nibは、IBM® watsonx Assistantテクノロジーを活用して、仮想健康保険コンサルタントのFrankieを開発します。Frankieは、日常的な質問に応答することでお客様と対話します。これにより、ライブ・エージェントはより複雑な問題に集中し、全体的なカスタマー・エクスペリエンスを向上させることができます。

ビジネス上の課題 健康保険プロバイダーのnib nz ltd.はお客様にサービスを提供するために新しく新鮮なアプローチを導入することに熱心でした。nibは、カスタマー・サービス・エージェントのケイパビリティーとトレーニングの問題を強化する方法を探していました。

Frankie は、お客様が知る必要があることを学習するために継続的に傾聴して、ナレッジ・バンクを構築し、最も珍しい質問にも答えられるように適切な情報で応答する能力の向上に貢献しています。 Ben Rose General Manager of Direct and Partnerships nib nz ltd.