SMS DataTech社がIBM® watsonxポートフォリオを活用してセキュリティー・インテリジェンスを高度化
SMS DataTech社は、コンピューター・サービス業界の有力企業で、金融機関および製造業の企業に、クリティカルなITインフラストラクチャーとセキュリティー・ソリューションを提供しています。同社のメディア・プラットフォーム「セキュリティNOW!」は、中小企業に最新のセキュリティー情報と脅威インテリジェンスを提供しています。
しかし、同社の専門家は、毎日受信する膨大な量のセキュリティー・データ、脆弱性レポート、データ侵害アラートからクリティカルな情報を効率的に抽出するという課題に直面していました。参考情報が限られているため、チームはネットワーク・セキュリティー、クラウド・セキュリティー、脆弱性管理、社内セキュリティー・トレーニングを包括的にカバーするのに苦労していました。高度な分析作業に多くの時間を割くことができないために、事前対応型のセキュリティー対策や戦略計画が妨げられていたのです。さらに、セキュリティー・リスクが増大し、いくつかの部門では生産性が低下しました。
SMS DataTech社は、日々の情報収集に必要な時間とエグゼクティブ・レポートの作成にかかる時間を短縮したいと考えていました。情報を行動にシームレスに結び付けることができるプラットフォームの確立を目指していました。これらの目標を達成するため、同社はIBMと共に変革の旅に乗り出しました。
SMS DataTech社のチームはIBMと協力して、セキュリティーとオペレーションを妥協することなく、効率性、俊敏性、生産性を向上させるソリューションの開発に着手しました。SMS DataTech社が各ソリューション・コンポーネントを個別に開発、デプロイ、拡張する中でこれらの目標を達成するためには、IBM Cloud Kubernetes Serviceは非常に重要でした。本サービスを使用することで、中断を最小限に抑えながら、IBM Cloudへの迅速かつスムーズな移行を実現することができました。チームは、機密性の高いセキュリティ情報の処理に不可欠なエンタープライズ・グレードの信頼性と、成長に必要な拡張性と高可用性を確立しました。
IBM Cloudへの移行により、コスト上のメリットとIBM watsonxソリューションなどのIBM製品へのシームレスなアクセスの両方が得られ、SMS DataTech社のセキュリティ・オペレーションには大きな変革がもたらされました。IBM watsonx.dataテクノロジーとAI駆動型自動分析 IBM watsonx.aiが結集し、時間の無駄を削減し、グローバルなセキュリティー情報管理を一元化しました。
毎日の情報収集タスクは2時間からわずか10分へと約92％短縮されました。さらに、経営幹部の意思決定に必要なセキュリィー・レポートの作成に必要な時間は、1か月あたり40時間から10時間へと75％削減されました。この効率性の向上により、チーム・メンバーは戦略的なセキュリティー・ポリシー計画など、より付加価値の高い作業に集中できるようになりました。
新しく構築されたITソリューションを導入したことで、SMS DataTech社のセキュリティーに対するアプローチは、事後対応型のアプローチから事前対応型のストラテジーに移行しました。また、watsonx.aiの開発者向けツール群を活用したことで、個別に最適化されたセキュリティー情報を全従業員に配布できるようになり、全体的なセキュリティー意識が向上し、インシデント軽減にも貢献しました。これらのツールには、基盤モデル、MLOps機能、チューニング・スタジオ・ツール、統合機能へのアクセスが含まれていました。
IBM watsonxソリューションを統合することで、継続的なセキュリティー向上のサイクルが確立され、組織構造や顧客の信頼の強化など、ビジネス全体にプラスの影響がもたらされました。
SMS DataTech社は、IBM watsonxの機能をさらに活用して、データ駆動型の成果と対策のためにプラットフォームを強化することで、セキュリティ対策を強化し続けています。
SMS DataTech社はコンピューター・サービス分野で事業を展開し、主に金融と製造分野の企業向けにITインフラストラクチャ―とセキュリティー・ソリューションを提供しています。日本の東京を拠点とするSMS DataTech社は、革新的なITサービスとソリューションの提供において最前線に立ってきました。同社は、中小企業に最新のセキュリティー情報と脅威インテリジェンスを配信するメディア・プラットフォーム「セキュリティNOW!」を運営しています。SMS DataTech社は、デジタル・トランスフォーメーションに重点を置き、業界と人々の生活をよりよいものにすることに尽力し、テクノロジーが直面する課題に取り組んでいます。
IBM watsonxがセキュリティー対策をどのように強化できるかをご覧ください。
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