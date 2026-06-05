エージェント型AIによる医療ワークフローの効率化

ViClinicは、IBM watsonx Orchestrateを活用して、患者ジャーニー全体にわたるケア、データ、およびオペレーションを連携しています
医療システムは、受付、文書作成、承認手続き、ケア調整、および請求業務において、相互に連携していないプロセスに依存しています。プロバイダーにとっては大きな管理負担となり、患者にとっては医療へのアクセスの遅延につながります。医療テクノロジー企業であるViClinicは、臨床上の意思決定やコンプライアンスを損なうことなく、エンドツーエンドのケア・ワークフローを効率化するという業界の重要な課題に取り組みました。医療のような厳しく規制された業界では、不完全な受付データやコーディング・エラーといった小さな非効率であっても、遅延、保険請求の却下、および患者体験の低下につながる可能性があります。AIの導入が加速する中で、課題は単にインテリジェンスを導入することではなく、実際の臨床ワークフロー全体にわたって、安全かつ大規模に運用できるようにすることでもあります。
ViClinicはIBMと連携し、統制されたエージェント型AIを医療ワークフローに直接組み込みました。IBM watsonx Orchestrateを活用して、ViClinicは、受診前受付から臨床文書作成、ケア調整、事前承認、コーディング、請求、およびフォローアップに至る患者ジャーニーの主要な段階を支援する複数のAIエージェントを開発しました。
これらのエージェントは IBM watsonx.aiを通じて管理される基盤モデル上で実行され、コンプライアンス、監査可能性、および人による監督を支援するために、IBM watsonx.governanceによって統制されています。これにより、臨床医が意思決定の主導権を維持しながら、AIが臨床ワークフローの中で機能することが可能になります。
リアルタイムでコンテキストを認識するワークフローを実現するために、ViClinicのAgentic Healthcare Operating System（AHOS）は、IBM watsonx.dataの機能とViClinic独自のデータ・サービスを、IBM Cloudおよび Microsoft Azure上のインフラストラクチャーと組み合わせたハイブリッド・アーキテクチャーを通じて、臨床データとオペレーション・データを統合しています。この統合層は、患者、医療提供者、および支払者のプロセスを接続し、手作業による断片化されたワークフローを、連携されたAI支援型オペレーションへと変革します。
統制されたAIエージェントを臨床ワークフローに直接組み込むことで、ViClinicは、管理負担を軽減しながら、受付からケア提供までのプロセスを迅速化できるよう医療提供者を支援しています。受診前エージェントは、受付情報の完全性と承認取得の準備状況を向上させ、患者へのケア提供までの時間短縮を支援します。診療中には、AI支援型文書作成によって手作業による記録作成に費やす時間が削減され、臨床医は患者により集中できるようになります。
収益サイクル・プロセスでは、AI支援型の医療コーディングと構造化された文書作成によって、保険請求提出時の記載漏れが減少し、より正確な償還と却下件数の削減を支援します。初期指標では、収益獲得の向上および管理業務の非効率性の削減が示されています。最も重要なのは、ViClinicのAHOSが、共有された臨床コンテキストを通じて、患者、医療提供者、および支払者のワークフローを接続していることです。この統合によって、受付、文書作成、承認、請求、およびフォローアップが効率化され、より連携され、コンテキストを認識したケアが可能になります。これにより、最終的には患者体験が向上し、より良い臨床成果の実現を支援します。IBMをテクノロジー・パートナーとして、ViClinicは、これらの機能を医療システム全体へ拡張するために、プラットフォームの進化を続けています。
ViClinicは、臨床ワークフローの効率化を目的としたエージェント型AIソリューションを開発する医療テクノロジー企業です。このプラットフォームは、規制の厳しい医療環境向けに設計された統合実行層を通じて、患者、医療提供者、および支払者を接続します。
© Copyright IBM Corporation。2026年5月。
IBM、IBMのロゴ、IBM Cloud、watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、およびwatsonx Orchestrateは、世界中の多くの国で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の設定や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。