AIアプリケーションの拡大に伴い、従来のコンピューティングでは、AIアプリケーションの実行に必要な膨大なデータを処理しきれなくなっています。AIアクセラレーターは、AIの実行に必要なデータ処理を高速化するうえで重要な役割を果たします。
AIアクセラレーターは、独自の設計と専用のハードウェアにより、並列処理などの機能を通じてAIの処理性能を向上させます。この機能により、企業は大規模なイノベーションを実現し、新しいAIアプリケーションをより早く市場に投入できます。
AIアクセラレーターによって、レイテンシーを最小限に抑えて処理速度を向上させ、AIを本番環境で利用可能にするために必要なリソースを確保します。
反復的なタスクを自動化してリソースを解放し、オペレーションを効率化することでチームが戦略的な取り組みに集中できるようにします。
AIをデータに直接適用することで、ミッションクリティカルなデータを保護し、コンプライアンスおよび規制要件を満たします。
統合されたAIアクセラレーターにより、企業のエネルギーおよびインフラストラクチャーのコストを最適化します。
IBMは、AIアクセラレーションをお客様の重要な情報が存在するあらゆる場所に提供します。組み込まれたAIにより、インサイト、セキュリティー、アプリケーションなどを強化できます。
