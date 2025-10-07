エージェント型AIでIBM Zユーザーを支援

数十年にわたり、IBM Zは、世界中の業種・業務のミッションクリティカルなワークロードにおいて揺るぎないバックボーンとなっています。また、2025年4月には、お客様がAIユースケースをプラットフォーム上で直接展開・拡張できるようにするIBM z17の提供を開始しました。これにより、データとトランザクションに対する洞察の関連性が向上し、複雑なワークフローが合理化され、これまでにない方法で企業の俊敏性が加速されました。

その勢いに乗り、今週は、先進的なIBM® Telum IIプロセッサーとシームレスに動作するように設計されたIBM z17上のIBM Spyre Acceleratorをご紹介しました。これらを組み合わせることで、IBM Z上でのAIの性能を劇的に向上させる、強力で相乗効果のある組み合わせを形成できます。この組み合わせにより、データが存在する場所で、生成AIを含む高度なAIモデルを実行するための理想的な環境が構築されます。