スタジアム、空港、エンターテイメント会場では、毎日何百万もの顧客とのやり取りが発生しています。しかし、デジタルビジネスとは異なり、チケットの購入と出発の間に何が起こるかを理解することはほとんどありません。顧客が会場に入ると、アイデンティティー、場所、取引、運用イベントが分断され、パーソナライゼーション、運用効率、収益増加が制限されます。若いオーディエンスは、パーソナライズされたエクスペリエンス、リアルタイムのオファー、スムーズなナビゲーションを期待しています。オンライン体験でも同じシームレスなインテリジェンスです。しかし、ほとんどの会場運営者は、現実の顧客の状況を把握できていません。ロイヤルティー・システム、チケット発行プラットフォーム、POSターミナル、モバイル・アプリケーションはサイロ化されています。顧客は、あるシステムでチケットを予約し、別のシステムでプロモーション・オファーを受け取り、3つ目のシステムでチェックインして、さらに、それが誰で、どこにいるのか、何が必要なのかを統一的に理解していない別のシステムでホットドッグを購入する場合があります。

その影響は現実的です。会場は収益機会を失ってしまいます。個々の顧客に合わせたオファーのパーソナライズや、イベントに参加する可能性のある人の予測、リピート訪問の要因の測定ができないためです。スタッフは能動的ではなく事後的に業務を遂行します。スポンサーはインプレッションを受け取りますが、インパクトの証拠は得られません。そして会場はベンダーとの関係に縛られており、生成した顧客データを所有することができません。

ストリーミング・サービスやホーム・エンターテイメント、その他の会場での競争が激化する中、インテリジェントでパーソナライズされたエクスペリエンスをその場で提供する能力がビジネスにとって不可欠となっています。

Spark Compassは、デジタル・チャネルが達成しているのと同じパーソナライゼーション、リアルタイム・インテリジェンス、顧客理解を物理的な会場で実現できるとしたらどうでしょうか？

