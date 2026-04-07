Graniteの信頼、安全、そしてセキュリティー

IBM GraniteでAIの「ブラックボックス」を開放しましょう。自信を持ってAIソリューションを構築・デプロイできます。

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青と緑の濃淡があるミニマルな立方体のイラスト

責任あるAIの重要性

エンタープライズのAIにはエンタープライズ・グレードの信頼が必要です。一部のモデルは海賊版データでトレーニングされたり、バイアスを含むアウトプットを生成したりするため、信頼が重要である理由は明白です。IBM® Granite®モデルは、セキュリティー、安全性、ガバナンスを中核として構築されており、責任あるAIを構築するための自信を提供します。

 責任あるAIに関する詳細 責任ある使用ガイドを読む

ゼロから構築

Graniteモデルは、安全なエンタープライズ・デプロイメントのためにゼロから構築されています。
本質的なオープンソース開発
IBM Graniteは、モデルの重みのみを公開する多くの「オープン」モデルとは異なり、寛容なApache 2.0ライセンスの下で、トレーニング・データ・ソース、方法論、アーキテクチャー上の決定を含む広範な透明性を提供します。
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モデル・オープンネス・フレームワーク
IBM Graniteは、モデルの完全性とオープン性を分類するLinux FoundationのフレームワークでクラスIIIのオープン・モデルとして認定されています。これは、多くのモデル・プロバイダーが達成していない成果です。
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業界をリードする透明性
IBMは、Stanford基盤モデル透明性指数でトップランキングを獲得しました。
レポートを読む
青、緑、灰色の濃淡がある正方形のパターンのイラスト
IBM、Graniteバグ・バウンティー・プログラムへのコミットメントを10万ドルに更新
IBMは、HackerOneを使用してGraniteのバグ・バウンティー・プログラムを更新し、エンタープライズ向けの設定で成功したジェイルブレイクを特定した場合に支払われる報奨金を最大10万ドルに更新しました。
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エンタープライズ・グレードの信頼

緑、青、白など、さまざまな色の幾何学的形状の抽象的なイラスト
セキュリティー

Granite言語モデルは、IBMモデルの出所を検証するための暗号署名機能を備えており、IBM Researchによるオープンソースのレッドチーミング・フレームワークであるARESを活用したシングルショットおよび適応型マルチターン・レッドチーミングを行っています。
緑の背景で、抽象的な幾何学的形状に描かれた黒いボールのイラスト
安全性

Graniteの言語モデルは、安全性ポリシーとリスク分類法に従って調整されており、主要な安全性ベンチマーク全体で同様のモデルよりも優れたパフォーマンスを発揮します。IBMはまた、ガードレールとしてのGuardianモデルに加え、安全性のためのポリシー・ツールと、オープンソース・コミュニティをサポートする ARESレッドチーミング・フレームワークもオープンソース化しています。
緑のさまざまな色合いが、右下隅に白い円が描かれた幾何学パターンを形成するイラスト
ガバナンス

Graniteモデルは、メタデータを追跡し、法的および倫理的クリアランスを備えた、堅牢なモデル・ガバナンス・ポリシーおよびデータ・ガバナンス・ポリシーに従います。IBM Granite言語モデルのGranite AI Management System（AIMS）は、ISO 42001認証を取得しています。Graniteは、コンプライアンス、セキュリティー、エンタープライズ・ワークフローのためにゼロから構築されています。

Granite Guardian 4.1のご紹介

いつでも、どこでも、どんなAIネイティブなワークロードにもデプロイできます。Graniteモデルにネイティブに組み込まれた堅牢な安全性とセキュリティー機能に基づいて、Granite Guardianは、特殊な安全対策レイヤーを追加します。ガードレール・モデルは、あらゆるAIモデルからのプロンプトと応答のリスクを検出し、安全で責任あるデプロイメントを実現する上で役立ちます。

 Granite Guardianをダウンロード Granite Guardianのドキュメント

包括的なリスク検知

プロンプト、応答、エージェント型ワークフロー全体で、ハルシネーション（幻覚）、有害なコンテンツ、バイアス、ジェイルブレイクの試み、RAGの品質と精度の問題を検知し、軽減します。

