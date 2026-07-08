Spark Compassが物理的な施設をリアルタイム・データ・システムへと変革する方法

Spark CompassはIBM® watsonx.data、watsonx.ai、watsonx.governance、およびwatsonx Orchestrateを活用して、位置情報、人物の識別情報、時刻、アクティビティーのシグナルを、ガバナンスに基づくアクションへと変換します。これらのアクションは、旅行者を案内し、ファンとのエンゲージメントを高めるとともに、施設運営者が顧客エンゲージメントを向上できるよう支援します。
旅行者にとって、空港の搭乗口変更は単なる不便な出来事かもしれません。しかし、エンタープライズ・アーキテクトにとっては、それはリアルタイム・データの課題でもあります。顧客は移動中であり、状況はすでに変化しています。顧客には案内が必要であり、システムに残された時間は、次に取るべき最適なアクションを判断するためのわずかな時間しかありません。
Spark Compassは、会場から得られるシグナルを状況に応じたガイダンス、運用ワークフロー、および測定可能な成果へと変換することで、現実世界における可視性のギャップを埋めるプラットフォームを構築しました。Spark Compassは、このような状況に対応するためにプラットフォームを構築しました。
Spark Compassは、物理空間におけるコンテキスト・インテリジェンスに特化した、サンディエゴを拠点とするAIテクノロジー企業です。そのプラットフォームは、小売、スポーツ、ホスピタリティー、運輸、観光、ライブ・イベントなどの業界をサポートしています。Spark Compassは、顧客体験がデジタル・チャネルから物理的な環境へと移る接点で機能します。
この設計上の課題は、ブラウザーの外でエンタープライズAIを構築している人なら誰もが直面するものです。デジタル・システムでは、顧客がオンラインでクリック、検索、購入を行う際に、豊富な顧客情報を取得できます。しかし、同じ人物がスタジアム、空港、ホテル、店舗などの物理的な場所に入ると、その可視性は失われることが少なくありません。Spark Compassは、モバイル・アプリ、ロイヤルティー・システム、チケット・システム、POS（販売時点情報管理）システム、位置情報サービス、センサー、デジタル・サイネージ、およびエンタープライズ・プラットフォームを共通のインテリジェンス層で接続することで、その可視性のギャップを解消します。
この記事では、Spark Compassが大量の物理的なシグナルをガバナンスに基づくAIアクションへと変換するために活用しているユースケース、アーキテクチャー、およびIBM製品について説明します。
Spark Compassは、施設運営者にとって重要な課題に対応します。それは、状況に応じたガイダンス、パーソナライズされたオファー、ロイヤルティー特典、運用アクションを最も適切なタイミングで提供することで、顧客のエンゲージメントをどのように高めるかという課題です。旅行者には、空港の保安検査場を通過するための最も効率的な経路の案内が必要になる場合があります。スタジアムのファンには、自分の座席までの道順についての案内が必要になる場合があります。買い物客には、商品の近くにいるときに関連性の高いレコメンデーションが必要になる場合があります。
空港の例は、コンテキストによってアーキテクチャーが変わる理由を示しています。空港は動的に変化する環境です。搭乗口は変更され、行列は長くなり、シャトルバスは移動し、トイレは混雑し、スキャナーは故障し、旅行者はそれぞれ異なる目的地へ向かいます。サンディエゴ国際空港では、Spark Compassが空港マップ、待ち行列データ、フライト情報、シャトルバスの位置情報、屋内ナビゲーションを連携させることで、駐車場からターミナル、搭乗口まで、旅行者をより適切に案内できるよう支援しました。
同じコンテキストは、施設運営の効率化にも役立ちます。Spark Compassは、この機能を「施設のアクティベーション」と呼んでいます。技術的には、これは現実世界で発生したイベントをトリガーとして、デジタルのレスポンスを実行できることを意味します。例えば、トイレの利用者数カウンターが利用者数100人に達したことを清掃スタッフに通知し、清掃をスケジュールできます。スキャナーが故障した場合は、ウェアラブル・デバイスを介して最寄りのIT担当者を派遣できます。
