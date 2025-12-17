保険業務コンサルティング

AIを活用したトランスフォーメーションで保険業務を再構築
IBMの保険業務向けサービスでは、保険会社の皆様の基幹業務の再構築と変革をエージェント型AIで支援します。効率を高め、リスク管理を強化し、顧客体験とブローカー・エクスペリエンスを高めることができます。IBM Consulting®は、豊富な業界知識、AI、オートメーション機能、信頼性の高いデータ、ガバナンス基盤により、保険契約管理、引き受け業務、保険金請求を効率化します。よりスマートな意思決定と測定可能な成果を実現できます。
これは単なる既存のプロセスの自動化ではありません。AIを活用した再発明のプロセスです。この方法で、ワークフローがより簡素になり、ユーザーのニーズにより良く対応できるようになる一方で、人間の意思決定も迅速かつ質の高いものとなります。パフォーマンスは飛躍的に向上し、ビジネス上の成果を持続的に高めるられるようになります。
IBMは、高い実績と既存のシステムにシームレスに統合可能なソリューションにより、保険会社の信頼できるパートナーとして、ダイナミックで規制の厳しい市場をリードできるようサポートします。
保険金請求処理、引き受け業務、保険契約管理の迅速化、コスト削減、コンプライアンスの確保が可能です。ワークフローをデジタル化し、対象を拡大して、サービス品質を高めましょう。
保険証券や保険金請求の処理だけではありません。AIを使用して顧客のニーズを理解し、顧客とのやり取りを変革して、パーソナライズされた意味のあるつながりを築きます。
顧客体験を高め、引き受け業務、契約獲得、更新業務を簡素化および迅速化することで、収益を拡大します。
AIによる意思決定サポートを活用して、保険金請求を迅速かつ正確に処理しましょう。従業員が複雑なケースに取り組み、SLAを遵守し、顧客体験を高められるよう支援します。継続的なトレーニングにより精度と応答性を高め、業務における優れた俊敏性を実現できます。
watsonx®とAIアシスタントにより、引受の精度を高め、リスクを最小限に抑えましょう。複数のデータ・ソースから取り出した複雑なデータを迅速に分析することで、データに基づいたスピーディーな意思決定を実現します。リスク選択、保険料、契約条項を、貴社の戦略に合わせて容易に調整できます。
エージェント型AIと統合型プラットフォームで保険契約管理を変革しましょう。代理店サポート、カスタマー・サービス、請求、契約更新、給付内容の更新など、さまざまな業務をエンドツーエンドで合理化します。保険の発行、契約者貸付、解約、保険内容の変更、保険料管理、契約の終了の各業務を、高い精度と効率を保ちつつ簡素化します。
不備と適合性の確認を目的とした申込内容の審査、見積作成、保険契約の設定まで、フロントエンド業務を最適化して、成長を促進します。インテリジェントな自動化機能を活用して主なやり取りを管理し、シームレスなオンボーディングを実現することで、初期段階から精度、コンプライアンス、顧客満足度を高めることができます。
保険数理の監視、エクスポージャー管理、財務の照合にインテリジェントな管理機能を導入して、組織を強化しましょう。高度な分析で、リスク・モデリング、テスト、自己資本比率にかかわる業務を簡素化します。AML監視、OFACリストの検索、苦情処理や規制報告など、コンプライアンスに関するさまざまなワークフローを自動化することで、透明性、精度、高い信頼性を確保できます。
デザイン思考、アジャイル、DevOpsなど、IBM独自のエンドツーエンドのフレームワークにより、さまざまなソリューションをシームレスに発案、構築し、測定や反復を繰り返しながら、拡張していきます。当社のアプローチは、既存のシステムと統合し、現在の投資の価値を最大化するように設計されています。お客様のチームと、ビジネス、デザイン、テクノロジー分野の多様なIBMのエキスパートとのパートナーシップを通じて、迅速な価値実現を達成し、最先端テクノロジーを導入してください。
IBMは、HFS Horizons Insurance Services 2025レポートで、保険システム全体のトランスフォーメーションを推進していることが評価され、マーケット・リーダーに選出されました。このたびの成果は、データ、AI、ハイブリッドクラウドを活用して、優れた成長率と運用効率を実現し、エンドツーエンドで価値を提供してきた結果です。
IBM Consultingは、AI、Red Hat® OpenShift®、Cloud Acceleratorを活用して、Microsoft Cloudを最適に活用し、ビジネスの成功を推進できるようお客様を支援します。
AWS社とIBMは、AWSへの顧客向けソリューションの導入を専門とし、豊富な経験を持つ専門家チームを共同で結成しています。IBMは、既存のワークフローのAWS Cloudへの移行、クラウドネイティブ・アプリケーションの開発、AWS Cloud環境の管理などを支援します。
Celonis社とIBMは、データ主導のインテリジェンスと予測可能性をデジタル・プロセス・ツインで実現しました。これらは、財務データに基づいたプロセスに関する洞察を視覚化して提供することで、企業のお客様が運用モデルを再構築し、ビジネス上の意思決定を改善できるようにします。
IBMとUiPathは、RPAとdigital business automationの強みを組み合わせ、有人・無人チャットボットから完全なworkflow、意思決定、コンテンツ管理まで、1つのシームレスなソリューションでスケーラブルで安全なオートメーションを提供します。
IBMは豊富な業界知識を備え、インテリジェントな自動化に取り組んでまいりました。KYC、融資、貿易金融など、銀行業務のモダナイゼーションをお手伝いします。お客様は当社と共同で開発したクラウド対応ソリューションの活用により、ゼロタッチ・プロセスの普及、規制準拠の改善、顧客満足度の向上を図っています。
アウトソーシング・サービスに対するIBMの最新アプローチは、クラウド・ベースの自動化とAIを組み込んだフルタイムの運用ワークフローをお客様が再構築できるように支援する、体験型の共創アプローチから始まります。
IBMの金融サービス向けコンサルティングは、銀行がモダナイゼーションを通じて競争優位を確立できるよう支援します。AIを活用した基幹業務の変革とアジャイルな決済を基盤に、成長、コンプライアンス、コストの最適化を重視することで、バックオフィスの効率化から、フロントオフィスの卓越への移行をお手伝いします。