現在、多くの企業が、アシスタント、エージェント、オートメーションを通じてAIを使用していますが、実際のメリットはまだ得られずに苦労しています。多くの場合、取り組みは断片化されたままになり、連続性に欠けるワークフロー、サイロ化されたデータ、一貫性のないガバナンスにより、AIを拡張し、成果を信頼し、AI投資からROIを実現することが困難になります。

IBM® Enterprise Advantageは、そのような状況を変えるために役立ちます。これは、拡張性と迅速な価値実現のためにエンタープライズAIプラットフォームを構築および運用するサービスです。エンタープライズAIに構造、コンテキスト、実行をもたらすことで、必要なものを統合しながら、孤立したユースケースから既存のテクノロジーによる大規模に成果へと転換する上で役立ちます。

このトランスフォーメーションが企業全体にもたらす変化：