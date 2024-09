Prometeo社は、 Call for Codeコンテストへの応募から始まりました。Call for Codeは、開発者やその他の問題解決に取り組む人々に、社会的、人道的な問題に取り組むオープンソース・テクノロジー・プロジェクトで協業する機会を提供する世界的なプログラムです。Call for Codeイニシアチブは、テクノロジーのための優れたイニシアチブとしては業界最大規模です。この組織は、毎年開催されるコンテストを後援しており、優勝者には賞金と、ソリューションを開発して市場に投入するための包括的なサポートが与えられます。

「IBMとの会議中にCall for Codeに関する情報を受け取りました」とValero氏は言います。「勤務している銀行では、たくさんのボランティア活動が行われています。優れたプロジェクトの技術を支援することに加えて、新しいIBM Cloudのテクノロジーを試す良い機会になると思いました」

Valero氏はIT環境の友人や同僚5人でチームを結成し、ヨーロッパ南部の自然災害についてブレーンストーミング・セッションを行い、特にスペインの山火事に焦点を当てました。当初のアイデアは、山火事の危険から人々の家を守るためのシステムでした。

「Prometeo社の成功の物語は失敗から始まりました」とValero氏は説明します。

チームは2018年のCall for Codeチャレンジに参加しましたが、すぐにアイデアを改良しなければならないことに気づきました。彼らは専門家、つまり消防士自身に相談していなかったのです。「この経験の後、私たちは『よし、消防署に行って消防士と試験をしてみよう』と言いました」とValero氏は述べています。Valero氏は消防士と個人的に面識がなかったため、消防士のEメールを検索して、手紙を書きました。彼女は、現在Prometeoチームのメンバーである消防管理の専門家でベテラン消防士のJoan Herrera氏に連絡を取りました。

Valero氏はさらにこう続けます。「私のチームと一緒に消防署に行ったところ、彼はこう言いました。『皆さんはテクノロジーについてはよくご存知のことでしょう』ところが、山火事については何もご存知ないのではないでしょうか』それは本当のことでした。彼は正しかったですし、それが勝てなかった理由です」