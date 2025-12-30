Quant、IBM watsonx.aiで予防保守を効率化
Quantは、専門的な産業保守サービスにおいて30年以上の経験を持ち、安全性、効率性、信頼性を重視しながら、複数の分野にわたって資産クラスのアウトソーシングと保守管理を提供しています。しかし、Quantの顧客サイトの1つでは、従来のプロセスに起因する運用上の課題が発生しました。
アップタイムと生産性にとって重要な予防保守（PM）の指示は、SharePoint上の1,500件を超えるMicrosoft Excelファイルに埋め込まれ、IBM Maximo Manage作業指示書の添付ファイルとしてのみアクセスできました。技術者はこれらのファイルを手作業で参照する必要があり、高度なMaximo機能の使用が制限されていました。この断片化されたプロセスにより効率が低下し、17以上のサイトにわたるデータの正確性が危険にさらされ、結果として、コンテンツをExcelからMaximoに手動で転記するのに1ファイルあたり1時間以上かかる遅いプロセスが発生していました。Quant社はMaximoの可能性を最大限に引き出すために、オートメーションと統合を追求しました。
Quant社はレガシーの予防保守ワークフロー課題に対処するために、IBM Client Engineeringと協力して、IBMテクノロジーを活用したクラウドネイティブ・ソリューションを構築しました。このソリューションは、PMデータの抽出、検証、トランスフォーメーションを自動化し、IBM Maximo Manageと互換性のある形式に変換することに重点を置いています。
ExcelファイルはIBM Cloud Object Storageを用いた安全な環境に保存され、統合のためにJSONアウトプットが提供され、IBM Cloud Code Engineを用いて、APIやUIのスケーラブルでサーバーレスなアーキテクチャを構築しました。
解決策の核にはIBM watsonx.aiAIスタジオがあり、大規模言語モデル（LLM）を使用したインテリジェントなデータ抽出を支援しました。AIサービスは、安全で高性能な導入を実現するために、IBM watsonx機械学習ランタイム内で実行されました。このモジュール式設計により、スケーラブルな自動化とIBM Maximo Manageとのシームレスな統合が可能になりました。
最終的に、QuantとIBMは、IBM Maximo Manage内でExcelベースの予防保守指示を構造化された作業計画に自動変換する最小実行可能製品（MVP）の開発に成功しました。インテリジェントな自動化を活用することで、保守ワークフローを効率化し、運用上の非効率を削減します。
MVPは、抽出データを検証・修正するためのユーザーインターフェースを備えた明確なプロセスを導入しました。タスクは資産ごと、実施頻度ごと、担当者ごとに分けられ、Maximoと互換性のあるJSON形式の出力を生成します。この方法により、Excel添付ファイルを手作業で参照する必要がなくなり、Maximoの高度な機能をフルに活用できるようになりました。
その結果、Quantはデータ抽出とジョブ計画作成にかかる手作業を65％削減し、新規サイトやグリーンフィールドプロジェクトでのコンピュータ化メンテナンス管理システム（CMMS）の導入期間を30％短縮しました。これらの改善は、同社のモダナイゼーションの取り組みにおける大きな前進であり、スケーラブルでデータ駆動型の保守オペレーションへのコミットメントをさらに強化するものでした。
Quant Service社は35年以上前に設立され、スウェーデンのストックホルムに本社を置き、専門的な産業用保守サービスを提供しています。世界的な存在感を持つQuant社の実績には、400以上の施設が含まれており、安全性、設備の性能、運用の信頼性向上をサポートしています。
IBMがwatsonx.aiとIBM Maximoを活用して、保守計画の自動化を支援し、よりスマートな運用を実現する方法をご覧ください。