完全なフィードバック・ループが、より大きな価値を生み出します。プラットフォームはメッセージを送信するだけではありません。そのメッセージが、訪問、購入、サービスの利用、運用の改善など、現実世界でのアクションにつながったかどうかを測定します。この閉ループのアトリビューションにより、エンゲージメントと定量的な成果が結び付けられます。これにより、運営者は何が効果的だったのか、どこで効果があったのか、そして導入によって利用者の負担が軽減されたのか、あるいは収益が増加したのかを把握できます。
次の図は、左から右へ読むのが最も分かりやすい構成になっています。左側の青いボックスでは、Spark Compassは顧客チャネル、位置情報サービスや接続サービス、コマース・システム、エンタープライズ・プラットフォームからデータを取り込みます。
データ取り込み層（図中のピンク色のボックス）は、API、イベント・ストリーミング、リアルタイム処理をサポートしています。Spark Compassでは、ストリーム・イベントは位置情報の変更、待ち行列の状況、センサーのしきい値、チケットのスキャン、決済イベント、ユーザー設定の更新などを表す場合があります。データ取り込み層は、これらのイベントを検証し、プラットフォームの後続の処理に利用できるよう準備します。
コンテキスト・エンジンは、図ではデータ取り込み層の下に配置されています。コンテキスト・エンジンは、各イベントにID、位置情報、時刻、アクティビティーの4つの中核シグナルを付加します。IDは、必要以上の個人データを収集することを意味するものではありません。空港の例では、旅行者がフライト番号を任意で登録することで、プラットフォームは推測に頼ることなく、役立つ搭乗口案内を提供できます。
IBM watsonx.dataは、このアーキテクチャーにおける統合データ層として機能します。プロファイル、イベント・データ、トランザクション、および履歴データを、分析とAIのための共有レイヤーに統合します。
フェデレーテッド・クエリーは、このアーキテクチャー・パターンの重要な要素です。フェデレーテッド・クエリーを使用すると、データを新しいリポジトリーにコピーすることなく、データが保存されている場所でそのままクエリーを実行できます。Spark Compassにとって、このアプローチにより、特に施設データがモバイル・アプリ、チケット管理、CRM、決済、センサー、運用システムにまたがる場合に、統合コストを削減し、導入期間を短縮するとともに、データ重複のリスクを低減できます。
IBM watsonx.aiはAIとエージェントの層をサポートします。Spark Compassは、この層をAIエージェント、レコメンデーション、予測分析、コンテンツ生成、および対話型エクスペリエンスに活用しています。
IBM Watsonx Assistantはは、AIコンシェルジュ、情報を収集するインテリジェントなタスク指向フロー、ユーザーへの応答、ユーザーに代わってトランザクションを実行する機能など、高度な対話型エクスペリエンスをサポートします。Spark Compassでは、対話層は、独立したチャットボットとして動作するのではなく、レコメンデーション層や運用層と同じコンテキスト・エンジンを利用できます。
IBM watsonx Orchestrateは、オーケストレーション層を提供します。Spark Compassのアーキテクチャーでは、オーケストレーションによってイベントがワークフローへと変換されます。例えば、旅行者への通知、スタッフ・タスクのトリガー、オファー・フローの開始、インシデントのエスカレーション、別のエンタープライズ・システムへのコンテキストの受け渡し、また、旅行者がターミナル内を移動する際に関心のある製品やサービスを知らせることなどが行われます。Orchestrateは、Spark CompassがAIシステムを監視し、コンプライアンスをサポートするとともに、データ品質、アクセス、およびリネージに関する管理を維持できるよう支援します。この機能により、施設運営者は、AIを活用したレコメンデーション、顧客とのやり取り、および運用ワークフローを可視化し、管理できるようになります。
