Spark Compassが物理的な施設をリアルタイム・データ・システムへと変革する方法

データ取り込み層（図中のピンク色のボックス）は、API、イベント・ストリーミング、リアルタイム処理をサポートしています。Spark Compassでは、ストリーム・イベントは位置情報の変更、待ち行列の状況、センサーのしきい値、チケットのスキャン、決済イベント、ユーザー設定の更新などを表す場合があります。データ取り込み層は、これらのイベントを検証し、プラットフォームの後続の処理に利用できるよう準備します。

コンテキスト・エンジンは、図ではデータ取り込み層の下に配置されています。コンテキスト・エンジンは、各イベントにID、位置情報、時刻、アクティビティーの4つの中核シグナルを付加します。IDは、必要以上の個人データを収集することを意味するものではありません。空港の例では、旅行者がフライト番号を任意で登録することで、プラットフォームは推測に頼ることなく、役立つ搭乗口案内を提供できます。

IBM watsonx.dataは、このアーキテクチャーにおける統合データ層として機能します。プロファイル、イベント・データ、トランザクション、および履歴データを、分析とAIのための共有レイヤーに統合します。

フェデレーテッド・クエリーは、このアーキテクチャー・パターンの重要な要素です。フェデレーテッド・クエリーを使用すると、データを新しいリポジトリーにコピーすることなく、データが保存されている場所でそのままクエリーを実行できます。Spark Compassにとって、このアプローチにより、特に施設データがモバイル・アプリ、チケット管理、CRM、決済、センサー、運用システムにまたがる場合に、統合コストを削減し、導入期間を短縮するとともに、データ重複のリスクを低減できます。

IBM watsonx.aiはAIとエージェントの層をサポートします。Spark Compassは、この層をAIエージェント、レコメンデーション、予測分析、コンテンツ生成、および対話型エクスペリエンスに活用しています。

IBM Watsonx Assistantはは、AIコンシェルジュ、情報を収集するインテリジェントなタスク指向フロー、ユーザーへの応答、ユーザーに代わってトランザクションを実行する機能など、高度な対話型エクスペリエンスをサポートします。Spark Compassでは、対話層は、独立したチャットボットとして動作するのではなく、レコメンデーション層や運用層と同じコンテキスト・エンジンを利用できます。

IBM watsonx Orchestrateは、オーケストレーション層を提供します。Spark Compassのアーキテクチャーでは、オーケストレーションによってイベントがワークフローへと変換されます。例えば、旅行者への通知、スタッフ・タスクのトリガー、オファー・フローの開始、インシデントのエスカレーション、別のエンタープライズ・システムへのコンテキストの受け渡し、また、旅行者がターミナル内を移動する際に関心のある製品やサービスを知らせることなどが行われます。Orchestrateは、Spark CompassがAIシステムを監視し、コンプライアンスをサポートするとともに、データ品質、アクセス、およびリネージに関する管理を維持できるよう支援します。この機能により、施設運営者は、AIを活用したレコメンデーション、顧客とのやり取り、および運用ワークフローを可視化し、管理できるようになります。

IBM watsonx.governanceは、AIを活用したレコメンデーションと運用ワークフローのためのガバナンス層を提供し、Spark Compassが監視、コンプライアンス、データ品質、アクセス、およびリネージに関するガバナンスを定義できるよう支援します。これらの製品を組み合わせることで、洞察をアクションへと結び付けるとともに、その結果として実行されるワークフローの可視性とガバナンスを確保できます。

Spark Compassプラットフォームは現在AWS上で稼働していますが、IBM Cloudへの移行が進められています。

Spark Compassは、エッジを考慮した設計も採用しています。ハイブリッド・アプリのアプローチでは、できる限り多くの処理をユーザーのデバイス上で実行し、必要に応じてクラウドまたはオンプレミスのサービスと連携します。このアプローチにより、遅延を低減し、帯域幅を最適化するとともに、さまざまなインフラストラクチャー要件を持つお客様にも柔軟に対応できるアーキテクチャーを実現します。

図の右側には、このアーキテクチャーによって得られる成果として、顧客体験、施設体験、運用、および分析が示されています。