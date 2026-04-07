エンタープライズのAIにはエンタープライズ・グレードの信頼が必要です。一部のモデルは海賊版データでトレーニングされたり、バイアスを含むアウトプットを生成したりするため、信頼が重要である理由は明白です。IBM® Granite®モデルは、セキュリティー、安全性、ガバナンスを中核として構築されており、責任あるAIを構築するための自信を提供します。