぎないバックボーンとなっています。また、2025年4月には、お客様がAIユースケースをプラットフォーム上で直接展開・拡張できるようにするIBM z17の提供を開始しました。これにより、データとトランザクションに対する洞察の関連性が向上し、複雑なワークフローが合理化され、これまでにない方法で企業の俊敏性が加速されました。
その勢いに乗り、今週は、先進的なIBM® Telum IIプロセッサーとシームレスに動作するように設計されたIBM z17上のIBM Spyre Acceleratorをご紹介しました。これらを組み合わせることで、IBM Z上でのAIの性能を劇的に向上させる、強力で相乗効果のある組み合わせを形成できます。この組み合わせにより、データが存在する場所で、生成AIを含む高度なAIモデルを実行するための理想的な環境が構築されます。
IBM ZはAI対応であるだけでなく、AI駆動型です。セキュリティー統合、スケーラブルな性能、実際のビジネスへの影響をサポートするAI基盤サービスにより、組織はAIを基幹システムに導入し、新たなレベルへと導くことで、洞察と生産性を引き出すことができます。
IBM Z上のエージェント型AIは、企業がメインフレームの力を活用する方法における戦略的変化です。ユーザーを中心に置き、インテリジェントなコンテキスト認識エージェントを有効にすることで、チームのスキルを向上させながら、生産性、シンプルさ、効率性を実現しています。これは当社のイノベーションへの取り組みにおける次の章であり、まだ始まったばかりです。