業界をリードするパフォーマンス

Granite Guardianモデルは、GuardBenchのリーダーボードで上位10位のうち6つを占めており、ガードレール・モデルが有害なコンテンツやハルシネーションを含むコンテンツ、およびセキュリティー制御からのジェイルブレイクの試みをどれだけ効果的に検知できるかを測定しています。

中央に黒いドアロックが付いた、グレー、グリーン、ブルーの色合いのブロックのパターンが描かれたイラスト

オープンソース・モデル、ツール、資産

IBMでは、IBM Graniteで責任を持って構築するだけでなく、責任あるオープンソースAIイノベーションをサポートするために使用するモデル、ツール、資産をオープンソース化しています。
Granite Guardian
Granite Guardian®は、プロンプト、応答、エージェント型ワークフロー全体で、ハルシネーション、有害なコンテンツ、バイアス、ジェイルブレイクの試み、RAGの品質と精度の問題を検知し、軽減します。
ARES
ARESは、IBM Graniteチームによって活用されているオープンソースのフレームワークで、開発者やセキュリティー研究者がターゲットを定義し、敵対的なペイロードを作成し、さまざまな脅威モデルの下でAIの動作を評価し、AIシステムの応答の不具合を検知することを可能にします。
Policy Tools
Policy Toolsは、生成AIアプリケーションのポリシーを定義、テスト、および適用するためのオープンソース・リポジトリです。シンプルなYAML形式を使用することで、チームはAIが言えることと言えないことを指定したり、テスト用の合成データを生成したり、ランタイム時にコンプライアンスを検証したりできます。
Granite 4.1の情報開示
Granite 4.1モデルおよびデータメタデータの情報開示は、生成アプリケーションのランタイム時にリスクベースのコントロールを通知するための簡単な抽出と解析のために、機械可読のJSONフォーマットで利用できるようになっています。
Mellea Skills Compiler
Mellea Skills Compilerは、自然言語で指定されたエージェントのスキルを強化するためのオープンソース・ツールであり、本質的により安全で、保護され、効率的です。
AI Atlas Nexus
AI Atlas Nexusは、AI関連のリスクと企業への影響を特定、評価、軽減するのに役立つ分類法およびツールです。

信頼できる協力者

私たちはAIを単独で保護するわけではありません。IBMは、主要な専門家や組織と緊密に連携して、Graniteの安全性とセキュリティーを継続的にテスト、検証、強化しています。
HackerOne

世界最大級の倫理的ハッカー・コミュニティーからの有効な調査結果に対して、最高10万米ドルの報奨金が支払われる包括的なバグ・バウンティー・プログラムです。

HiddenLayer社

現実世界の攻撃シナリオをシミュレートした高度なレッドチーミング・スプリントで、Graniteモデルの堅牢性、レジリエンス、安全性を強化します。

NewsGuard社

信頼性の低いWebサイトにおけるNewsGuardのグローバル・データストリームのサブセットを利用して、特定の敵対的な政府が運営するプロパガンダ・ネットワークにGranite®モデルが感染する事態を阻止します。
AIアライアンス

Meta社と共同で設立され、現在140以上の組織が加盟しているAI Allianceは、AIの安全性におけるオープンイノベーションを推進し、責任あるAI開発へのコミュニティ主導のアプローチを推進しています。

汎用AI行動規範

IBMは、施行期限よりも前に欧州AI規制法の遵守に取り組んでいます。

参考情報 

Graniteのドキュメンテーション
Graniteモデルの技術文書、モデル・カード、実装ガイド。
Graniteの責任ある利用ガイド
企業利用において、Graniteモデルを責任ある方法で活用する方法に関する包括的なリソース。
AIガバナンスとセキュリティーのベースライン
このベースラインは、AIプロジェクトの成熟度やリスクレベルに応じた最低要件として機能し、オープンソースのAI開発者のための基礎的なガイドとして設計されています。
安全なAI：リスクと修復
責任を持って大規模にAIモデルをデプロイするために必要となる重要なガードレールとフレームワークについて説明します。
信頼と透明性に関するIBMの原則
責任あるAI開発に関するIBMの基本原則と、信頼できるシステムを構築するためのアプローチについて説明します。
watsonx.governance
ハイブリッドクラウド環境全体におけるAIモデルの管理、監視、コンプライアンス確保のためのAIガバナンス・ツールキット。
Graniteテクニカル・ブログ
Granite 4.1言語モデルのテクニカル・ブログ。