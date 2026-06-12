物流インフラを大規模にモダナイズ

IBM Power Virtual Serverを使用することで、Manitoulin社はレジリエントなクラウド・インフラを獲得し、コストを削減しました。
Manitoulin Group of Companies社は、時間厳守の複雑なサプライチェーン業務を北欧全域でサポートするカナダの輸送および物流組織です。買収や地域の拡大に伴い事業が成長する中、IT環境は、主にマニトゥーリン島を拠点とする単一の主要インフラ内に集中したままでした。
このモデルは信頼性は高いものの、運用規模が拡大するにつれて制約が増え、継続性のリスクが高まります。分散したチームでは、基幹システムへのより高速で一貫したアクセスが必要ですが、インフラが集中していることにより、事業継続性にさらなるリスクが生じていました。同時に、オンプレミス・システムの維持と更新には、多額の継続的な投資が必要であり、コストが増加し、柔軟性が制限されていました。
Manitoulin社は、インフラの制約と運用リスクを軽減しながら継続的な成長をサポートする方法を必要としていました。
IBMおよびビジネス・パートナーのService Express社と連携し、Manitoulin社はIBM® i®のコア・ワークロードをIBM Cloud® 上のIBM Power® Virtual Server（PowerVS）に移しました。IBM iプラットフォームは、財務、給与計算、同社の輸送管理システム（TMS）など、極めて重要な物流業務をサポートしています。TMSは、出荷追跡、見積もり、配送業務など、ネットワーク全体で毎日何万ものトランザクションを処理し、顧客向けの大量のAPIリクエストを処理できるスケーラブルなインフラに支えられています。このアプローチにより、同社はこれらのワークロードに必要な性能と信頼性を維持しながら、アプリケーションを変更することなく既存のシステムをクラウドに拡張することができました。
この変革は、ディザスター・リカバリーをPowerVSへ移行することから始まりました。役割の長期的な入れ替えを含む段階的なアプローチを採用し、各環境で本番ワークロードを数か月間稼働させて安定性を確認した上で、本格的な本番環境への拡大しました。Manitoulin社はその後、トロントとモントリオールのIBM Cloud Data Center全体でデュアル・リージョン展開を採用し、オンプレミスのディザスター・リカバリー環境を置き換えることで、地理的に集中したインフラへの依存を軽減しました。
消費ベースのモデルに移行し、IBM i、x86、Kubernetesのワークロードを統一されたクラウド環境に統合することで、インフラの複雑さを軽減し、運用を簡素化し、スケーラブルな基盤を構築しました。
Manitoulin社は、IBM Power Virtual Serverを使用することで、インフラ・コストを削減し、物流ネットワーク全体の運用継続性を向上させました。ディザスター・リカバリーをクラウドに移行することで、重複するオンプレミス・インフラが不要になり、運用負荷が軽減され、IBM Global Replication Servicesを使って複製が簡素化化され、ディザスター・リカバリー運用の効率性が向上しました。ハイブリッド環境全体で同等のセキュリティー基準を実装するには、従来のアプローチを使用した場合、1,000時間以上かかると推定されていました。テストでは、リカバリー時間が、以前の複製アプローチでは1～2時間であったのに対し、30～40分に短縮されたことが示されました。
これらの変更により、オンプレミスのDRサイトの廃止後、月間で20,000米ドル以上のコスト削減と、年間100,000～150,000米ドルのコスト削減が実現し、インフラ総コストが大幅に削減されました。
ワークロードを1つのクラウド環境に統合することで、運用の一貫性も向上し、チームは統合プラットフォーム全体で専門知識をより効率的に構築できるようになりました。スケーラブルなデュアル・リージョンのクラウド基盤が整備されたことで、Manitoulin社は継続的な成長をサポートし、環境全体にまたがる運用を簡素化し、将来のモダナイゼーションを加速する上で有利な立場に立っています。
1953年に設立されたManitoulin Group of Companies社は、トラック輸送、貨物輸送、通関、倉庫保管、配送など、エンドツーエンドのサプライチェーン・サービスを北米全域に提供するカナダの輸送および物流会社です。
ミシガン州グランドラピッズに本社を置くService Express社は、インフラ、クラウド、マネージド・サービスに特化したIBMのビジネス・パートナーです。IBM Powerシステムに関する専門知識で知られる同社は、組織がミッションクリティカルな環境を維持し、モダナイズできるよう支援しています。
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