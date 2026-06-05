エージェント型AIによる医療ワークフローの効率化

統制されたAIエージェントを臨床ワークフローに直接組み込むことで、ViClinicは、管理負担を軽減しながら、受付からケア提供までのプロセスを迅速化できるよう医療提供者を支援しています。受診前エージェントは、受付情報の完全性と承認取得の準備状況を向上させ、患者へのケア提供までの時間短縮を支援します。診療中には、AI支援型文書作成によって手作業による記録作成に費やす時間が削減され、臨床医は患者により集中できるようになります。

収益サイクル・プロセスでは、AI支援型の医療コーディングと構造化された文書作成によって、保険請求提出時の記載漏れが減少し、より正確な償還と却下件数の削減を支援します。初期指標では、収益獲得の向上および管理業務の非効率性の削減が示されています。最も重要なのは、ViClinicのAHOSが、共有された臨床コンテキストを通じて、患者、医療提供者、および支払者のワークフローを接続していることです。この統合によって、受付、文書作成、承認、請求、およびフォローアップが効率化され、より連携され、コンテキストを認識したケアが可能になります。これにより、最終的には患者体験が向上し、より良い臨床成果の実現を支援します。IBMをテクノロジー・パートナーとして、ViClinicは、これらの機能を医療システム全体へ拡張するために、プラットフォームの進化を続けています。