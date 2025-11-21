プライベート・エクイティ向けコンサルティング

AIとハイブリッドクラウドを活用したIBMのプライベート・エクイティ向けコンサルティングの専門知識により、ポートフォリオの成長、効率化、そして投資回収の準備を加速できます。

より賢明なポートフォリオ、より高いリターン

すべてのプライベート・エクイティのリーダーが目指すのは、保有資産全体での迅速な価値創出です。しかし、保有期間の短縮、投資家の期待の高まり、レガシー・システムの存在により、迅速な意思決定は困難です。

こうした場面でも、IBMにお任せください。プライベート・エクイティ企業およびポートフォリオ企業が、運用の複雑性を測定可能な価値に変換できるようサポートします。

AI、オートメーション、ハイブリッドクラウドを組み合わせることで、IBM Consultingは効率性と成長を加速し、EBITDAの向上、マージン拡大、より強力な投資回収戦略の策定を支援します

IBMはお客様のチームの一部として機能し、スライド資料ではなく、スケール可能で測定可能な成果を生むソリューションを共創します。適切なテクノロジーと成果という共通の目標に向かって進むことで、保有資産全体にわたって価値を実現できるようにします。
ユースケース
取引実行支援と価値創造

デューデリジェンスから投資回収まで、IBMは迅速に価値を発見し、提供するお手伝いをします。テクノロジーおよびAIの準備状況評価を素早く実施し、買収の前後における業務効率性の改善余地を把握し、明らかにします。買収後の「バリュー・ブリッツ」プログラムでは、SG&Aの迅速な最適化を実現し、成果に連動したインセンティブ型の料金体系により、お客様の成功に合わせてIBMも成果を得られる仕組みを提供します。
AIを活用したビジネス・オペレーション

データをパフォーマンスに変換しましょう。IBMは、ポートフォリオ企業が財務、調達、HRの業務を自動化できるよう支援し、コスト削減、決算サイクルの短縮、予測精度の向上を実現します。業務のあり方を再考し、コスト削減の機会を見つけ、資本を解放し、短期間で積み上がる測定可能な成果によって成長を促進することができます。

中堅企業向けクラウド・モダナイゼーション

よりスマートに拡張しましょう。ポートフォリオ企業には、複雑さや高コストを伴うエンタープライズ全体の刷新なしで利用できる、最新のインフラストラクチャーが必要です。IBMは、無駄のないチーム向けに設計されたハイブリッドクラウドおよびアプリケーションのモダナイゼーションを実現します。迅速に導入でき、管理が容易で、ROI（投資収益率）を確認できる体制を構築できます。

信頼できるパフォーマンス

IBM

財務業務コストを40％削減し、ベンダー費用も70％削減しています。これらは、現在お客様に提供している同じAIプレイブックを活用して実現しています。
Dun and Bradstreet

Dun & Bradstreet社のサービスを利用する顧客は、サプライヤーリスク評価にかかる時間を10％以上短縮しました。
Riyadh Air

リヤド航空がAIで生産性向上を実現
Coca-Cola Europacific Partners社

AIを活用した調達の最適化により、4,000万米ドル以上の効果を生み出しています
AccorInvest社

モダナイズされた財務システムにより、キャッシュフローの予測と報告が改善され、決算処理のスピードが向上しました。
エキスパートの紹介 Neil Dhar John Winn Manish Goyal Monica Proothi Yogi Goyal

プライベート・エクイティの動向

AIプロジェクトから利益へ：エージェント型AIはいかに収益を維持できるのか レポートを読む
Monica Proothiの顔写真
財務分野でAIを活用する — 財務におけるAIの可能性を引き出す方法はこちら
CEOスタディ2025
最高AI責任者（CAIO）が複雑さを突破し、新たな価値創出の道を切り開く方法
受賞歴と評価 IBMは、単なる技術提供にとどまらず、測定可能なビジネス成果で世界的に評価されています。
Everest Group AIおよびGenerative AI Services PEAK Matrix 2024

IBMは、業界特化型アクセラレーターと成果重視の提供手法を用いて、パイロット段階から本番運用まで生成AIの導入範囲を拡大させるリーディングカンパニーとして評価されました。

2025年度Gartner Magic Quadrant：財務・会計BPO部門

IBMは、財務ワークフロー全体に生成AIを組み込み、3万名以上の財務担当者とともにコスト効率を向上させたことが評価されました。

HFS Horizons：Generative Enterprise Services 2025

IBM Consultingは、生成AIを活用して企業の業務を再構築し、新たなビジネス価値を創出したとしてマーケット・リーダーに選出されました。

関連ソリューション ビジネス・オペレーション・サービス

IBMビジネス・オペレーション・ソリューションから得られるAI駆動型の洞察を活用して、デジタル・トランスフォーメーションを加速し、運用効率を高め、コストを削減します。

IBMコンサルティングは、企業が責任ある拡張性の高いAI戦略を構築できるよう、データとAIに関する専門的なコンサルティング・サービスを提供します。

IBM® watsonx Orchestrateは、タスクを自動化し複雑なプロセスを単純化することで企業を強化する生成AIと自動化のソリューションです。

