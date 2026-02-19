IBM Db2 Developer Extension for VS Codeの発表

拡張機能は主要なワークフローを合理化し、より迅速な成果を実現します。つまり、接続、はこちら、書き込み、実行、エクスポートをすべてVS Codeで実行できます。

1. Db2 Community Editionでより迅速に始める

開発者は、Db2 Community Editionインスタンスを作成し、すぐに使用できるサンプル・データベースおよび新しく作成されたユーザー・データベースに対してクエリーの実行を開始できます。これにより、オンボーディングが短縮され、共有環境に接続する前にローカルでのプロトタイプ作成が容易になります。

2. シンプルで繰り返しやすい接続

接続プロファイルを作成および管理できるため、開発者はプロジェクトや環境を問わず一貫してDb2インスタンスに接続できます。これにより、セットアップの手間が減り、必要に応じて開発データベース、テストデータベース、本番データベースを簡単に切り替えることができます。

3. VS Code内のオブジェクト探索

エディターでDb2データベースオブジェクトを直接参照して操作できます。スキーマとオブジェクトの検出が高速化されると、開発者は分散アプリケーションをより効率的に構築でき、コンテキストの切り替えや適切なテーブルやビューの検索に費やす時間を短縮できます。

4. より効率的なSQLオーサリング

コード補完、署名ヘルプ、構文チェック、強調表示など、日常的な開発向けのエディター支援を活用してSQLを構築します。その目標は、回避できるエラーを減らし、クエリーの作成と改良中の反復処理を高速化することです。

5. SQLを実行し、成果をすぐに使用する

SQL Queryを実行し、成果をレビューし、成果セットをエクスポートして成果を共有したり、開発の次のステップに動きたりできます。これにより、開発者がすでにコーディングしているのと同じワークスペースで、より緊密な書き込み、実行、改善ループがサポートされます。