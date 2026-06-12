物流インフラを大規模にモダナイズ

Manitoulin Group of Companies社は、時間厳守の複雑なサプライチェーン業務を北欧全域でサポートするカナダの輸送および物流組織です。買収や地域の拡大に伴い事業が成長する中、IT環境は、主にマニトゥーリン島を拠点とする単一の主要インフラ内に集中したままでした。

このモデルは信頼性は高いものの、運用規模が拡大するにつれて制約が増え、継続性のリスクが高まります。分散したチームでは、基幹システムへのより高速で一貫したアクセスが必要ですが、インフラが集中していることにより、事業継続性にさらなるリスクが生じていました。同時に、オンプレミス・システムの維持と更新には、多額の継続的な投資が必要であり、コストが増加し、柔軟性が制限されていました。

Manitoulin社は、インフラの制約と運用リスクを軽減しながら継続的な成長をサポートする方法を必要としていました。