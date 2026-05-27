製品エンジニアリングと設計により患者の経験を変革

NHSアプリのトランスフォーメーションは、患者、医療従事者、最前線のスタッフに目に見えるメリットをもたらしました。2023年1月以降、月間アクティブ・ユーザー（MAU）は83％増の1,400万人に達し、MAUあたりのエンゲージメント率は62％上昇しています。この使用率の急増は、ユーザー1人あたりのパブリッククラウドのコストが50%削減されたことと並行して達成され、2024年3月以降、英国国民保健サービスは月額55,000英ポンドの節約を果たしています。

患者は自分の健康を管理できるようになりました。毎月、NHSアプリを通じて2,400万件のメッセージが交換されており、これは前年比118％の増加となり、年間数百万件のコストが削減されています。患者は自分の健康記録を毎月2,000万回閲覧しており、これは前年比で 86% 増加しています。これにより、意識が高まり、セルフケアが可能になります。さらに、毎月500万件の再処方が注文されており、これは前年比51％の増加となり、治療計画の順守と全体的な健康成果が向上しています。

これらの成果は、スタッフの管理負担を軽減しながら患者に利便性を提供するNHSアプリの機能を実証しています。日常業務をデジタル・チャネルに移行することで、英国国民保健サービスは、最も必要とされる場所で質の高いケアを提供することにリソースを集中させることができます。

NHSアプリの成功を基盤に、トランスフォーメーションの次の段階は、データとAIの力を活用して、先見的なパーソナライズされた医療サービスを提供することです。アプリは、デジタルの入り口からデジタル・コンパニオンへと進化し、個人の健康のニーズに基づいてカスタマイズされた知見とエンゲージメントを提供します。これを達成するため、英国国民保健サービスは患者データを一元化し、AIを活用して実行可能な知見を生み出す必要があります。この変化により、予測的ケアが可能となり、患者の健康維持が促進されるとともに、医療サービスへの負担がさらに軽減されます。治療から予防へ、病院からコミュニティーへ、そしてアナログからデジタルへと移行することで、英国国民保健サービスは患者のエクスペリエンスと治療効果を変革し、現代の医療のビジョンを現実に近づけようとしています。