IBM watsonx.governanceは、AIを活用したレコメンデーションと運用ワークフローのためのガバナンス層を提供し、Spark Compassが監視、コンプライアンス、データ品質、アクセス、およびリネージに関するガバナンスを定義できるよう支援します。これらの製品を組み合わせることで、洞察をアクションへと結び付けるとともに、その結果として実行されるワークフローの可視性とガバナンスを確保できます。
Spark Compassプラットフォームは現在AWS上で稼働していますが、IBM Cloudへの移行が進められています。
Spark Compassは、エッジを考慮した設計も採用しています。ハイブリッド・アプリのアプローチでは、できる限り多くの処理をユーザーのデバイス上で実行し、必要に応じてクラウドまたはオンプレミスのサービスと連携します。このアプローチにより、遅延を低減し、帯域幅を最適化するとともに、さまざまなインフラストラクチャー要件を持つお客様にも柔軟に対応できるアーキテクチャーを実現します。
図の右側には、このアーキテクチャーによって得られる成果として、顧客体験、施設体験、運用、および分析が示されています。
このアーキテクチャーの大きな利点の1つは、その場限りの実装を回避できることです。同じ基盤を利用して、スタジアムでの座席案内、空港での搭乗口変更、小売店でのオファー、トイレ清掃、およびIT担当者の派遣をサポートできます。ソース・システムは施設ごとに異なっていても、パターンは一貫しています。シグナルを取り込み、コンテキストを付加し、AIまたはルールを適用し、アクションをオーケストレーションし、その結果を測定します。これは、創業者が2013年に出願し、2016年に特許を取得した「コンテキストを認識したコミュニケーション」です。
この再利用可能なパターンにより、施設間で同じ統合モデルとワークフロー・モデルを再利用することで、総所有コスト（TCO）を削減できます。スタジアムでの座席案内、空港での搭乗口変更、小売店でのオファー、IT担当者の派遣など、それぞれの用途ごとに個別のソリューションを作り直す代わりに、チームは施設ごとにソース・コネクター、コンテキスト・ルール、ワークフローを調整します。ユースケースが変わっても、基盤となるパターンは一貫しています。このシステムは買い切りではないため、設備投資は不要です。Platform as a Service（PaaS）のライセンスとして、月額サブスクリプション方式で提供されます。
その効果は、顧客体験と運用の両方に表れています。Spark Compassによると、位置情報を活用したキャンペーンでは、エンゲージメント率が75%を超え、さらにメッセージを閲覧したユーザーの88%が実際に案内された場所を訪れたと報告されています。また、ライブスポーツ分野での導入事例では、来場者数が21%増加し、売店での売上が15%増加したと報告されています（Spark Compassでは、これらの指標をProof of Presence（POP）と呼んでいます）。
Spark Compassのアーキテクチャーが機能する理由は、あらゆる現実世界でのやり取りを、アクションにつなげられるイベントとして扱うことにあります。この設計により、プラットフォームの拡張性が維持されます。新しい施設ごとに、異なる地図、センサー、アプリ、チケット・システム、運用ルールを導入できますが、中核となるパターンは変わりません。Spark Compassは、ローカル・システムを接続し、イベントを解釈し、価値をもたらす場面で AIを適用するとともに、適切なチャネルを通じて適切なアクションをオーケストレーションできます。
IBMの製品群は、このパターンにエンタープライズ向けの基盤を提供します。watsonx.dataは、分散したソース全体にわたる管理対象データ層を提供します。watsonx.aiは、コンテキストをレコメンデーションや対話へと変換します。watsonx Orchestrateは、洞察を実行へとつなげます。Spark Compassはwatsonx.governanceを活用して、空港、スタジアム、その他の施設全体で実行されるAIを活用したレコメンデーションや運用アクションが、複数の拠点へ拡張されても、透明性、監視性、コンプライアンス、および信頼性を確保できるようにしています。
IBMのデータ、AI、ガバナンス、およびオーケストレーション製品を統合することで、Spark Compassは現実世界における可視性のギャップを、再利用可能なリアルタイム・インテリジェンス・アーキテクチャーへと変換しています。その結果、空港からアリーナ、小売環境、その他の接続された施設まで、顧客を追跡できる柔軟性を備えたプラットフォームが実現しています。