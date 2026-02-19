IBM Db2 Developer Extension for VS Codeの発表

IBM Db2 Developer Extension for VS Codeは、Db2ワークフローをVS Codeに導入するため、開発者はフローを維持し、セットアップから最初のDb2クエリまでをより迅速に動きできます。
私たちは、2026年2月19日にリリースされたIBM Db2 Developer Extension for Visual Studio（VS）Codeが一般提供されたことを発表することを嬉しく思います。
開発者はVS Codeを使用していますが、Db2での開発では、接続の設定、オブジェクトの参照、SQLの記述、照会、成果を共有を行うためのツールを切り替えることがよくあります。IBM Db2 Developer Extension for VS Codeは、これらのDb2ワークフローをVS Codeに取り込むことで、開発者がフローを維持し、セットアップから最初のクエリーまでをより迅速に動きます。
拡張機能は主要なワークフローを合理化し、より迅速な成果を実現します。つまり、接続、はこちら、書き込み、実行、エクスポートをすべてVS Codeで実行できます。
1. Db2 Community Editionでより迅速に始める
開発者は、Db2 Community Editionインスタンスを作成し、すぐに使用できるサンプル・データベースおよび新しく作成されたユーザー・データベースに対してクエリーの実行を開始できます。これにより、オンボーディングが短縮され、共有環境に接続する前にローカルでのプロトタイプ作成が容易になります。
2. シンプルで繰り返しやすい接続
接続プロファイルを作成および管理できるため、開発者はプロジェクトや環境を問わず一貫してDb2インスタンスに接続できます。これにより、セットアップの手間が減り、必要に応じて開発データベース、テストデータベース、本番データベースを簡単に切り替えることができます。
3. VS Code内のオブジェクト探索
エディターでDb2データベースオブジェクトを直接参照して操作できます。スキーマとオブジェクトの検出が高速化されると、開発者は分散アプリケーションをより効率的に構築でき、コンテキストの切り替えや適切なテーブルやビューの検索に費やす時間を短縮できます。
4. より効率的なSQLオーサリング
コード補完、署名ヘルプ、構文チェック、強調表示など、日常的な開発向けのエディター支援を活用してSQLを構築します。その目標は、回避できるエラーを減らし、クエリーの作成と改良中の反復処理を高速化することです。
5. SQLを実行し、成果をすぐに使用する
SQL Queryを実行し、成果をレビューし、成果セットをエクスポートして成果を共有したり、開発の次のステップに動きたりできます。これにより、開発者がすでにコーディングしているのと同じワークスペースで、より緊密な書き込み、実行、改善ループがサポートされます。
Db2 Developer Extension for VS Codeは、開発者がDb2に接続し、データベース・オブジェクトをはこちらし、エディター内でSQLを反復する方法を合理化します。日々の開発フローとDb2の信頼できる基盤を橋渡しすることで、チームはミッションクリティカルなワークロードに必要なセキュリティー、ガバナンス、信頼性を維持しながら、開発中に迅速に動き作業を進めることができます。
違いを実際にエクスペリエンスする方法は多岐にわたります。Visual Codeマーケットプレイスにアクセスして IBM Db2 Developer Extensionをダウンロードする。Db2 Community Editionのインスタンスを作成するか、既存のDb2データベースに接続する。オブジェクトはこちらを開始し、VS Code上で直接SQLを実行する。または、Db2のドキュメンテーションでデプロイメントや主要な機能ガイド（手順、スクリプト、環境設定など）をはこちらする