TargetグループがIBM Powerプラットフォームでパフォーマンス、信頼性、セキュリティーを強化
Targetグループは、金融サービス、政府、保険などの分野にわたってクライアントにサービスを提供する、主要なビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）プロバイダーです。顧客基盤の拡大とワークロードの増加に伴い、同社のレガシーITインフラストラクチャーは逼迫の兆しを見せ始めました。システムは高まるパフォーマンス要求に対応しきれず、ダウンタイムの発生、処理速度の低下、潜在的なセキュリティー脆弱性といったリスクが増大していました。
セキュアで常時稼働するサービスを提供することが評判維持に極めて重要な同社にとって、この問題は深刻な脅威となっていました。Targetグループは、増大する需要に対応し、高可用性を確保し、厳格なセキュリティー要件を満たしつつ、進行中の業務を中断させない、モダンで拡張性のあるインフラストラクチャーを必要としていました。
システム性能向上を実現した比率
サービス提供を加速し、バッチ処理時間を短縮した割合
インフラストラクチャーをモダナイズするために、TargetグループはIBMビジネス・パートナーであるRecarta IT社と提携し、プライベートクラウド構成でIBM Power10プラットフォームを導入しました。このソリューションIBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacityにより、リアルタイムのワークロード需要に基づくダイナミックなスケーリングが可能になりました。さらに、このソリューションにはクラスター構成のIBM FlashSystem 7300ストレージとIBM SAN Volume Controllerが含まれており、高可用性とシームレスなデータ管理を実現しました。
移行は中断を最小限に抑えるよう綿密に計画され、その結果は即座に表れました。新しい環境は従来システムの約3倍のパフォーマンスを発揮し、バッチ処理時間を40％削減しました。組み込みの冗長性、セキュアブート、暗号化により、このソリューションはTargetグループがミッションクリティカルなワークロードを自信を持って支えるために必要なレジリエンスとセキュリティーを提供しました。
インフラストラクチャーをアップグレードしたことで、Targetグループはパフォーマンス、稼働時間、セキュリティーを大幅に向上しました。IBM Powerプラットフォームの「シックスナイン」可用性 ― 99.9999％の稼働時間1 ― により、途切れのないサービス提供が確保され、継続的な運用に依存するクライアントにとって不可欠な基盤となっています。
その結果、Targetグループは次を実現しました。
「ビジネスに極めて重大なこのプロジェクトでTargetグループに選ばれたことは、同社とのパートナーシップの強さを示しています。このプロジェクトを期限内・予算内で、かつ業務への影響を最小限に抑えて提供できたことを大変うれしく思います」。– Phil Hyams氏、Recarta IT社、グローバル・セールス・ディレクター
IBM Power10プラットフォームのデプロイメントが成功したことを受け、TargetグループはIBMとともに3件の新しい概念実証（POC）イニシアチブを開始しました。これらのイニシアチブは、最初のトランスフォーメーションで得られた勢いを基盤に、パフォーマンス、拡張性、サービス提供を最適化する新たな機会を探求することを目的としています。このコラボレーションは、TargetグループがIBMを長期的なイノベーション・パートナーとして信頼していることを示しています。
TargetグループはTech Mahindra社の一員で、30社以上の大手金融サービス企業や公共部門の組織にサービスを提供する、英国拠点のBPOおよびデジタル・トランスフォーメーションのスペシャリストです。Targetグループは1,700億ポンドの資産を管理し、1,900万件の顧客口座にサービスを提供しています。45年以上の経験を持つ同社は、金融行為監督機構（FCA）の規制に準拠したソリューションを提供し、業務を効率化するとともに顧客体験を向上させています。
Recarta IT社は、エンタープライズ向けサーバーおよびストレージ環境の設計、デプロイ、管理を専門とする、受賞歴のあるIBMビジネス・パートナーです。金融サービス、製造業、公共部門、小売業を含む300以上の組織にわたるグローバルなクライアント基盤を持ち、レジリエンス、コンプライアンス、パフォーマンスに重点を置いたビジネスに不可欠なインフラストラクチャー・ソリューションを提供しています。ハイブリッド・クラウドおよびAIワークロードにおける深い専門知識で高く評価されており、さまざまな規制環境や地域で事業を展開するお客様を支援しています。
1. 単一のPower E1180システムにおける計画外ダウンタイムに基づいています。詳細はPower11 Processor-Based Systems RAS（セクション「99.9999％の稼働率」参照）を確認ください。https://www.ibm.com/downloads/documents/jp-ja/10a99803d9afd776
