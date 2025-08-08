Phoenix OCP社、IBM Power Virtual Serverを使用してオペレーションを変革
フランスにおける医薬品流通大手Phoenix OCP社は、データウェアハウスや倉庫管理システム（WMS）を含む拡大するバックオフィスアプリケーションの需要に対応するため、より柔軟なOPEX（運用経費）モデルを必要としていました。これらのアプリケーションは当初、サードパーティーのプロバイダーを通じてIBM Power7サーバー上でホストされていました。
Phoenix OCP社のニーズが進化する中で、従来のホスティング・プロバイダーは新しいIBM® Power9サーバーへのアップグレード・パスを提供できませんでした。拡張性、パフォーマンス、サービスの継続性を確保するため、Phoenix OCP社は最新のクラウドベースのインフラストラクチャーを提供できる新たなパートナーを探しました。実際、同社は、グローバルな成長を支援し、薬局への医薬品の迅速な配送を確保するために、堅牢で将来にわたって利用可能なソリューションを必要としていました。
実装の容易さ、従量課金方式、最新鋭のサーバーに加え、フランクフルト地域にある同社の主要データセンター近くでIBM Powerサーバーとx86ベースのクラウド・インフラストラクチャーを同一サイトで利用できるオプションが含まれていることなど、IBMの提案は、Phoenix OCP社の要件を満たしていました。さらに、Phoenix OCP社はAIX 5.3およびIBMのワークロード・パーティション（WPAR）ソリューション上で稼働するアプリケーションを有しており、これらはIBM Power Virtual Serverクラウド・インフラストラクチャーと互換性があるため、特定のアプリケーションを変換することなく迅速に移行することができました。
Phoenix OCP社は、IBMおよびIBMパートナーであるTeamWork社と提携し、包括的なクラウドソリューションの導入を決定しました。Phoenix OCP社は、2022年から既にIBM Cloudを利用していましたが、IBM Cloud上でIBM Power Virtual Serverを採用し、さらにベアメタルx86、IBM Storage Protect、IBM Cloud Object Storageも導入しました。TeamWork社は、IBM Cloud上に堅牢なPhoenix OCP社向けランディング・ゾーン・ソリューションを構築し、その専門知識を発揮しました。これにより、Phoenix OCP社の将来の成長に向けた確固たる基盤が確立されました。IBMインフラストラクチャーに関する豊富な知識を持つTeamWork社は、Phoenix OCP社のワークロードをIBM Cloudのランディング・ゾーンへ移行するプロセスを巧みに管理しました。また、データセンター内に配置されたすべてのIBMクラウド・コンポーネントを効率的かつ継続的に保守しました。
この変革により、Phoenix OCP社は在庫管理から注文準備、配送に至るまで業務を効率化し、薬局が最適な安全性と品質条件の下で24時間以内に供給を受けられるようになりました。同時に、時間単位の課金やストレージオプション、スケーリングといった機能を備えたPower Virtual Serverの柔軟性により、Phoenix OCP社は市場の需要に対応するために必要な機動性を確保しました。IBM Power Virtual Serverの迅速なデプロイ機能を活用することで、Phoenix OCP社はIBM Cloudデータセンターのマルチゾーン・リージョン全体で、わずか数分でIBM AIXパーティションを立ち上げることができました。これらすべては、シングルサイト構成で99.95％、デュアルサイト構成で最適99.99％の可用性を保証する厳格なサービスレベル契約（SLA）によって支えられています。さらに、Phoenix OCP社では、本番環境のコピーに基づいたテスト環境を容易に構築できるため、本番環境を危険にさらすことなくSD-WANのテストを実施することも可能になりました。
Infrastructure as a Service（IaaS）およびクラウド導入技術の提供におけるTeamWork社とIBMの専門知識を活用することで、Phoenix OCP社は新製品をトレーサビリティー・プロジェクトに統合するなど、付加価値の高い業務にITリソースを再び集中させることができました。このパートナーシップは、Phoenix OCP社の差し迫ったニーズに対応しただけでなく、コンテナ化やAI技術といった将来のクラウド・サービスを検討することも可能にしました。
プロダクションITおよびインフラストラクチャー担当ディレクターのJean-Yves Dumas氏は次のように述べています。「IBM Cloudへの移行は3つの大きな利点をもたらしました。1つ目は、99.9999％のアップタイムを達成したことです。2つ目は、新しいサービスのオンボーディングが、数時間から数分へと短縮され、より迅速に実施できるようになりました。3つ目は、物理サーバーを調達し、複雑で時間のかかる購買プロセスによってハードウェアの技術的負債を管理する必要がなくなったことです」。
変革後、Phoenix OCP社には業務面および財務面で大幅な改善がもたらされました。IBM Cloud上にIBM Power Virtual Serverを導入したことにより、Phoenix OCP社はパブリッククラウドにおいてセキュアで効率的なPowerアーキテクチャーを実現し、同社のサービスの信頼性と拡張性を向上させました。クラウドの拡張性によって新たな要求にリアルタイムで対応できる能力は、Phoenix OCP社に主要な競合他社に対する優位性をもたらしました。IBM、Phoenix OCP社、TeamWork社の間の信頼と相乗効果が、この成功において極めて重要な役割を果たしました。Phoenix OCP社は現在、IaaSモデルを通じて進化し続けることが可能なサービス・カタログを活用し、これにより長期的なサービス品質を確保しています。定量的な成果としては、薬局からの問い合わせへの応答時間の短縮や、顧客満足度の最適化が挙げられます。Phoenix OCP社は、コストが可視化されたことと、長期的なコストの平準化についても強調しています。また、ストラテジーに従って財務ニーズを毎年調整できるようになったことも利点の1つに挙げています。
IBMとTeamWork社は積極的な協力パートナーとして、Phoenix OCP社が医薬品配送業界の最前線に立ち続けられるためにクラウド・コンピューティングの進化を活用できるよう今後も支援を続ける予定です。最後に、サステナビリティーへの取り組みを踏まえ、Phoenix OCP社は環境規制や報告に関するTeamWork社およびIBMの専門知識のもと、Carbon Visibilityソリューションの導入に意欲的です。こうした取り組みは、Phoenix OCP社が継続的なイノベーションと責任ある事業運営に尽力していることの現れにほかなりません。
Phoenix OCP社は、フランスに拠点を置く医薬品およびヘルスサービスの大手流通業者で、薬局や医療センターにサービスを提供し、人々の健康増進に貢献しています。広範な薬局および病院ネットワークを擁するPhoenix OCP社は、デジタルソリューション、ファイナンス、トレーニングを含む幅広い製品とサービスを提供しています。同社の持続可能な開発への取り組みは、医薬品配送ソリューション、新たな配送モデル、薬局向けの専用サービスに反映されています。
