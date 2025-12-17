保険業務コンサルティング

IBMの保険業務向けサービスでは、保険会社の皆様の基幹業務の再構築と変革をエージェント型AIで支援します。効率を高め、リスク管理を強化し、顧客体験とブローカー・エクスペリエンスを高めることができます。IBM Consulting®は、豊富な業界知識、AI、オートメーション機能、信頼性の高いデータ、ガバナンス基盤により、保険契約管理、引き受け業務、保険金請求を効率化します。よりスマートな意思決定と測定可能な成果を実現できます。

これは単なる既存のプロセスの自動化ではありません。AIを活用した再発明のプロセスです。この方法で、ワークフローがより簡素になり、ユーザーのニーズにより良く対応できるようになる一方で、人間の意思決定も迅速かつ質の高いものとなります。パフォーマンスは飛躍的に向上し、ビジネス上の成果を持続的に高めるられるようになります。

IBMは、高い実績と既存のシステムにシームレスに統合可能なソリューションにより、保険会社の信頼できるパートナーとして、ダイナミックで規制の厳しい市場をリードできるようサポートします。