IBM Spyre AcceleratorとTelum II Processor：信頼できるエンタープライズ・レベルでAIの価値を実現

IBM Spyre Acceleratorは、2025年10月28日にIBM z17で一般公開されており、組織が企業でAIを適用する方法に革命をもたらすことになります。この強力なAIアクセラレーターは、生成AIをIBM z17に導入するように設計されており、企業はIBM Z環境の信頼できるエンベロープ内で大規模言語モデル（LLM）AI機能を拡張できます。

Spyre Acceleratorを使用することで、watsonx Assistant for Zなどの自然言語インターフェースに機能を統合し、オペレーションでLLMを利用できるようになります。クライアントが将来に向けて評価し、構築する中で、エージェント型AIは、データセンター全体のプロセス・フローの効率化とモダナイゼーションのための重要なツールとなるでしょう。ビジネス向けと同様に、Spyre Acceleratorsは、より高精度のAI技術の将来の開発を支援するように設計されており、生成的な資産作成、ベンダーまたは顧客のデータ取り込み、アウトリーチ、クロスオファー、さらにはリスク評価のための解釈をリアルタイムで構築できます。

予測AIと生成AIの技術を組み合わせ、エンコーダー、デコーダー、エンコーダー-デコーダーAIモデルの全範囲にわたってエンタープライズ・レベルのポートフォリオを構築するメリットについて説明します。

あるクライアントは、中核的な信頼できる環境とエンタープライズ・レベルの目標とが交差するポイントを明確に認識していました。「この作業は本番コードに関連するため、オンプレミスでSpyre Accelerator for IBM Zを使用することが当社にとって重要です」と、ヨーロッパの大手銀行のインフラストラクチャー担当リーダーは述べています。「私たちは運用ワークロードが自分たちの手から離れることを望んでいないため、当行にとって非常に好ましいオプションです。」

AI駆動型ツールは、顧客が忙しい取引日をサポートするために必要な次のアクションを迅速に予測したり、推奨されるエージェントやAPIを組み込んで新しいアプリケーションからのアウトプットを最適化したりするのに役立ち、ビジネスの価値実現までの時間を短縮します。IBM Institute for Business ValueとOxford Economicsが2024年に実施した調査によると、経営幹部の61%が、メインフレーム上のアプリケーションのモダナイゼーションの取り組みには生成AIが不可欠であると考えています。

継続的デリバリーの一環として、IBM watsonx Assistant for Z、IBM ZおよびIBM LinuxONE向けAIツールキット、IBM z/OS用の機械学習などの主要なソフトウェア製品は、全面的なオンプレミス展開にSpyreアクセラレーターを使用します。オンプレミスのLLMサポートを実現するために、各Spyre Acceleratorには、大規模な言語モデルをメインフレーム上で直接サポートするためにAI向けに最適化された32個の処理コアが含まれており、企業は安全な生成AIユースケースをオンプレミスで実行できます。このインフラストラクチャーは、PCIe接続アダプターとしてスケーラブルであり、すでにコア・データを処理している環境の一部として管理できるように設計されています。これは、企業がIBM Zにデータを保持しながらAIを大規模に活用できるようになる重要なマイルストーンです。

