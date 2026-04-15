南アルプスで年間最大規模の山岳地帯の1つであり、Compagnie des Alpesグループの主力拠点であるSerre Chevalierは、リゾートのサービスと共に期待が着実に高まっている訪問者を歓迎しています。エクスペリエンスが広がるにつれて、適切なスキー・パスを選択するという基本的なタッチポイントが、予想外に複雑になってきました。単純な選択に見えるかどうかは、スキーゾーン、期間、経験レベル、季節的な条件など、複数の変数によって異なります。こうしたニュアンスのために、特に繁忙期には定型的な質問が大量に送られ、訪問者が自分の選択に自信を持てないことを示していました。

このリゾートでは、こうした交流に対応するために旧世代のデジタル・アシスタント・テクノロジーを利用していました。長年にわたり訪問者に十分なサービスを提供してきたものの、問い合わせ内容の性質が変化してきました。質問はより多様になり、状況依存性が高まり、多言語化が進み、既存のツールの機能が拡張し、カスタマー・サービス・チームがより頻繁に介入する必要が出てきました。課題は、以前のソリューションが失敗したことではありません。むしろ、リゾートの運営と体験のニーズが、古いシステムが提供する目的を上回っていました。

スキー・パスの選択を合理化するという当面の必要性の背後には、計画を始めた瞬間から訪問者の旅が明確かつ直感的で、安心できるものにしたいという、より広範な野心がありました。Serre Chevalierは、ゲストに重要な決定を迅速かつ簡単に行えるようにし、プロセスの早い段階で摩擦を減らし、滞在全体のエクスペリエンスが前向きに始まるようにしたいと考えていました。