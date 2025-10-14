AIアプリケーションの拡大に伴い、従来のコンピューティングでは、AIアプリケーションの実行に必要な膨大なデータを処理しきれなくなっています。AIアクセラレーターは、AIの実行に必要なデータ処理を高速化するうえで重要な役割を果たします。

AIアクセラレーターは、独自の設計と専用のハードウェアにより、並列処理などの機能を通じてAIの処理性能を向上させます。この機能により、企業は大規模なイノベーションを実現し、新しいAIアプリケーションをより早く市場に投入できます。