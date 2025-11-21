すべてのプライベート・エクイティのリーダーが目指すのは、保有資産全体での迅速な価値創出です。しかし、保有期間の短縮、投資家の期待の高まり、レガシー・システムの存在により、迅速な意思決定は困難です。

こうした場面でも、IBMにお任せください。プライベート・エクイティ企業およびポートフォリオ企業が、運用の複雑性を測定可能な価値に変換できるようサポートします。

AI、オートメーション、ハイブリッドクラウドを組み合わせることで、IBM Consultingは効率性と成長を加速し、EBITDAの向上、マージン拡大、より強力な投資回収戦略の策定を支援します

IBMはお客様のチームの一部として機能し、スライド資料ではなく、スケール可能で測定可能な成果を生むソリューションを共創します。適切なテクノロジーと成果という共通の目標に向かって進むことで、保有資産全体にわたって価値を実現できるようにします。