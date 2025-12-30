最終的に、QuantとIBMは、IBM Maximo Manage内でExcelベースの予防保守指示を構造化された作業計画に自動変換する最小実行可能製品（MVP）の開発に成功しました。インテリジェントな自動化を活用することで、保守ワークフローを効率化し、運用上の非効率を削減します。

MVPは、抽出データを検証・修正するためのユーザーインターフェースを備えた明確なプロセスを導入しました。タスクは資産ごと、実施頻度ごと、担当者ごとに分けられ、Maximoと互換性のあるJSON形式の出力を生成します。この方法により、Excel添付ファイルを手作業で参照する必要がなくなり、Maximoの高度な機能をフルに活用できるようになりました。

その結果、Quantはデータ抽出とジョブ計画作成にかかる手作業を65％削減し、新規サイトやグリーンフィールドプロジェクトでのコンピュータ化メンテナンス管理システム（CMMS）の導入期間を30％短縮しました。これらの改善は、同社のモダナイゼーションの取り組みにおける大きな前進であり、スケーラブルでデータ駆動型の保守オペレーションへのコミットメントをさらに強化するものでした。