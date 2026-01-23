AIを拡張して、より迅速な価値創造を実現
現在、多くの企業が、アシスタント、エージェント、オートメーションを通じてAIを使用していますが、実際のメリットはまだ得られずに苦労しています。多くの場合、取り組みは断片化されたままになり、連続性に欠けるワークフロー、サイロ化されたデータ、一貫性のないガバナンスにより、AIを拡張し、成果を信頼し、AI投資からROIを実現することが困難になります。
IBM® Enterprise Advantageは、そのような状況を変えるために役立ちます。これは、拡張性と迅速な価値実現のためにエンタープライズAIプラットフォームを構築および運用するサービスです。エンタープライズAIに構造、コンテキスト、実行をもたらすことで、必要なものを統合しながら、孤立したユースケースから既存のテクノロジーによる大規模に成果へと転換する上で役立ちます。
このトランスフォーメーションが企業全体にもたらす変化：
断片化されたプロセスを、ビジネス・コンテキストをエンド・ツー・エンドで保持するエージェント型ワークフローに変換し、データと分野固有のニュアンスを取り入れた精度を実現します。
最適なビルド環境を念頭に置いて、コードの生成、テスト、デプロイメントを処理する自律的なワークフローを通じて、ITの提供を加速します。
従業員が企業の知識を正確に活用できるようにし、信頼と採用を促進すると同時に、より優れた意思決定を可能にします。
リアルタイムの顧客フィードバックを統合し、プロトタイピングを自動化し、最初から品質とコンプライアンスを埋め込むことで、より多くのアイデアをより迅速に市場に投入できます。
AI搭載のセルフサービス・エクスペリエンスの設計、デプロイ、拡張を、エンタープライズに組み込まれた制御で実現します。
顧客は、Webサイトやアプリにアクセスするとき、製品の詳細、注文状況、問題解決のサポートを求めている場合でも、迅速な回答を期待しています。
このデモでは、IBM Enterprise Advantageで構築されたエージェント型セルフサービス顧客体験で、インテリジェントなアシスタントが質問に答え、製品を推奨し、問題を解決する方法について説明します。また、企業はブランド・ボイス、精度、コスト、ガバナンスを制御できるようになります。
コードを書くことなく、AI搭載ドキュメント・ワークフローを構成、トレーニング、操作できます。
チームは入札を発表し、複数のベンダーから入札を受け取り、大量の契約をレビューして料金体系、条件、コンプライアンスを評価します。
このデモでは、IBM Enterprise Advantageのエージェント型アプリ・サービスを使用して構築されたエージェント型ドキュメント処理によって、チームが入札応答と契約をより速く、より確実に、構造化された使用可能なデータに変換する方法を示します。
人間による監督手順が組み込まれた、AI搭載の規制報告ワークフローを構築、構成、運用できます。
規制報告では、チームが数千ページに及ぶソース文書をレビューし、規制要件を満たす構造化されたレポートに編集する必要があります。
このデモでは、IBM Enterprise Advantageで構築されたエージェント型規制オーサリングによって、エージェント型AI、自動レビュー、人間による検証を通じて、チームが規制対応レポートをより迅速に作成し、正確さと信頼性を実現する方法を示しています。
自ら学習し最適化するエージェント型ワークフローを通じて1
自己管理の開発エコシステムを通じて1
意思決定の品質を大幅に向上させながら、価値の高い仕事を実現1
成功するデジタル製品の増加1
専門家とエンジニアが、お客様のAIプラットフォームや特定のエージェント、およびエージェント型アプリケーションを構築、デプロイ、カスタマイズ、管理します。IDC社、Gartner社、Everest Group社によって認められたIBM® Consultingは、AIおよび生成AIサービスのリーダーです。
人間とデジタルワーカーのハイブリッド・チームを実現する、分野および業種・業務固有のエージェントとエージェント型アプリケーションのコレクション。これらの事前構築されたワークフローは、最も重要なビジネス・プロセスにおいて80%有利なスタートを切り、継続的に最適化され、あらゆる環境にデプロイできます。
独自の専門的コンテキスト、オーケストレーション、ガバナンスを埋め込むあらゆるユースケースやユーザーにインテリジェンスをもたらす、オープンなAIプラットフォームを構築しました。Enterprise Advantageを通じて、このモジュール式プラットフォームのマルチベンダー・テクノロジーを利用し、すべてお好みのAI環境でAIを拡張できます。IBMがこれを使用して、毎日150,000人近くのコンサルタントをサポートしているという事実が、これを証明しています。
IBMは、AWSプレミア・コンサルティング・パートナーとして、Amazon Connectプラットフォームを使用するコンタクト・センターのモダナイズと拡大を支援し、AWSクラウド上でAI、ML、オートメーションのソリューションを統合します。
当社のコンサルタントがAIアシスタント、エージェント、アプリケーションを活用して、お客様の最も重要な取り組みにおいて測定可能な価値をより迅速かつ大規模に提供できるようにするプラットフォームです。
AI統合サービスで価値を創出します。業務を変革し、持続的な収益を生み出すエンドツーエンドのエージェント型AIワークフローを構築します。
IBMの人工知能（AI）サービスとコンサルティングが、どのように企業向けAIを実装および拡張して、組織のワークフローを改革するかをご覧ください。
IBMのデータおよび分析コンサルティング・サービスがデータの可能性を最大限に引き出すため、お客様はAIまたはエージェントの労働力を活用して、組織を未来へと導くことに専念できます。
IBM ConsultingのThiru VenkatachalamがAI、データ、ハイブリッドクラウドについて語ります。