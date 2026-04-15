エージェント型インテリジェンスを活用して、ゲスト・ジャーニーを向上させ、山運営をよりスマートに
南アルプスで年間最大規模の山岳地帯の1つであり、Compagnie des Alpesグループの主力拠点であるSerre Chevalierは、リゾートのサービスと共に期待が着実に高まっている訪問者を歓迎しています。エクスペリエンスが広がるにつれて、適切なスキー・パスを選択するという基本的なタッチポイントが、予想外に複雑になってきました。単純な選択に見えるかどうかは、スキーゾーン、期間、経験レベル、季節的な条件など、複数の変数によって異なります。こうしたニュアンスのために、特に繁忙期には定型的な質問が大量に送られ、訪問者が自分の選択に自信を持てないことを示していました。
このリゾートでは、こうした交流に対応するために旧世代のデジタル・アシスタント・テクノロジーを利用していました。長年にわたり訪問者に十分なサービスを提供してきたものの、問い合わせ内容の性質が変化してきました。質問はより多様になり、状況依存性が高まり、多言語化が進み、既存のツールの機能が拡張し、カスタマー・サービス・チームがより頻繁に介入する必要が出てきました。課題は、以前のソリューションが失敗したことではありません。むしろ、リゾートの運営と体験のニーズが、古いシステムが提供する目的を上回っていました。
スキー・パスの選択を合理化するという当面の必要性の背後には、計画を始めた瞬間から訪問者の旅が明確かつ直感的で、安心できるものにしたいという、より広範な野心がありました。Serre Chevalierは、ゲストに重要な決定を迅速かつ簡単に行えるようにし、プロセスの早い段階で摩擦を減らし、滞在全体のエクスペリエンスが前向きに始まるようにしたいと考えていました。
複雑化する訪問者からの問い合わせに対応し、ゲスト・ジャーニーのスムーズなスタートを実現するため、Serre ChevalierはIBMおよびビジネス・パートナーのNext Decisionと提携し、IBM watsonx Orchestrateを搭載したエージェント型AIソリューションをIBM Cloud上で開発しました。IBM Client Engineeringと協力しながら、各チームは、システムが調整する必要のある目的、ワークフロー、データ・インプットについて、早い段階で足並みを揃えました。この基盤が確立された後、プロジェクトは迅速に動きました。新しいエクスペリエンスは約2週間半で稼働しました。これは、複数のシステムとAIコンポーネントが関与するデプロイメントとしては非常に短い期間でした。
導入自体は共同作業で、Next Decision社が構築と統合作業を主導し、リゾートのシステムや訪問者のジャーニーに関する知識を活かしました。また、IBMはチームと協力して製品の専門知識、アーキテクチャー・ガイダンス、実践的な技術サポートを提供し、AIエージェントが推論し、情報を取得し、ゲストと対話する方法の改善を支援しました。
ソリューションが日常的に使用されるようになるにつれ、Serre Chevalier社は、信頼性と監視を強化するために、IBM watsonx製品ポートフォリオ内の追加機能を採用しました。同リゾートでは現在、IBM watsonx.governanceを使用し、改善されたダッシュボードとマルチLMモニタリングを通じて、マーケティング・チームとオペレーションチームに明確な可視性を提供しています。また、IBM watsonx.aiを利用して、重要な業務ワークフローに供給する毎日のウェブスクレイピング・ルーチンなど、反復的なデータ収集タスクを自動化しています。
AIエクスペリエンス自体は、従来のチャットボットではなく、連携したエージェントのセットとして構築されています。これらのエージェントは訪問者の意図を解釈し、関連する知識にアクセスし、小さなPythonベースのユーティリティーなどのサポートツールをトリガーして、リアルタイムで情報を収集または処理します。このエージェント型設計により、システムはスキー・パスの選択、旅行計画、具体的な質問を通じて、訪問者をより明確かつ詳細にガイドします。
Serre Chevalier社のWebサイトに直接組み込まれたこのエクスペリエンスは、プランニングの過程の自然な時点で訪問者に対応し、チャネルを切り替えたり、情報を検索したりする必要なしに直感的なサポートを提供します。
冬のシーズンが始まって以来、AIエージェントは1,500件以上の顧客との会話を処理し、サービス・チームの日常的なワークロードを軽減しました。この変化により、アドバイザーは複雑または価値の高いやり取りに、より多くの時間を割くことができるようになります。サービスの応答性も向上し、現在、訪問者の請求の94%が48時間以内に解決され、効率性とサポート品質の両方において有意義な前進が見られます。初期の最適化作業によりエクスペリエンスはさらに強化され、応答レイテンシーが6～8秒から約1秒に短縮され、宿泊を計画しているゲスト向けにより高速で直感的な対話フローが実現しました。
集中的なカスタマーケアの取り組みとして始まったものは、AIがサポートするオペレーションの青写真へと成長し、オーケストレーションによってリゾート全体のタスク、システム、知識をどのように結びつけることができるかを示しています。Serre Chevalierは現在、エージェント型AIをさらに他の分野に拡大しており、人工雪による監視のための初期プロトタイプが進行中で、AIエージェントは状況の解釈や、冬期の運用チームのサポートに役立てることができます。チームはまた、季節性の高いリゾートの労働力をより適切にサポートするために、オーケストレーションされたエージェント主導のワークフローを使用して、オンボーディングを合理化し、関連情報を迅速に提供し、繰り返しの管理タスクを削減することも検討しています。
設備管理も、AI主導のサポートで大きな可能性を秘めている分野です。山全体に分散している設備の量を考慮して、リゾートでは、これらの資産の監視と管理に役立つwatsonx Orchestrateを搭載した予測メンテナンスダッシュボードを評価しています。現在、この機能を既存のシステムと統合する最適な方法を決定するためのアーキテクチャー作業が進行中です。こうした機会が進むにつれて、Serre Chevalierは、エージェント・インテリジェンスを訪問者エンゲージメントだけでなく、山林の運営を維持する中核的な機能にも適用する、より連携性の高い運用モデルを形成し始めています。
1941年に設立されたSerre Chevalier、フランスで最も人気のある冬と夏の山岳リゾートのひとつです。南アルプスのエクリン国立公園の門部に位置するこの谷は、カラマツ林でのスキーからフリースタイルエリア、さらにはユネスコ世界遺産に登録されたヴァウバン斜面のナイトスキーまで、多様な地形を体験でき、ル・モネティエ・レ・バン、ヴィルヌーヴ、シャントメルル、ブリアンソンの各自治体にまたがっています。
Next Decisionは、意思決定テクノロジーとビジネス・インテリジェンスを専門とするIBMのビジネス・パートナーであり、コンサルティング会社です。フランスに拠点を置く同社は、エネルギー、産業、銀行、保険、小売、運輸、公共部門などの分野にわたるユーザー中心のBIおよびデータ・プロジェクトで組織をサポートしています。
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示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。