AIアクセラレーター

IBMのインフラストラクチャーでAIイノベーションを大規模に加速

 

大規模なAIを構築するために、データ処理を高速化

AIアプリケーションの拡大に伴い、従来のコンピューティングでは、AIアプリケーションの実行に必要な膨大なデータを処理しきれなくなっています。AIアクセラレーターは、AIの実行に必要なデータ処理を高速化するうえで重要な役割を果たします。

AIアクセラレーターは、独自の設計と専用のハードウェアにより、並列処理などの機能を通じてAIの処理性能を向上させます。この機能により、企業は大規模なイノベーションを実現し、新しいAIアプリケーションをより早く市場に投入できます。
大規模に高パフォーマンスを実現

AIアクセラレーターによって、レイテンシーを最小限に抑えて処理速度を向上させ、AIを本番環境で利用可能にするために必要なリソースを確保します。
生産性と効率を向上

反復的なタスクを自動化してリソースを解放し、オペレーションを効率化することでチームが戦略的な取り組みに集中できるようにします。
セキュリティーと信頼

AIをデータに直接適用することで、ミッションクリティカルなデータを保護し、コンプライアンスおよび規制要件を満たします。
リソース管理

統合されたAIアクセラレーターにより、企業のエネルギーおよびインフラストラクチャーのコストを最適化します。

関連製品

IBMは、AIアクセラレーションをお客様の重要な情報が存在するあらゆる場所に提供します。組み込まれたAIにより、インサイト、セキュリティー、アプリケーションなどを強化できます。

  • IBM® ZおよびLinuxONEに対応したIBM® Telum IIプロセッサー
  • IBM Z、LinuxONE、Power対応のIBM® Spyre Acceleratorカード
  • IBM® Cloud上のGPUとAIアクセラレーター
IBM z17（右斜めから）
IBM Z向けAI
フルスタック・ソリューションにより、複数のエンタープライズAIモデルを拡張し、トランザクション・データにリアルタイムの洞察を直接提供します。
オレンジ色の背景にしたIBM LinuxOne Emperor 5（左斜めから）
IBM LinuxONE上のAI
オープンソースのイノベーションとRed Hat OpenShift AIを活用した、エンタープライズ・ワークロード向けに構築されたスケーラブルなLinuxサーバーにより、サイバー・レジリエンスを強化します。
モダンなブルーの空間にあるIBM Power11
IBM Power上のAI
信頼性が高く、すぐに利用できるAIを使用して、デプロイメントを簡素化し、エンタープライズ・データから実質的なビジネス価値を引き出して、生産性を向上させます。
サーバールームでノートPCを使用している男性
IBM Cloud上のAI
GPUおよびAIアクセラレーターを活用してクラウドにAIを導入し、さまざまな推論アプリケーションやフレームワークで使用できるようにします。

参考情報

メインフレームとAIの次のステップ

新たな統合と機能強化により、メインフレームがどのようにして現代のITにおける役割を再定義しているのかをご覧ください。

 IBM LinuxONE 5はAIを大幅に強化（PDF）

LinuxONE 5における技術と、この新しいエンタープライズ・クラス・サーバーに適したAIユースケースをご紹介します。

 IBM® PowerでAIワークロードを実行（PDF）

IBM® PowerがAI戦略を強化するための信頼できる基盤とされる上位5つの理由をご紹介します。

 クラウド上でエンタープライズAIを拡張（ブログ）

スケーラブルなデータ処理が、より高品質なIBM® Graniteモデルの生成にどのように貢献しているかをご覧ください。
次のステップ

IBMのAIアクセラレーターで、イノベーションを加速し、コストを最適化し、AIをミッションクリティカルなデータにより近づける方法をご覧ください。
