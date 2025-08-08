実装の容易さ、従量課金方式、最新鋭のサーバーに加え、フランクフルト地域にある同社の主要データセンター近くでIBM Powerサーバーとx86ベースのクラウド・インフラストラクチャーを同一サイトで利用できるオプションが含まれていることなど、IBMの提案は、Phoenix OCP社の要件を満たしていました。さらに、Phoenix OCP社はAIX 5.3およびIBMのワークロード・パーティション（WPAR）ソリューション上で稼働するアプリケーションを有しており、これらはIBM Power Virtual Serverクラウド・インフラストラクチャーと互換性があるため、特定のアプリケーションを変換することなく迅速に移行することができました。

Phoenix OCP社は、IBMおよびIBMパートナーであるTeamWork社と提携し、包括的なクラウドソリューションの導入を決定しました。Phoenix OCP社は、2022年から既にIBM Cloudを利用していましたが、IBM Cloud上でIBM Power Virtual Serverを採用し、さらにベアメタルx86、IBM Storage Protect、IBM Cloud Object Storageも導入しました。TeamWork社は、IBM Cloud上に堅牢なPhoenix OCP社向けランディング・ゾーン・ソリューションを構築し、その専門知識を発揮しました。これにより、Phoenix OCP社の将来の成長に向けた確固たる基盤が確立されました。IBMインフラストラクチャーに関する豊富な知識を持つTeamWork社は、Phoenix OCP社のワークロードをIBM Cloudのランディング・ゾーンへ移行するプロセスを巧みに管理しました。また、データセンター内に配置されたすべてのIBMクラウド・コンポーネントを効率的かつ継続的に保守しました。

この変革により、Phoenix OCP社は在庫管理から注文準備、配送に至るまで業務を効率化し、薬局が最適な安全性と品質条件の下で24時間以内に供給を受けられるようになりました。同時に、時間単位の課金やストレージオプション、スケーリングといった機能を備えたPower Virtual Serverの柔軟性により、Phoenix OCP社は市場の需要に対応するために必要な機動性を確保しました。IBM Power Virtual Serverの迅速なデプロイ機能を活用することで、Phoenix OCP社はIBM Cloudデータセンターのマルチゾーン・リージョン全体で、わずか数分でIBM AIXパーティションを立ち上げることができました。これらすべては、シングルサイト構成で99.95％、デュアルサイト構成で最適99.99％の可用性を保証する厳格なサービスレベル契約（SLA）によって支えられています。さらに、Phoenix OCP社では、本番環境のコピーに基づいたテスト環境を容易に構築できるため、本番環境を危険にさらすことなくSD-WANのテストを実施することも可能になりました。

Infrastructure as a Service（IaaS）およびクラウド導入技術の提供におけるTeamWork社とIBMの専門知識を活用することで、Phoenix OCP社は新製品をトレーサビリティー・プロジェクトに統合するなど、付加価値の高い業務にITリソースを再び集中させることができました。このパートナーシップは、Phoenix OCP社の差し迫ったニーズに対応しただけでなく、コンテナ化やAI技術といった将来のクラウド・サービスを検討することも可能にしました。

プロダクションITおよびインフラストラクチャー担当ディレクターのJean-Yves Dumas氏は次のように述べています。「IBM Cloudへの移行は3つの大きな利点をもたらしました。1つ目は、99.9999％のアップタイムを達成したことです。2つ目は、新しいサービスのオンボーディングが、数時間から数分へと短縮され、より迅速に実施できるようになりました。3つ目は、物理サーバーを調達し、複雑で時間のかかる購買プロセスによってハードウェアの技術的負債を管理する必要がなくなったことです」。