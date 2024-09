銀行がIT業務を親会社から分離したり、事業の一部を売却したりする場合、あらゆるネットワークを細心の注意を払って移行する必要があります。移行が計画どおりに進まない場合、結果として、顧客への対応、業務の遂行、規制の順守、企業としての評判に重大な影響が生じる可能性があります。 2015年、The Co-operative Bankはまさにそのような状況に直面しました。同行は、小売、保険、その他の市場でさまざまな事業を展開するグループ企業であるThe Co-op Groupの子会社として成長してきました。The Co-op Groupにはアプリケーション、情報リポジトリー、テクノロジー管理を共有するという戦略があり、The Co-operative BankのITシステムはこのグループ企業の他のネットワークと緊密に絡み合っていました。 The Co-operative BankがThe Co-op Groupから分離されると、この戦略は変更されました。同行は、このグループ企業のITサービスへの依存度を低減し、独自のITシステムを管理する必要があったのです。このような分離を効率的に実現するには、大規模な変革プログラムが必要でした。 The Co-operative Bankは、当時、英国の銀行業界で注目を集めていたIT関連の問題を受け、プログラムに関する規制当局の精査レベルが非常に高くなるであろうと認識していました。その結果、リスクを軽減するために、計画、準備、実行におけるあらゆる側面を効率的に管理する必要がありました。 The Co-operative BankのITチームは、独自のアプリケーションとインフラストラクチャーを把握していましたが、専門知識は主に運用上のものでした。システムの構築、保守、文書化において、同行はそれらのシステムが日常的な銀行業務という計り知れないほどのプレッシャーに確実に対処できるようにすることに重点を置いていました。 変革プログラムによって、さらなる課題が提起されました。The Co-operative BankのシステムとネットワークをThe Co-op Groupのその他のインフラストラクチャーから分離すれば、それらをまったく新しい環境、つまり新しいデータセンター、新しいサーバー、新しいネットワーキング、新しい運用モデルに移行することになります。こういった大規模な変更を実施すれば、未定義の動作や予測不能な影響が発生するリスクが高まります。何十万人もの顧客の金融データが危険にさらされるため、同行は何事にも万事を期さなければなりません。 「IT分離プロジェクトは当行の将来にとって不可欠でしたが、お客様に対する責任は常に最優先事項です」と、The Co-operative Bankの最高執行責任者であるChris Davis氏は説明しています。「当行は、顧客体験に一切影響を与えずにこの変革を実現できるという揺るぎない自信を持つ必要がありました。そのため、IBMとの提携を選びました。IBMは、大規模な銀行移行プロジェクトにおいて十分な専門知識を持ち、そうした確信を当行に与えてくれる唯一の組織でした」

大規模な移行作業 The Co-operative Bankは顧客サービスに影響を与えずに、250以上のアプリケーションと800台以上のサーバーを移行 100%の成功率 移行の成功率100%を達成

IBMは、他では見られないレベルの移行に関する専門知識を提供してくれました。...解決できない問題にぶつかったとき、システムの隅々まで知り尽くし、迅速に対応できる人材が必要です。IBMはそれを提示してくれたのです。 Mark Record Former IT & Change Director The Co-operative Bank

IBMと共に実現した変革プログラムにより、IT戦略の管理を可能にした独立したアーキテクチャーを構築することができました。 Andrew Bester Chief Executive Officer The Co-operative Bank