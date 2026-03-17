SMS DataTech社は、コンピューター・サービス業界の有力企業で、金融機関および製造業の企業に、クリティカルなITインフラストラクチャーとセキュリティー・ソリューションを提供しています。同社のメディア・プラットフォーム「セキュリティNOW!」は、中小企業に最新のセキュリティー情報と脅威インテリジェンスを提供しています。

しかし、同社の専門家は、毎日受信する膨大な量のセキュリティー・データ、脆弱性レポート、データ侵害アラートからクリティカルな情報を効率的に抽出するという課題に直面していました。参考情報が限られているため、チームはネットワーク・セキュリティー、クラウド・セキュリティー、脆弱性管理、社内セキュリティー・トレーニングを包括的にカバーするのに苦労していました。高度な分析作業に多くの時間を割くことができないために、事前対応型のセキュリティー対策や戦略計画が妨げられていたのです。さらに、セキュリティー・リスクが増大し、いくつかの部門では生産性が低下しました。

SMS DataTech社は、日々の情報収集に必要な時間とエグゼクティブ・レポートの作成にかかる時間を短縮したいと考えていました。情報を行動にシームレスに結び付けることができるプラットフォームの確立を目指していました。これらの目標を達成するため、同社はIBMと共に変革の旅に乗り出しました。