IBM GraniteでAIの「ブラックボックス」を開放しましょう。自信を持ってAIソリューションを構築・デプロイできます。
エンタープライズのAIにはエンタープライズ・グレードの信頼が必要です。一部のモデルは海賊版データでトレーニングされたり、バイアスを含むアウトプットを生成したりするため、信頼が重要である理由は明白です。IBM® Granite®モデルは、セキュリティー、安全性、ガバナンスを中核として構築されており、責任あるAIを構築するための自信を提供します。
Graniteモデルは、安全なエンタープライズ・デプロイメントのためにゼロから構築されています。
Granite言語モデルは、IBMモデルの出所を検証するための暗号署名機能を備えており、IBM Researchによるオープンソースのレッドチーミング・フレームワークであるARESを活用したシングルショットおよび適応型マルチターン・レッドチーミングを行っています。
Graniteの言語モデルは、安全性ポリシーとリスク分類法に従って調整されており、主要な安全性ベンチマーク全体で同様のモデルよりも優れたパフォーマンスを発揮します。IBMはまた、ガードレールとしてのGuardianモデルに加え、安全性のためのポリシー・ツールと、オープンソース・コミュニティをサポートする ARESレッドチーミング・フレームワークもオープンソース化しています。
Graniteモデルは、メタデータを追跡し、法的および倫理的クリアランスを備えた、堅牢なモデル・ガバナンス・ポリシーおよびデータ・ガバナンス・ポリシーに従います。IBM Granite言語モデルのGranite AI Management System（AIMS）は、ISO 42001認証を取得しています。Graniteは、コンプライアンス、セキュリティー、エンタープライズ・ワークフローのためにゼロから構築されています。
いつでも、どこでも、どんなAIネイティブなワークロードにもデプロイできます。Graniteモデルにネイティブに組み込まれた堅牢な安全性とセキュリティー機能に基づいて、Granite Guardianは、特殊な安全対策レイヤーを追加します。ガードレール・モデルは、あらゆるAIモデルからのプロンプトと応答のリスクを検出し、安全で責任あるデプロイメントを実現する上で役立ちます。
プロンプト、応答、エージェント型ワークフロー全体で、ハルシネーション（幻覚）、有害なコンテンツ、バイアス、ジェイルブレイクの試み、RAGの品質と精度の問題を検知し、軽減します。
Granite Guardianモデルは、GuardBenchのリーダーボードで上位10位のうち6つを占めており、ガードレール・モデルが有害なコンテンツやハルシネーションを含むコンテンツ、およびセキュリティー制御からのジェイルブレイクの試みをどれだけ効果的に検知できるかを測定しています。
IBMでは、IBM Graniteで責任を持って構築するだけでなく、責任あるオープンソースAIイノベーションをサポートするために使用するモデル、ツール、資産をオープンソース化しています。
私たちはAIを単独で保護するわけではありません。IBMは、主要な専門家や組織と緊密に連携して、Graniteの安全性とセキュリティーを継続的にテスト、検証、強化しています。
信頼性の低いWebサイトにおけるNewsGuardのグローバル・データストリームのサブセットを利用して、特定の敵対的な政府が運営するプロパガンダ・ネットワークにGranite®モデルが感染する事態を阻止します。
Meta社と共同で設立され、現在140以上の組織が加盟しているAI Allianceは、AIの安全性におけるオープンイノベーションを推進し、責任あるAI開発へのコミュニティ主導のアプローチを推進しています。