インフラストラクチャーをアップグレードしたことで、Targetグループはパフォーマンス、稼働時間、セキュリティーを大幅に向上しました。IBM Powerプラットフォームの「シックスナイン」可用性 ― 99.9999％の稼働時間1 ― により、途切れのないサービス提供が確保され、継続的な運用に依存するクライアントにとって不可欠な基盤となっています。

その結果、Targetグループは次を実現しました。

一貫したワークロードの可用性により顧客満足度を向上

サービス提供範囲を拡大し、不安のない新規顧客の受け入れ

先進的なセキュリティー機能により100％の脅威軽減を達成

一括処理時間を40％削減

全体的なシステム性能を約3倍に向上

「ビジネスに極めて重大なこのプロジェクトでTargetグループに選ばれたことは、同社とのパートナーシップの強さを示しています。このプロジェクトを期限内・予算内で、かつ業務への影響を最小限に抑えて提供できたことを大変うれしく思います」。– Phil Hyams氏、Recarta IT社、グローバル・セールス・ディレクター

IBM Power10プラットフォームのデプロイメントが成功したことを受け、TargetグループはIBMとともに3件の新しい概念実証（POC）イニシアチブを開始しました。これらのイニシアチブは、最初のトランスフォーメーションで得られた勢いを基盤に、パフォーマンス、拡張性、サービス提供を最適化する新たな機会を探求することを目的としています。このコラボレーションは、TargetグループがIBMを長期的なイノベーション・パートナーとして信頼していることを示しています。