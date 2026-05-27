製品エンジニアリングと設計により患者の経験を変革

現場の負担を軽減し、さまざまな医療サービスの迅速な利用を実現
英国国民保健サービス（NHS）は数百万人の人々にとって命綱となっていますが、待機リストの増加、資源の逼迫、そして不満や十分な医療を受けられていないと感じる患者など、ますます大きなプレッシャーに直面しています。多くの患者が、予約の長い待ち時間や健康情報へのアクセス制限に悩まされている一方で、最前線のスタッフは管理負担に対処していて患者ケアが行き届きません。
利便性とアクセスしやすさが求められる時代において、医療組織や地域の統合ケアシステムを支援する英国国民保健サービスは、医療のモダナイゼーションの必要性を認識しました。患者は、予約、処方の管理、結果へのアクセスなど、医療サービスを利用するための直感的で信頼性の高い方法を求めています。2022 年、英国国民保健サービスはIBMと提携してデジタル・サービスを再考し、患者エクスペリエンスを向上させ、業務上の負担を軽減し、新しい価値の流れを解放するために協働しました。
この課題に対処するため、英国国民保健サービスはIBMと協力し、Microsoft Azure上でホストされるNHSアプリを強化しました。そのアプローチは、シームレスで患者中心のエクスペリエンスを提供すると同時に、現場のスタッフの負担を軽減することに重点を置いていました。
この提携を通じて、薬物管理、安全なメッセージ送信、予約から検査結果へのアクセスに至るまで、患者向けの機能が強化されました。これらの機能により、患者は自分の健康を管理できるようになり、電話や対面訪問などの従来の利用方法への依存が軽減されます。例えば、患者は数回タップするだけで処方箋の再発行を注文できるようになったため、時間の節約と治療計画の遵守率の向上につながっています。両チームはA/Bテスト用Adobe Targetの機能も活用し、データに基づいた意思決定とNHSアプリの設計および機能の継続的な改善を可能にしました。
NHSアプリの影響力を拡大するために、IBMの製品エンジニアリングと設計チームは、簡素化されたプロセスを通じて15社以上の新しいサプライヤーを統合し、中核的なサービスの全国的なカバレッジを拡大し、新しい機能を追加しました。再設計されたユーザー・インターフェースとナビゲーションにより、NHSアプリはより直感的に操作できるようになり、患者が必要なサービスを簡単に見つけて使用できるようになりました。
IBMは、製品エンジニアリングにおける専門知識を駆使し、英国国民保健サービスが継続的な改善を優先する製品運用モデルを確立できるよう支援しました。自動化されたロードマップ、統合されたバックログ、堅牢な測定フレームワークにより、アプリの進化を英国国民保健サービスの目標に合わせながら、業績追跡が可能になりました。この製品中心のアプローチにより、患者満足度の向上や運用コストの削減のいずれにおいても、機能強化によって測定可能な価値が確実に得られるようになりました。
製品エンジニアリングと設計、および医療イノベーションにおけるIBMの独自の機能がトランスフォーメーション全体を通じて役立ちました。IBMは、技術的な専門知識と患者のニーズに対する深い理解を組み合わせることで、医療サービスへの進化し続ける需要に適応できる持続可能なデジタル・サービスを、英国国民保健サービスが構築できるよう支援しました
NHSアプリのトランスフォーメーションは、患者、医療従事者、最前線のスタッフに目に見えるメリットをもたらしました。2023年1月以降、月間アクティブ・ユーザー（MAU）は83％増の1,400万人に達し、MAUあたりのエンゲージメント率は62％上昇しています。この使用率の急増は、ユーザー1人あたりのパブリッククラウドのコストが50%削減されたことと並行して達成され、2024年3月以降、英国国民保健サービスは月額55,000英ポンドの節約を果たしています。
患者は自分の健康を管理できるようになりました。毎月、NHSアプリを通じて2,400万件のメッセージが交換されており、これは前年比118％の増加となり、年間数百万件のコストが削減されています。患者は自分の健康記録を毎月2,000万回閲覧しており、これは前年比で 86% 増加しています。これにより、意識が高まり、セルフケアが可能になります。さらに、毎月500万件の再処方が注文されており、これは前年比51％の増加となり、治療計画の順守と全体的な健康成果が向上しています。
これらの成果は、スタッフの管理負担を軽減しながら患者に利便性を提供するNHSアプリの機能を実証しています。日常業務をデジタル・チャネルに移行することで、英国国民保健サービスは、最も必要とされる場所で質の高いケアを提供することにリソースを集中させることができます。
NHSアプリの成功を基盤に、トランスフォーメーションの次の段階は、データとAIの力を活用して、先見的なパーソナライズされた医療サービスを提供することです。アプリは、デジタルの入り口からデジタル・コンパニオンへと進化し、個人の健康のニーズに基づいてカスタマイズされた知見とエンゲージメントを提供します。これを達成するため、英国国民保健サービスは患者データを一元化し、AIを活用して実行可能な知見を生み出す必要があります。この変化により、予測的ケアが可能となり、患者の健康維持が促進されるとともに、医療サービスへの負担がさらに軽減されます。治療から予防へ、病院からコミュニティーへ、そしてアナログからデジタルへと移行することで、英国国民保健サービスは患者のエクスペリエンスと治療効果を変革し、現代の医療のビジョンを現実に近づけようとしています。
英国国民保健サービスは、タイムリーで費用対効果の高い医療を提供する主要機関のひとつです。その職務には、資金配分、サービス監督、イノベーション推進、人材育成、研究やサービス強化へのデータ活用、調達交渉、デジタル・サービスの提供などが含まれます。同機関の人材は多様で、協働や継続的な学習といった価値観を体現しています。
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